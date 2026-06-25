อื้อฉาว! บริษัทเดทตอลชื่อดังของ UK โร่ขอโทษด่วน หลังโฆษณาชุด “ผู้ชายสารพิษ” ในจีนโดนกล่าวหา “หมิ่นผู้หญิง”

เอเจนซีส์ – บริษัทน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์เดทตอล (Dettol)ชื่อดังของอังกฤษ ล่าสุดออกมาขออภัยต่อสาธารณะหลังโฆษณาชุดผู้ชายสารพิษ (toxic men)ออกมาเผยแพร่ในแดนมังกรแต่ทว่าต้องถอนออกไปหลังถูกสังคมจีนวิจารณ์อย่างหนักว่ามีเนื้อหาดูหมิ่นผู้หญิง
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(24 มิ.ย)ว่า โฆษณาชุดผู้ชายสารพิษ (toxic men) ของบริษัทน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์เดทตอล (Dettol)ชื่อดังของอังกฤษความยาว 5 นาทีถูกเผยแพร่ไปทั่วแพลตฟอร์มออนไลน์แดนมังกรเพื่อโฆษณาน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ชื่อดังเมื่อราวสิ้นเดือนพฤษภาคม
เนื้อหาโฆษณาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง โดยในโฆษณาผู้แสดงชายได้พูดเปรียบเทียบแฟนสาวคนปัจจุบันของตัวเองกับแฟนเก่า หลังจากที่ได้รู้มาว่าอดีตแฟนเก่านั้นสาวเจ้าก่อนหน้าได้เคยอยู่กับชายอื่นมาแล้ว
ผู้แสดงชายที่มีความเจ็บช้ำจึงเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวเองที่มีกับแฟนเก่าคนนั้นว่าเป็นเหมือน “บริการมือสอง”
และทำให้เขาบอกกับเพื่อนของตัวเองว่า ต่อแต่นี้เขาจะตั้งใจหา “ผู้หญิงที่สะอาดและไม่เคยถูกแตะต้อง” เพื่อที่เขาจะได้เป็นชายคนแรกของเธอ
ในโฆษณาเขาพูดว่า “ผมอาจจะไม่บริสุทธิ์แต่ภรรยาในอนาคตของผมต้องใช่” และเสริมว่า “ช่างโชคดีผมได้พบเธอแล้ว เธอทั้งสะอาดและไม่เคยแปดเปื้อนจากชายคนอื่น”
แต่ทว่ากลายเป็นดราม่าขึ้นมาเพราะในตอนใกล้จบพบว่า แฟนสาวคนปัจจุบันที่ชายหนุ่มตั้งใจจะแต่งงานด้วยเกิดล่วงรู้ถึงคำพูดของเขา พร้อมกับเรียกนักแสดงชายว่า เป็นพวกดูถูกผู้หญิงก่อนที่จะบอกเลิก และในขณะที่นักแสดงหญิงที่เป็นแฟนสาวได้โยนถุงเท้าของอดีตแฟนหนุ่มเข้าไปในเครื่องซักผ้า โฆษณากล่าวเป็นเสียงดังออกมาว่า
“ผู้ชายสารพิษก็เหมือนเชื้อโรคเหล่านี้ ที่คุณจำเป็นต้องใช้เดทตอลเพื่อกำจัดออกไปให้หมดเพื่อความสบายใจ”
สื่ออังกฤษรายงานว่า บริษัทเดทตอลได้ถอดชุดโฆษณาที่อื้อฉาวเมื่อวันอาทิตย์(21)หลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียจีน พร้อมด้วยการเรียกร้องให้มีการบอยคอตแบรนด์เดทตอลของบริษัท Reckitt ของอังกฤษ
เดทตอลออกแถลงการณ์ขออภัยต่อสาธารณะโดยกล่าวว่า โฆษณามีความตั้งใจท้าทายต่อทัศนคติทางเพศที่ไม่เท่าเทียมและโปรโมทความมีสุขภาพดี มุมมองที่เชื่อมั่นต่อความสัมพันธ์และการใช้ชีวิต
พร้อมยังกล่าวอ้างว่า แต่ทว่าคลิปที่ถูกตัดต่อที่แพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์นี้บิดเบือนเนื้อหาสารที่แท้จริง
บริษัทเดทตอลชื่อดังของอังกฤษกล่าวว่า โฆษณาชิ้นดังกล่าวไม่ได้มาจากบริษัทโดยตรงแต่เป็นผลงานจากบริษัทเอเจนซีแต่ทว่าทางเดทตอลจะขอแสดงความรับผิดชอบ
ประเด็นโฆษณาเดทตอลนี้มีกว่า 80 ล้านวิวเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเว่ยป๋อชื่อดังในวันอังคาร(24)
หนึ่งในผู้ใช้เว่ยป๋อกล่าวแสดงความคิดเห็นว่า “ฉันจะไม่มีวันใช้เดทตอลอีกต่อไป”