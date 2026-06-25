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'ทรัมป์' ประกาศให้ความช่วยเหลือ 'เวเนซุเอลา' หลังเจอแผ่นดินไหวซ้ำซ้อน ยอดตายล่าสุดพุ่ง 32 บาดเจ็บกว่า 700 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวซ้อน 2 รอบในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธ (24 มิ.ย.) เพิ่มเป็นอย่างน้อย 32 คน และบาดเจ็บอีก 700 คน โดยความรุนแรงส่งผลให้อาคารหลายสิบหลังพังถล่มลงมากลายเป็นเศษซากคอนกรีตและเหล็กทั้งในและรอบๆ กรุงการากัส

แผ่นดินไหวขนาด 7.2 แมกนิจูดเกิดขึ้นห่างจากกรุงการากัสไปทางตะวันตกประมาณ 160 กิโลเมตร ตามมาด้วยแผ่นดินไหวขนาด 7.5 แมกนิจูดในเวลาไม่ถึง 1 นาทีต่อมา ตามรายงานของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐฯ (USGS)

USGS ใช้แบบจำลองการคาดการณ์เพื่อประเมินจำนวนผู้เสียชีวิต และทำนายว่าอาจจะสูงถึงหลายพันคน และมีโอกาสที่จะเกิน 10,000 คน

ภาพจากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปีนป่ายซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มในเมืองหลวงขณะที่ค่ำคืนมาเยือน ประชาชนที่โศกเศร้าเสียใจร้องขอให้ช่วยเหลือญาติมิตรที่เชื่อว่าติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง ผู้รอดชีวิตหลายคนที่อยู่ในสภาพมึนงงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล บางคนถูกนำส่งโดยใช้เปลหาม

“ตอนที่เราลงไปข้างล่าง ภาพที่เห็นเหมือนหนังสยองขวัญเลยค่ะ” มาเรีย อเลฮานดรา ผู้พักอาศัยในอาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม กล่าว

“เราต้องปีนข้ามซากปรักหักพังกันเลยทีเดียว ผู้ดูแลอาคารอุ้มลูกน้อยและเพื่อนบ้านทุกคนก็รีบลงมา แต่จากอาคารหลังนั้น ฉันเห็นแค่ครอบครัวเดียวที่ออกมาได้”

เดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา กล่าวว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตเบื้องต้นยังไม่รวมผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากรัฐลากวยรา (La Guaira) ใกล้กับกรุงการากัส และเป็นที่ตั้งของสนามบินของเมืองซึ่งถูกปิดไปแล้ว

“อาคารหลายสิบหลังพังถล่ม และขณะนี้เรากำลังดำเนินการช่วยเหลืออย่างเข้มข้นเพื่อช่วยชีวิตผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่พระเจ้าจะทรงอนุญาต” เธอกล่าวในการปรากฏตัวทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐเมื่อเวลาประมาณ 1 นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่น (0500 GMT) ของวันพฤหัสบดี (25)

“ดิฉันอยากจะบอกด้วยว่า นี่เป็นโศกนาฏกรรมอย่างแท้จริง จากที่นี่เราขอส่งความเห็นใจและกำลังใจไปยังครอบครัวที่สูญเสียบุคคลที่รัก เราขอแสดงความเสียใจ และให้กำลังใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้”

เว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามคนหายและเผยแพร่บน X โดยแกนนำฝ่ายค้าน ซึ่งหลายคนอยู่นอกประเทศ ได้ระบุรายชื่อผู้คนมากกว่า 6,600 คนที่ยังไม่ทราบชะตากรรม เมื่อเวลาประมาณ 2.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (0600 GMT)

ชาวเวเนซุเอลาจำนวนมากอยู่ในบ้านเรือนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในช่วงบ่ายของวันหยุดราชการ

“มีเสียงดังสนั่นมาก ของในบ้านล้มระเนระนาด แม้แต่เหยือกในตู้เย็นก็ล้ม ฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย” โคโร มาร์ติเนซ วัย 56 ปี ผู้อาศัยอยู่ในย่านตะวันออกของกรุงการากัสกล่าว

มีรายงานการเกิดอาฟเตอร์ช็อกเขย่ากรุงการากัสจนถึงช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดี (25)

โรดริเกซ กล่าวว่า รัฐบาลกำลังมุ่งเน้นไปที่ความพยายามกู้ภัย รวมถึงการเดินทางมาถึงของทีมกู้ภัยจากประเทศอื่นๆ ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า พร้อมทั้งขอบคุณผู้นำต่างๆ รวมถึงประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ

ทรัมป์ โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า สหรัฐฯ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเวเนซุเอลาจากภัยพิบัติครั้งนี้

“แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 2 ครั้งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับประชาชนชาวเวเนซุเอลา มีขนาดใหญ่มาก และทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก” ทรัมป์ ซึ่งเป็นผู้สั่งการจับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลาในปฏิบัติการบุกจับเมื่อเดือน ม.ค. กล่าว

