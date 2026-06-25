เวเนฯสาหัส!เจอแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่อง สุดช็อคคาดอาจมีผู้เสียชีวิตหลักหมื่นถึงแสนคน

เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่องเขย่าทางตะวันตกของเมืองหลวงเวเนซุเอลาในช่วงบ่ายวันพุธ(24มิ.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น ก่อความเสียหายแก่อาคารและบ้านเรือนหลายหลังในกรุงการากัส และกระตุ้นให้พวกนักวิทยาศาสตร์เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในประเทศแถบอเมริกาใต้แห่งนี้
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ(ยูเอสจีเอส) ระบุว่าแผ่นดินไหวระดับ 7.2 มีศูนย์กลางห่างจากกรุงการากัส ไปทางตะวันตกราว 160 กิโลเมตร จากนั้นไม่ถึง 1 นาที ได้เกิดแผ่นดินไหวอีกลูก ระดับความรุนแรง 7.5 ตามมา "มีความเป็นไปได้ที่จะมีตัวเลขผู้สูญเสียในระดับสูงและความเสียหายอย่างขว้างขวาง และภัยพิบัตินี้น่าจะส่งผลกระทบในวงกว้าง" ยูเอสจีเอสระบุ พร้อมคาดหมายว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจอยู่ในระดับ 10,000 ถึง 100,000 คน
อย่างไรก็ตามในส่วนของเจ้าหน้าที่ยังไม่ให้ตัวเลขประมาณการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ "เรามีอาคารและบ้านเรือนหลายหลังพังถล่ม และเรากำลังดำเนินการจัดการสถานการณ์ โดยใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีอยู่ ทั้งในด้านความมั่นคงและความช่วยเหลือทางพลเรือน" ดิออสดาโด คาเบลโล กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ "เราระดมกำลังทั้งหน่วยดับเพลิงและตำรวจ"
คลิปวิดีโอพบเห็นหน่วยฉุกเฉินกำลังสอดใส่เข้าไปในซากหักพังของอาคารที่พังถล่มในเมืองหลวง ท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนที่คืบคลานเข้ามาและบรรยาญาติๆผู้กลัดกลุ้มที่ทางหาช่วยเหลือบุคคลอันเป็นที่รัก
แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ชาวเวเนซุเอลาจำนวนมากพากันอยู่บ้าน เนื่องจากมันเป็นวันหยุดเนื่องในวาระครบรอบชัยชนะทางทหารเมื่อปี 1821 ที่ช่วยให้ประเทศแห่งนี้ได้รับเอกราชจากสเปน "ทันทีที่มันเริ่มขึ้น เราได้ยินเสียงผู้คนกรีดร้อง" ชาวบ้านรายหนึ่งวัย 41 ปี จากทางตะวันตกของกรุงการากัสกล่าว "ทุกๆคนต่างพากันวิ่งลงบันได"
รถดับเพลิงถูกพบเห็นตามท้องถนนสายต่างๆในกรุงการากัส บริเวณที่อาคารบางแห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักที่บริเวณส่วนหน้าของตึก ขณะที่คลิปวิดีโอจากโรงพยาบาล Clinicas Caracas เป็นภาพทางเดินที่เต็มไปด้วยความมืดมิด ฝ้าเพดานห้อยต่องแต่งและเศษปูนปลาสเตอร์กระจัดกระจายอยู่บนพื้น
ส่วนอีกคลิปบนสื่อสังคมออนไลน์ ดูเหมือนเป็นภาพความเสียหายร้ายแรงเกิดขึ้นที่สนามบินหลักของเวเนซุเอลา ขณะที่ชาวบ้านรายงานเกี่ยวกับเหตุอาคารพังถล่มหลายหลังในเมืองลากัวอิรา เมืองชายฝั่งที่อยู่ใกล้กรุงการากัส และสมัชชาแห่งชาติได้ส่งข้อความถึงบรรดาสมาชิกสภา แจ้งยกเลิกการประชุมในวันพฤหัสบดี(25มิ.ย.)
ศูนย์เตือนภัยสึนามิของสหัฐฯ ประกาศภัยคุกคามสึนามิสำหรับเปอร์โตริโก และสหรัฐฯ รวมถึงหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ตามหลังแผ่นดินไหว และบอกว่าคลื่นอันตรายอาจส่งผลกระทบกับอารูบา, คูราเซาและโบแนเรอ อย่างไรก็ตามได้มีการยกเลิกคำเตือนดังกล่าวในอีก 1 ชั่วโมงต่อมา
เวเนซุเอลาตั้งอยู่ในเขตที่มีกิจกรรมทางแผ่นดินไหวสูง ซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกแคริบเบียนมาบรรจบกับแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้
(ที่มา:รอยเตอร์ส)