'ทรัมป์' ประกาศให้ความช่วยเหลือ 'เวเนซุเอลา' หลังเจอแผ่นดินไหวซ้ำซ้อน ยอดตายล่าสุดพุ่ง 32 บาดเจ็บกว่า 700 คน

ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวซ้อน 2 รอบในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธ (24 มิ.ย.) เพิ่มเป็นอย่างน้อย 32 คน และบาดเจ็บอีก 700 คน โดยความรุนแรงส่งผลให้อาคารหลายสิบหลังพังถล่มลงมากลายเป็นเศษซากคอนกรีตและเหล็กทั้งในและรอบๆ กรุงการากัส
แผ่นดินไหวขนาด 7.2 แมกนิจูดเกิดขึ้นห่างจากกรุงการากัสไปทางตะวันตกประมาณ 160 กิโลเมตร ตามมาด้วยแผ่นดินไหวขนาด 7.5 แมกนิจูดในเวลาไม่ถึง 1 นาทีต่อมา ตามรายงานของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐฯ (USGS)
USGS ใช้แบบจำลองการคาดการณ์เพื่อประเมินจำนวนผู้เสียชีวิต และทำนายว่าอาจจะสูงถึงหลายพันคน และมีโอกาสที่จะเกิน 10,000 คน
ภาพจากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปีนป่ายซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มในเมืองหลวงขณะที่ค่ำคืนมาเยือน ประชาชนที่โศกเศร้าเสียใจร้องขอให้ช่วยเหลือญาติมิตรที่เชื่อว่าติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง ผู้รอดชีวิตหลายคนที่อยู่ในสภาพมึนงงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล บางคนถูกนำส่งโดยใช้เปลหาม
“ตอนที่เราลงไปข้างล่าง ภาพที่เห็นเหมือนหนังสยองขวัญเลยค่ะ” มาเรีย อเลฮานดรา ผู้พักอาศัยในอาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม กล่าว
“เราต้องปีนข้ามซากปรักหักพังกันเลยทีเดียว ผู้ดูแลอาคารอุ้มลูกน้อยและเพื่อนบ้านทุกคนก็รีบลงมา แต่จากอาคารหลังนั้น ฉันเห็นแค่ครอบครัวเดียวที่ออกมาได้”
เดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา กล่าวว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตเบื้องต้นยังไม่รวมผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากรัฐลากวยรา (La Guaira) ใกล้กับกรุงการากัส และเป็นที่ตั้งของสนามบินของเมืองซึ่งถูกปิดไปแล้ว
“อาคารหลายสิบหลังพังถล่ม และขณะนี้เรากำลังดำเนินการช่วยเหลืออย่างเข้มข้นเพื่อช่วยชีวิตผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่พระเจ้าจะทรงอนุญาต” เธอกล่าวในการปรากฏตัวทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐเมื่อเวลาประมาณ 1 นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่น (0500 GMT) ของวันพฤหัสบดี (25)
“ดิฉันอยากจะบอกด้วยว่า นี่เป็นโศกนาฏกรรมอย่างแท้จริง จากที่นี่เราขอส่งความเห็นใจและกำลังใจไปยังครอบครัวที่สูญเสียบุคคลที่รัก เราขอแสดงความเสียใจ และให้กำลังใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้”
เว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามคนหายและเผยแพร่บน X โดยแกนนำฝ่ายค้าน ซึ่งหลายคนอยู่นอกประเทศ ได้ระบุรายชื่อผู้คนมากกว่า 6,600 คนที่ยังไม่ทราบชะตากรรม เมื่อเวลาประมาณ 2.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (0600 GMT)
ชาวเวเนซุเอลาจำนวนมากอยู่ในบ้านเรือนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในช่วงบ่ายของวันหยุดราชการ
“มีเสียงดังสนั่นมาก ของในบ้านล้มระเนระนาด แม้แต่เหยือกในตู้เย็นก็ล้ม ฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย” โคโร มาร์ติเนซ วัย 56 ปี ผู้อาศัยอยู่ในย่านตะวันออกของกรุงการากัสกล่าว
มีรายงานการเกิดอาฟเตอร์ช็อกเขย่ากรุงการากัสจนถึงช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดี (25)
โรดริเกซ กล่าวว่า รัฐบาลกำลังมุ่งเน้นไปที่ความพยายามกู้ภัย รวมถึงการเดินทางมาถึงของทีมกู้ภัยจากประเทศอื่นๆ ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า พร้อมทั้งขอบคุณผู้นำต่างๆ รวมถึงประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ
ทรัมป์ โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า สหรัฐฯ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเวเนซุเอลาจากภัยพิบัติครั้งนี้
“แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 2 ครั้งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับประชาชนชาวเวเนซุเอลา มีขนาดใหญ่มาก และทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก” ทรัมป์ ซึ่งเป็นผู้สั่งการจับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลาในปฏิบัติการบุกจับเมื่อเดือน ม.ค. กล่าว
มีผู้เสียชีวิต 3 รายในเขตบารูตาในกรุงการากัส หลังจากอาคาร 2 หลังพังถล่ม ตามข้อมูลที่นายกเทศมนตรีโพสต์ในโซเชียลมีเดีย ขณะที่ กุสตาโว ดูเก นายกเทศมนตรีเขตชาเคาในการากัส บอกกับนักข่าวว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ราย และอาคาร 4 หลังพังถล่มลงมาทั้งหมด
ดิออสดาโด คาเบลโล รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเวเนซุเอลา กล่าวในรายการโทรทัศน์ของรัฐว่า "เรามีอาคาร บ้านเรือน และที่อยู่อาศัยที่พังถล่ม และเรากำลังดำเนินการแก้ไขด้วยทุกสิ่งที่เรามีอยู่ ทั้งในด้านความปลอดภัยและการช่วยเหลือพลเรือน"
วิลเมอร์ อาซูอาเฆ อดีตสมาชิก ส.ส. ของเวเนซุเอลา บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะเกิดแผ่นดินไหวที่สนามบินไมเกเตีย ทำให้เศษซากอาคารและฝุ่นละอองร่วงหล่นลงมา
มีการประกาศเตือนภัยสึนามิ แต่ถูกยกเลิกอย่างรวดเร็วหลังจากอันตรายผ่านพ้นไป
ประชาชนทั่วกรุงการากัสซึ่งเคยเผชิญแผ่นดินไหวขนาด 6.3 แมกนิจูดที่คร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากในปี 1967 ต่างรีบอพยพออกจากอาคารที่สั่นสะเทือน
ผู้นำจากประเทศต่างๆ รวมถึงเอลซัลวาดอร์ สาธารณรัฐโดมินิกัน และบราซิล ได้แสดงความสนับสนุนและเห็นใจ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แถลงว่ากำลังติดต่อกับทางการเวเนซุเอลาและระดมความช่วยเหลือ
โรดริเกซ ซึ่งบริหารประเทศมาตั้งแต่สหรัฐฯ โค่นล้ม มาดูโร กล่าวว่าเธอได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
สถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงการากัส ระบุว่า กำลังติดตามสถานการณ์หลังแผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิด และขอให้ประชาชนในประเทศหาสถานที่พักพิงที่ปลอดภัย
เวเนซุเอลาตั้งอยู่ในเขตที่มีกิจกรรมแผ่นดินไหวสูง ซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกแคริบเบียนบรรจบกับแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้
สำนักงารสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) ระบุว่าเคยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 30,000 คนจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่สร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางในเมืองเมริดาและการากัสในปี 1812
ที่โรงพยาบาลคลินิกในกรุงการากัส เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้ทำงานล่วงเวลาในกะกลางคืนเพื่อช่วยรักษาผู้บาดเจ็บ โรงเรียนต่างๆ ประกาศงดการเรียนตลอดทั้งสัปดาห์ ขณะที่ทางการเริ่มประเมินความเสียหาย
โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของเวเนซุเอลาดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในทันที หน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนในเมืองมาราไคโบ ใกล้กับศูนย์กลางน้ำมันขนาดใหญ่ของทะเลสาบมาราไคโบ ระบุว่ายังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ และพนักงานที่โรงกลั่นเอลปาลิโตใกล้กับเมืองโมรอนซึ่งเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหว ระบุว่าไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นที่นั่น
บริษัทน้ำมันเชลล์ (Shell) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งกำลังประเมินแหล่งก๊าซธรรมชาติที่กำลังพัฒนาในเวเนซุเอลา กล่าวว่าพนักงานทั้งหมดปลอดภัย และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แหล่งข่าวรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า การที่ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อระดับการผลิตน้ำมันดิบจนกว่ากระแสไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้ ขณะที่กระทรวงน้ำมันของเวเนซุเอลา บริษัทน้ำมันของรัฐ PDVSA และพันธมิตรต่างชาติหลักอย่างเชฟรอน ยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
ที่มา: รอยเตอร์