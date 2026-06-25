ผู้นำโบสถ์ชื่อดังเกาหลีใต้ลัทธิชินชอนจิ “โดนจับ” ฐานแอบส่งสาวกเข้าสู่พรรคการเมืองอดีตปธน.ยุน ซอกยอล เพื่อโอกาสที่จะชนะเลือกตั้ง

รอยเตอร์ - ผู้นำโบสถ์ลับเกาหลีใต้ชื่อดังวัย 95 ปีโดนจับวันพุธ(24 มิ.ย)ฐานแอบส่งสาวกเข้าพรรคการเมืองพีเพิลพาวเวอร์ PPP อดีตประธานาธิบดี ยุน ซอกยอลเพื่อโอกาสการขึ้นเป็นผู้นำแดนโสม หลังเจ้าหน้าที่ขยายการสอบสวนการ
รอยเตอร์รายงานวันพุธ(24 มิ.ย)ว่า โบสถ์ชินชอนจิ (Shincheonji Church) ออกมาปฎิเสธข้อกล่าวความผิดทั้งหลายที่มีต่อ ลี แมน-ฮี (Lee Man-hee) วัย 95 ปีซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วว่าเป็นผู้ส่งสารของพระเยซูและเขาได้ก่อตั้งโบสถ์ขึ้นมาในยุค 80 และโบสถ์กล่าวว่ามีผู้ติดตามถึง 200,000 คน
แต่นับตั้งแต่มกราคม ทีมพิเศษของอัยการและตำรวจเกาหลีใต้ได้ออกมาสอบสวนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทางศาสนาเช่น โบสถ์ชินชอนจิ และโบสถ์แห่งความสามัคคีกับบรรดานักการเมืองเกาหลีใต้
เป็นการสอบสวนที่กว้างขึ้นที่มาจากรัฐบาลเกาหลีใต้พรรคลิเบอรัลชุดปัจจุบันที่มีต่ออดีตประธานาธิบดีคนเก่า ยุน ซอกยอล ที่ถูกสั่งให้ออกจากตำแหน่งและโดนจับในฐานะเป็นกบฎต่อการประกาศใช้กฎอัยการศึกระยะสั้นเมื่อธันวาคมปี 2024
ลีวัย 95 ปีที่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยและมีเจ้าหน้าที่โบสถ์เป็นผู้คอยอยู่ข้างกายไม่ได้ตอบคำถามนักข่าวในขณะที่เขาปรากฎตัวต่อศาลแขวงกลางกรุงโซลในบ่ายวันพุธ(24) ในการพิจารณาว่าจะอนุญาตตามคำขอของอัยการเกาหลีใต้เพื่อจับกุมเขาหรือไม่
ในการออกหลายจับคืนวันพุธ(24) ศาลแขวงเกาหลีใต้ชี้ว่า ลีเป็นภัยคุกคามที่จะสามารถทำลายเอกสาร โดยโบสถ์ที่ก่อนหน้าได้ออกมาแสดงความวิตกเกี่ยวกับอายุและปัญหาสุขภาพของลียังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจับกุมของเขา
ลีต้องสงสัยในการใช้สาขาของโบสถ์เพื่อกดดันผู้ติดตามโบสถ์กว่า 50,000 คนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคพีเพิลพาวเวอร์เกาหลีใต้ PPP (People Power Party) ระหว่างปี 2021 – ปี 2024 ในความหวังเพื่อส่งอิทธิพลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้
เจ้าหน้าที่สอบสวนสงสัยว่า แคมเปญที่รวมไปถึงความพยายามเพื่อสนับสนุนการที่จะเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้ของยุนนี้มีเป้าหมายเพื่อที่โบสถ์ของลีจะได้รับความใกล้ชิดและทำให้สิ่งอื่นๆง่ายขึ้นเป็นต้นว่า การขอในการขยายสาขาของโบสถ์
รอยเตอร์รายงานว่า การจับกุมตัวผู้นำโบสถ์ชินชอนจิ เกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังการจับกุมและการสั่งดำเนินคดี ฮาน ฮัค-จา (Hak Ja Han) ผู้นำโบสถ์แห่งความสามัคคีต่อข้อกล่าวหาที่เธอสั่งให้เจ้าหน้าที่โบสถ์ติดสินบน คิม ค็อน-ฮี( Kim Keon Hee) อดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของเกาหลีใต้ของอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ยุน ซอกยอล และนักการเมืองคอนเซอร์เวตีฟที่ใกล้ชิดกับเขาในความพยายามให้ได้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่ทว่าฮานภรรยาม่ายของผู้ก่อตั้งโบสถ์ ซัน เมียง มูน (founder Sun Myung Moon) ออกมาปฎิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด