แถวนี้เงียบกริบ!ทรัมป์สั่งสอบพวกบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ 'ขูดรีดปชช.'ยังขายแพงลิ่วแม้ตลาดน้ำมันดิ่งหนัก

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกคำสั่งให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการสืบสวนบรรดาธุรกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ กล่าวหาบริษัทเหล่านี้ขูดรีดผู้บริโภค ด้วยการคงราคาเชื้อเพลิงในระดับสูง แม้ตลาดน้ำมันร่วงลงอย่างหนัก
ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นหลังจากสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ก่อความปั่นป่วนแก่การซื้อขายในตลาดโลก
ในข้อความที่โพสต์บนทรูธโซเชียล เมื่อวันพุธ(24มิ.ย.) ทรัมป์เปิดเผยว่าเขาได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรม "เริ่มดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ในทันที" พร้อมคาดหมายว่าราคาน้ำมันจะ "ลดลงเร็วมากๆ กว่าที่ผมเห็นในขณะนี้" อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เอ่ยชื่อถึงบริษัทน้ำมันรายใดในโพสต์ดังกล่าว
"พวกบริษัทน้ำมันรายใหญ่ไม่ได้ปรับลดราคาตามปั๊มลงมาให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างมาก" ทรัมป์กล่าว "ราคาน้ำมันปรับลดราวกับหินที่ร่วงหล่น! ในอีกคำพูดหนึ่ง พวกผู้บริโภคกำลังถูกขูดรีด"
ต่อมา รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ โพสต์คลิปวิดีโอลงบนแพลตฟอร์มเอ็กว์ในวันพุธ(24มิ.ย.) เอ่ยชื่อบริษัท เอ็กซอน โมบิลและเชฟรอฟ 2 ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐฯ ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสวน
ราคาน้ำมันราวงลงอย่างมากจากระดับสูงสุด ท่ามกลางศึกสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน โดยมีอยู่ช่วงหนึ่ง ราคาน้ำมันเบนท์ เคยพุ่งขึ้นไปแตะระดับเกือบ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนพฤษภาคม
ปัจจุบัน ราคาน้ำมันเบนซินธรรมดาโดยเฉลี่ยในสหรัฐฯ ลดลงมาแตะระดับ 3.90 ดอลลาร์ต่อแกลลอน จากที่เคยพุ่งขึ้นกว่า 4 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน แต่ก็ยังคงสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนสงคราม โดยทั่วไปแล้ว ราคาเบนซินจะเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง แต่จะไม่ปรับตัวตามในทันที ขณะที่ปัจจัยด้านการกลั่น การกระจายสินค้า และตลาดท้องถิ่น ต่างก็มีส่วนกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเช่นกัน
ราคาน้ำมันขยับลงต่อเนื่องในตลาดเอเชียในวันพุธ(24มิ.ย.) หลังสหรัฐฯและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราว และกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางลำเลียงน้ำมันอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ในช่วงก่อนสงคราม
ในส่วนของตลาดโลกในวันเดียวกัน สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 2.87 ดอลลาร์ ปิดที่ 70.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 3.34 ดอลลาร์ ปิดที่ 73.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
กระทรวงการคลังสหรัฐฯยังได้ออกประกาศละเว้นมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานภาคน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราว อนุญาตให้ผลิต ขาย และส่งมอบ รวมไปถึงไฟเขียวนำเข้าน้ำมันดิบและปิโตรเคมีของอิหร่าน
ตลาดน้ำมันแกว่งตัวลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากอเมริกาและอิหร่านปิดการเจรจารอบแรกสำเร็จ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดโรดแมปเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสุดท้ายภายใน 60 วัน ในนั้นรวมถึงการเจรจาทางเทคนิคเพิ่มเติม และจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงขึ้นมากำกับดูแลกระบวนการดังกล่าว
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)