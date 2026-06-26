ยุโรปตะวันตกผจญฮีทเวฟ "อังกฤษ” เตือนนั่งแช่เปิดแอร์ในรถจอดอยู่กับที่เพื่อคลายร้อนเสี่ยงเจอค่าปรับอ่วม 3,523 บาท

เอเจนซีส์ - ยุโรปตะวันตกตั้งแต่อังกฤษไปจนถึงเยอรมันเจอสภาพอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูง 40 องศาเซลเซียสและมีผู้เสียชีวิตแต่ทว่าแดนผู้ดีออกมาเตือนสิงห์นักขับอังกฤษห้ามนั่งแช่เปิดแอร์ในรถเพื่อคลายร้อนแต่รถไม่เคลื่อนที่อาจเจอค่าปรับอ่วมถึง 80 ปอนด์( 3,523 บาท) อ้างกฎหมายควบคุมการปล่อยมลพิษ
ดิอิฟนิงสแตนดาร์ดของอังกฤษรายงานวันพุธ(24 มิ.ย)ว่า บรรดานักขับแดนผู้ดีที่นั่งแช่ในรถเปิดแอร์ไม่มีการขับเคลื่อนที่เสี่ยงที่อาจโดนปรับภายใต้กฎหมายควบคุมมลพิษอังกฤษได้
สโมสรราชยานยนต์แห่งอังกฤษ RAC (Royal Automobile Club) กล่าวว่า การนั่งอยู่ในรถยนต์ที่มีเครื่องกำลังทำงานแต่รถกลับอยู่นิ่งไม่ขับเคลื่อนส่งผลต่อการเกิดมลพิษ
มาตรฐานค่าปรับเริ่มที่ 40 ปอนด์หากว่าออกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ 80 ปอนด์จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น
ร็อด เดนนิส (Rod Dennis) เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านนโยบายของ RAC กล่าวว่า “เครื่องปรับอากาศถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมส์ในยานยนต์สมัยใหม่ ทำให้การเดินทางที่ไม่สะดวกสบายทางบกนั้นมีประสบการณ์ที่ชื่นมื่นอย่างแท้จริง”
และเสริมว่า “ พวกเราขอแนะนำให้การขับขี่ยานยนต์ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศให้ชะลอการเดินทางที่ไม่สำคัญในสัปดาห์นี้ไปจนกว่าฮีทเวฟจะผ่านพ้น”
และกล่าวว่า “แต่ทว่าในขณะที่พวกเราพยายามที่จะคลายความร้อนด้วยการนั่งในรถที่มีเครื่องยนต์และระบบปรับอากาศกำลังทำงานแต่รถไม่ได้เคลื่อนตัวนี้ไม่ขอแนะนำ”
เขากล่าวว่า “เนื่องมาจากจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำให้คุณอาจเสี่ยงที่จะถูกปรับจากทั้งตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานพลเมืองได้”