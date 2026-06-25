จะไว้ใจได้ไหม!USโวน้ำมันไหลจากฮอร์มุซพอๆกับก่อนสงคราม ตอกย้ำสหรัฐฯไม่ต้องง้อข้อตกลงอิหร่าน

น้ำมันดิบไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พอๆเมื่อครั้งก่อนเริ่มสงคราม ในขณะที่มีเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากล่องผ่านน่านน้ำอันสำคัญแห่งนี้ ภายใต้ความช่วยเหลือเข้าอารักขาโดยกองทัพสหรัฐฯ จากคำอวดอ้างของ คริส ไรท์ รัฐมนตรีพลังงานของอเมริกาในวันพุธ(24มิ.ย.) พร้อมสำทับว่าอิหร่านจะไม่มีขีดความสามารถในการปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกในอนาคต
ไรท์ อวดอ้างว่ามีน้ำมันดิบราว 20 ล้านบาร์เรล ออกจากช่องแคบฮอร์มุซในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 5 ของการบริโภคทั่วโลก และใกล้เคียงกับระดับในช่วงไม่กี่วันมานี้ ภายหลังมีข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ในการยุติความขัดแย้ง "ผมอยากบอกว่ามีเรือราวๆ 72 ลำ ในช่วง 24 ชั่วโมง และน้ำมันดิบ 20 ล้านบาร์รเล" เขาบอกกับรอยเตอร์ส ณ ที่เวทีสัมมนา รอยเตอร์ส โกลบอล เอเนอร์จี ฟอรัม ในนิวยอร์ก "เรามีกระแสน้ำมันที่เป็นปกติแล้วในวันนี้"
รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯกล่าวต่อว่า หากแม้ข้อตกลงเบื้องต้นที่เห็นพ้องกันเมื่อช่วงกลางเดือน ในการยุติสงคราม ไม่ได้รับการยึดถือ กระแสน้ำมันก็จะยังคงไหลบ่าออกมา "อิหร่านจะไม่มีความสามารถในการปิดช่องแคบฮอร์มุซในอนาคต มันเป็นสิ่งสำคัญ มันคือตัวงัดข้อหลักของพวกเขา และเรากำลังพรากตัวงัดข้อดังกล่าวไปจากพวกเขา" ไรท์ กล่าว พร้อมระบุว่ากองทัพอิหร่านอยู่ในสภาพอ่อนกำลังลงอย่างมาก
ราคาน้ำมันดิบร่วงลงมากกว่า 3 ดอลลาร์ในวันพุธ(24มิ.ย.) แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ก่อนศึกสงครามอิหร่านจะเริ่มขึ้นในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ หลังคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน เนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซ ค่อยๆทยอยกันออกมา
การขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางเดินเรือแคบๆแห่งนี้ ที่มีพรมแดนติดกับอิหร่าน ต้องถูกจำกัดลงเป็นเวลาหลายเดือนอันเนื่องมาจากความขัดแย้ง ที่สหรัฐฯและอิสราเอล เปิดฉากโจมตีอิหร่าน
ไรท์ กล่าวต่อว่า เรือจำนวนมากที่กำลังออกจากช่องแคบ พยายามหลีกเลี่ยงช่องทางหลัก สืบเนื่องจากหวั่นเกรงทุ่นระเบิด และเลือกล่องเข้าไปใกล้ชายฝั่งอิหร่านแทน หรือไม่ก็ตามเส้นทางเดินเรือทางใต้ ใกล้กับโอมาน ภายใต้การอารักขาของกองทัพ "จำนวนเรือยังคงต่ำกว่าปกติ แต่จำนวนมากเป็นเรือขนาดใหญ่"
อย่างไรก็ตาม ไรท์ ยอมรับกว่าที่การล่องเรือในช่องแคบฮอร์มุซจะกลับสู่ภาวะปกติ อาจต้องล่าช้าออกไป สืบเนื่องจากทุ่นระเบิดที่ถูกวางอาไว้ "เพื่อกลับสู่ภาวะปกติโดยสิ้นเชิง จำเป็นต้องมีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดออกจากช่องแคบ ซึ่งบางทีอาจใช้ความพยายามหลายสัปดาห์"
(ที่มา:รอยเตอร์ส)