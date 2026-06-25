ไทยยังแพงอยู่!น้ำมันดิ่งอีก$3ต่ำสุดตั้งแต่ก่อนสงคราม หุ้นสหรัฐฯปิดผสม-ทองคำจ่อหลุด$4,000

ราคาน้ำมันร่วงลงราว 3 ดอลลาร์ในวันพุธ(24มิ.ย.) แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ก่อนเกิดศึกสงครามอิหร่าน หลังคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน ส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสาน ถูกฉุดจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองคำปรับลดต่อเนื่อง ใกล้หลุด 4,000 ดอลลาร์แล้ว
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 2.87 ดอลลาร์ ปิดที่ 70.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 3.34 ดอลลาร์ ปิดที่ 73.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
กระแสน้ำมันไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แบบเดียวกับที่เคยเป็นก่อนหน้าเกิดศึกสงครามอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากคำกล่าวอ้างของ คริส ไรท์ รัฐมนตรีพลังงานอเมริกา พร้อมระบุบรรดาเรือบรรทุกน้ำมันทั้งหลายล่องผ่านเส้นทางเดินเรืออันสำคัญแห่งนี้ ภายใต้ความช่วยเหลือของกองทัพที่ส่งเรือเข้าอารักษา
ไรท์ บอกว่ามีน้ำมันดิบราว 20 ล้านบาร์เรลออกจากช่องแคบฮอร์มุซในช่วง 24 ชั่วโมง แต่ยอมรับการล่องเรือกลับสู่ปกติล่าช้า สืบเนื่องจากทุ่นระเบิดที่อิหร่านวางเอาไว้ในน่านน้ำแห่งนี้ "อิหร่านจะไม่มีขีดความสามารถในการปิดกั้นช่องแคบในอนาคต สหรัฐฯจะรับประกันกระแสน้ำมัน แม้ปราศจากข้อตกลงกับอิหร่าน"
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันพุธ(24มิ.ย.) ถูกฉุดจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินจริง แต่การดิ่งลงของราคาน้ำมันดิบช่วยผลักดันหุ้นกลุ่มสายการบินและกลุ่มการเดินทางอื่นๆ
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 182.06 จุด (0.35 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 51,848.90 เอสแอนด์พี ลดลง 7.24 จุด (0.10 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,358.22 จุด แนสแดค ลดลง 110.40 จุด (0.43 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,476.64 จุด
เอสแอนด์พี 500 และแนสแดค ถูกฉุดจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยนักลงทุนเพ่งเล็งไปที่ รายงานผลประกอบการของบริษัท Micron Technology ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ ที่มีขึ้นหลังปิดตลาด ทั้งนี้ที่ผ่านมา หุ้นของ Micron Technology พุ่งขึ้นมากกว่า 200% ในปี 2026 แต่ปิดตลาดปรับลด 0.3% ในวันพุธ(24มิ.ย.)
ส่วนราคาทองคำปรับลดแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนในวันพุธ(24มิ.ย.) จากแรงกดดันดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและความคาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 140.60 ดอลลาร์ หรือ 3.4 % ปิดที่ 4,008.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)