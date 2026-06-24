หนักกว่าที่คิด! “เพนตากอน” เตรียมของบเพิ่ม "80 พันล้านดอลลาร์” เป็นค่าใช้จ่ายทำ “สงครามอิหร่าน”

เอเจนซีส์/เอพี – เพนตากอนเตรียมของบเพิ่ม 80 พันล้านดอลลาร์ในการทำสงครามอิหร่านจากรัฐสภาสหรัฐฯสำหรับค่ากระสุน ซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ และค่าปฎิบัติการ รวมอยู่ในงบประมาณกลาโหมสหรัฐฯปี 2027 จำนวน 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ที่เคยมีการเปิดเผยเมื่อเมษายนต้นปี
เยรูซาเลมโพสต์รายงานวานนี้(23 มิ.ย)ว่า รัฐมนตรีกระทรวงการสงครามสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ และผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการสงครามสหรัฐฯ สตีเฟน ไฟน์เบิร์ก (Stephen Feinberg) กำลังใช้ความพยายามเพื่อล็อบบี้สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯสำหรับงบในการทำสงครามกับอิหร่าน
เอพีรายงานในวันอังคาร(23)ว่า พบว่าเพนตากอนกำลังเตรียมของบเพิ่มอีก 80 พันล้านดอลลาร์จากสภาคองเกรสสหรัฐฯสำหรับค่าใช้จ่ายในการทำสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อ ท่ามกลางความนิยมในตัวผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ตก และอเมริกันชนกำลังเผชิญต่อแรงกดดันทางสภาพเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
เอพีรายงานว่า เงินที่ขอเพิ่มเติมอีก 80 พันล้านดอลลาร์นี้รวมอยู่ในคำขอจากทำเนียบขาวที่ต้องการเพิ่มงบประมาณการป้องกันประเทศในงบประมาณประจำปี 2027 ไปอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ หรือเป็นการเพิ่มเกือบ 50% ของระดับงบอุดหนุนในปัจจุบัน
ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขงบการป้องกันประเทศของอิหร่านสำหรับงบประมาณประจำปี 2026 – ปี 2027
Wana News ของอิหร่านเคยรายงานเมื่อธันวาคมปีที่แล้วว่า งบประมาณการป้องกันประเทศและความมั่นคงอิหร่านตกอยู่ที่ 9.23 พันล้านดอลลาร์สำหรับประจำปี 2026 – ปี 2027 ท่ามกลางวิกฤตความตรึงเครียดที่เพิ่มในภูมิภาค งบถูกปรับสูงขึ้นถึง 145% จากปีก่อนหน้า โดยระบุว่ากระทรวงกลาโหมอิหร่านได้ 4.62 พันล้านดอลลาร์ กองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC 1.88 พันล้านดอลลาร์ และกองทัพอิหร่าน 670 ล้านดอลลาร์เป็นต้น
เอพีรายงานว่า อย่างไรก็ตามเชื่อว่างบ 80 พันล้านดอลลาร์นี้ยังต่ำกว่าตัวเลขการประเมินครั้งแรกของเพนตากอนตกที่ 200 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่สงครามจะเกิดขึ้น แต่ทว่ายังคงเกิน 29 พันล้านดอลลาร์ที่เฮกเซธได้ให้ไว้กับสภาคองเกรสสหรัฐฯในการขึ้นให้การเดือนที่แล้ว
เดอะฮิลล์ของสหรัฐฯรายงานว่า ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯได้เปิดเผยต่อสว.สหรัฐฯเกี่ยวกับการของบประมาณเพิ่มสำหรับสงครามอิหร่าน 80 พันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยวอลสตรีทเจอร์นัลเป็นสื่อแรกที่ออกมารายงานในเรื่องนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯต่างมีความสงสัยในการทำข้อตกลงสันติภาพของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
ซึ่งเฮกเซธ อ้างอิงจากสื่อยิวชี้ไปว่า ปฎิเสธที่จะตอบนักข่าวในเรื่องค่าใช้จ่ายการทำสงครามอิหร่าน แต่เขาตั้งคำถามกลับมาว่า คำถามที่แท้จริงคือ “อะไรคือต้นทุนของอิหร่านในการได้มาซึ่งอาวุธนิวเคลียร์?” ในขณะที่ยอมรับว่านโยบายเช่นนั้นมาพร้อมต้นทุน
เดอะฮิลล์รายงานว่า จอห์น ทูน (John Thune) สว.รัฐเซาท์ดาโกตาของพรรครีพับลิกัน ผู้นำเสียงข้างมากประจำสภาสูงสหรัฐฯแสดงความเห็นว่า
“พวกเราต้องการทำให้มั่นใจว่า พวกเราทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อเติมสต็อกอาวุธ เติมกระสุนจำนวนมากของพวกเราที่ได้หดหายไป ไม่ใช่แค่ที่กำลังเกิดขึ้นกับอิหร่านแต่ก่อนหน้านั้นด้วย”
แต่ทว่าการของบเพิ่มเติมของเพนตากอนนั้นเกือยต้องเกิดปัญหาจากบรรดาสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯที่ปฎิเสธจะสนับสนุนการนำอเมริกาเข้าสู่สงครามของทรัมป์ และกำลังลังเลที่จะให้งบเพิ่มแก่เพนตากอนในช่วงเวลาที่อเมริกันชนหาเช้ากินค่ำกำลังเผชิญวิกฤตหนักกับค่าครองชีพพุ่งสูงในประเทศ