มีผู้เสียชีวิต 3 รายในเขตบารูตาในกรุงการากัส หลังจากอาคาร 2 หลังพังถล่ม ตามข้อมูลที่นายกเทศมนตรีโพสต์ในโซเชียลมีเดีย ขณะที่ กุสตาโว ดูเก นายกเทศมนตรีเขตชาเคาในการากัส บอกกับนักข่าวว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ราย และอาคาร 4 หลังพังถล่มลงมาทั้งหมด

ดิออสดาโด คาเบลโล รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเวเนซุเอลา กล่าวในรายการโทรทัศน์ของรัฐว่า "เรามีอาคาร บ้านเรือน และที่อยู่อาศัยที่พังถล่ม และเรากำลังดำเนินการแก้ไขด้วยทุกสิ่งที่เรามีอยู่ ทั้งในด้านความปลอดภัยและการช่วยเหลือพลเรือน"

วิลเมอร์ อาซูอาเฆ อดีตสมาชิก ส.ส. ของเวเนซุเอลา บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะเกิดแผ่นดินไหวที่สนามบินไมเกเตีย ทำให้เศษซากอาคารและฝุ่นละอองร่วงหล่นลงมา

มีการประกาศเตือนภัยสึนามิ แต่ถูกยกเลิกอย่างรวดเร็วหลังจากอันตรายผ่านพ้นไป

ประชาชนทั่วกรุงการากัสซึ่งเคยเผชิญแผ่นดินไหวขนาด 6.3 แมกนิจูดที่คร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากในปี 1967 ต่างรีบอพยพออกจากอาคารที่สั่นสะเทือน

ผู้นำจากประเทศต่างๆ รวมถึงเอลซัลวาดอร์ สาธารณรัฐโดมินิกัน และบราซิล ได้แสดงความสนับสนุนและเห็นใจ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แถลงว่ากำลังติดต่อกับทางการเวเนซุเอลาและระดมความช่วยเหลือ

โรดริเกซ ซึ่งบริหารประเทศมาตั้งแต่สหรัฐฯ โค่นล้ม มาดูโร กล่าวว่าเธอได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานการให้ความช่วยเหลือ

สถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงการากัส ระบุว่า กำลังติดตามสถานการณ์หลังแผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิด และขอให้ประชาชนในประเทศหาสถานที่พักพิงที่ปลอดภัย

เวเนซุเอลาตั้งอยู่ในเขตที่มีกิจกรรมแผ่นดินไหวสูง ซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกแคริบเบียนบรรจบกับแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้

สำนักงารสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) ระบุว่าเคยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 30,000 คนจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่สร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางในเมืองเมริดาและการากัสในปี 1812

ที่โรงพยาบาลคลินิกในกรุงการากัส เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้ทำงานล่วงเวลาในกะกลางคืนเพื่อช่วยรักษาผู้บาดเจ็บ โรงเรียนต่างๆ ประกาศงดการเรียนตลอดทั้งสัปดาห์ ขณะที่ทางการเริ่มประเมินความเสียหาย

โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของเวเนซุเอลาดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในทันที หน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนในเมืองมาราไคโบ ใกล้กับศูนย์กลางน้ำมันขนาดใหญ่ของทะเลสาบมาราไคโบ ระบุว่ายังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ และพนักงานที่โรงกลั่นเอลปาลิโตใกล้กับเมืองโมรอนซึ่งเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหว ระบุว่าไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นที่นั่น

บริษัทน้ำมันเชลล์ (Shell) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งกำลังประเมินแหล่งก๊าซธรรมชาติที่กำลังพัฒนาในเวเนซุเอลา กล่าวว่าพนักงานทั้งหมดปลอดภัย และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

แหล่งข่าวรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า การที่ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อระดับการผลิตน้ำมันดิบจนกว่ากระแสไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้ ขณะที่กระทรวงน้ำมันของเวเนซุเอลา บริษัทน้ำมันของรัฐ PDVSA และพันธมิตรต่างชาติหลักอย่างเชฟรอน ยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที

ที่มา: รอยเตอร์












'ทรัมป์' ประกาศให้ความช่วยเหลือ 'เวเนซุเอลา' หลังเจอแผ่นดินไหวซ้ำซ้อน ยอดตายล่าสุดพุ่ง 32 บาดเจ็บกว่า 700 คน
'ทรัมป์' ประกาศให้ความช่วยเหลือ 'เวเนซุเอลา' หลังเจอแผ่นดินไหวซ้ำซ้อน ยอดตายล่าสุดพุ่ง 32 บาดเจ็บกว่า 700 คน
'ทรัมป์' ประกาศให้ความช่วยเหลือ 'เวเนซุเอลา' หลังเจอแผ่นดินไหวซ้ำซ้อน ยอดตายล่าสุดพุ่ง 32 บาดเจ็บกว่า 700 คน
'ทรัมป์' ประกาศให้ความช่วยเหลือ 'เวเนซุเอลา' หลังเจอแผ่นดินไหวซ้ำซ้อน ยอดตายล่าสุดพุ่ง 32 บาดเจ็บกว่า 700 คน
'ทรัมป์' ประกาศให้ความช่วยเหลือ 'เวเนซุเอลา' หลังเจอแผ่นดินไหวซ้ำซ้อน ยอดตายล่าสุดพุ่ง 32 บาดเจ็บกว่า 700 คน
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