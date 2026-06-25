แผ่นดินไหว 6.9 เขย่านอกชายฝั่งญี่ปุ่น ไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรง

เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.9 แมกนิจูดนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี (25 มิ.ย.) ส่งผลให้อุปกรณ์ในครัวเรือนอย่างหม้อและกระทะร่วงหล่น และกล้องวงจรปิดสั่นไหวอย่างหนัก ทว่าล่าสุดยังไม่มีรายงานความเสียหายที่รุนแรง
แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ถึงกรุงโตเกียวซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยไมล์จากจุดกำเนิดแผ่นดินไหวในทะเลนอกชายฝั่งจังหวัดอิวาเตะ บนเกาะฮอนชู และไม่มีการออกประกาศเตือนภัยสึนามิ
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ระบุว่า ขนาดของแผ่นดินไหวอยู่ที่ 6.9 แมกนิจูด โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึก 44 กิโลเมตร
มุตสึมิ ชิโมฮาตะ วัย 61 ปี พนักงานบริษัทแปรรูปอาหารในเมืองฮาชิกามิ จังหวัดอาโอโมริ ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เล่าให้สำนักข่าวเอเอฟพีฟังว่า ความเสียหายเพียงอย่างเดียวในบ้านของเธอคือ กรอบรูปที่ร่วงลงมา
“แผ่นดินไหวเกิดขึ้นขณะที่ฉันอยู่บ้าน และสัญญาณเตือนภัย (ในสมาร์ทโฟน) ก็ดังขึ้นในทันที ฉันตกใจ และรู้สึกว่ามันนานไปหน่อย” ชิโมฮาตะ กล่าวกับเอเอฟพี
“บ้านของเราไม่มีความเสียหาย แต่บริษัทบอกให้เราอยู่บ้าน และเตรียมพร้อมในวันนี้ เนื่องจากประตูอัตโนมัติของที่ทำงานเปิดไม่ได้ และฝ้าเพดานบางส่วนพังลงมา”
ภาพจากสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่นแสดงให้เห็นตู้ครัวที่หม้อและกระทะร่วงหล่นกองอยู่เป็นกอง และสินค้ากระจัดกระจายอยู่บนพื้นในร้านค้า
บริการรถไฟชินคันเซ็นบางขบวนถูกระงับ และครูใหญ่ของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในฮาชิกามิบอกกับ NHK ว่า โรงเรียนของเธอปิดทำการชั่วคราวเนื่องจากแผ่นดินไหว
หน่วยดับเพลิงของฮาชิกามิและฮาจิโนเฮะได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินอย่างน้อย 4 ครั้ง ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ามีคนติดอยู่ในลิฟต์
สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่า มีรายงานประตูติดขัดและรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำด้วย
"ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีผู้เสียชีวิต แต่เราจะยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับความเสียหายต่อไป" มินารุ คิฮาระ โฆษกรัฐบาลกล่าว
สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า หน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ (Nuclear Regulation Authority) ระบุว่าไม่พบความผิดปกติใดๆ ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาค
NHK แสดงภาพการจราจรปกติในเมืองฮาจิโนเฮะ โดยสัญญาณไฟจราจรยังคงทำงานตามปกติ
ที่จังหวัดอาโอโมริ แผ่นดินไหวครั้งนี้วัดความรุนแรงได้ระดับ 6 จาก 7 ระดับของมาตรวัดความรุนแรงชินโดของญี่ปุ่น ซึ่งความแรงระดับนั้นผู้คนอาจไม่สามารถยืนได้โดยปราศจากสิ่งพยุง และอาจถูกแรงสั่นสะเทือนเหวี่ยงล้มลง ขณะที่เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มั่นคงอาจล้มลง และหน้าต่างอาจแตกกระจาย ตามรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA)
นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ สั่งการให้กระทรวงและหน่วยงานราชการทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
ทาคาอิจิ โพสต์ข้อความผ่าน X ว่า "ดิฉันขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเฝ้าระวังความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวเพิ่มเติมที่มีความรุนแรงในระดับเดียวกัน"
ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกิจกรรมแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกหลัก 4 แผ่นตามแนวขอบด้านตะวันตกของ "วงแหวนแห่งไฟ" ในมหาสมุทรแปซิฟิก
ที่มา: เอเอฟพี