น่าวิตก! รมว.กลาโหมไต้หวันยอมรับ 'ระยะเวลาเตือนภัย' การโจมตีจากจีนสั้นลงเรื่อยๆ

เวลลิงตัน กู้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไต้หวัน กล่าวเมื่อวันพุธ (24 มิ.ย.) ว่า กองทัพไต้หวันจำเป็นต้องทดสอบว่าสามารถตอบโต้ได้ทันทีหรือไม่หากเกิดสงครามขึ้น เนื่องจากระยะเวลาสำหรับการเตือนภัยการโจมตีจากจีนนั้น "สั้นลงเรื่อยๆ"
ไต้หวันกำลังฝึกซ้อม "ความพร้อมรบแบบฉับพลัน" เป็นเวลา 5 วันในสัปดาห์นี้ โดยกองทัพได้เริ่มจำลองสถานการณ์ที่จีนเปลี่ยนจากการซ้อมรบปกติรอบๆ เกาะไต้หวันมาเป็นการโจมตีจริงในระหว่างการฝึกซ้อมบางส่วน
จีนมองว่าไต้หวันซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเป็นดินแดนของตนเอง และกองทัพจีนปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันเกือบทุกวัน เรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ล่าสุดของจีนแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (23)
กู้ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในรัฐสภาว่า การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่ความสามารถในการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนไปสู่ความพร้อมรบอย่างฉับพลัน
"จุดประสงค์คือเพื่อสร้างความเร็วที่เราเชื่อว่าจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนจากสถานะสงบสุขไปสู่สถานะสงคราม" เขากล่าว "พูดอีกอย่างก็คือ เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภัยคุกคามจากศัตรูในปัจจุบัน และเนื่องจากเราเชื่อว่าเวลาในการเตือนภัยนั้นสั้นลง เราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบว่า เราสามารถตอบสนองได้ทันทีหรือไม่"
ไต้หวันจัดการฝึกซ้อมทางทหารเป็นประจำ รวมถึงเมื่อต้นเดือนนี้ที่ได้ยิงระบบจรวด HIMARS ที่ผลิตโดยสหรัฐฯ ซึ่งยูเครนใช้กันอย่างแพร่หลายเข้าสู่ช่องแคบไต้หวัน
การฝึกซ้อมทางทหารประจำปีครั้งใหญ่ "ฮั่นกวง" คาดว่าจะจัดขึ้นในเดือน ส.ค.
จาง หาน โฆษกหญิงของสำนักงานกิจการไต้หวันของจีน กล่าวในกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธ (24) การฝึกซ้อมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง "เจตนาร้ายที่จะแสวงหาเอกราชโดยใช้กำลัง" ของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ที่เป็นพรรครัฐบาลไต้หวันในปัจจุบัน
"เมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพประชาชนที่ทรงพลัง การแสดงท่าทีของทางการ DPP นั้นไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง มันจะทำร้ายและทำลายไต้หวัน และนำมาซึ่งความพินาศของตนเองเท่านั้น" เธอกล่าว
จาง ย้ำว่า ปักกิ่งยินดีที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุ "การรวมชาติอย่างสันติ"
“อย่างไรก็ตาม เราไม่สัญญาว่าจะละเว้นการใช้กำลัง และเราจะไม่เปิดโอกาสให้กิจกรรมแบ่งแยกดินแดนที่มุ่งหวังให้ไต้หวันเป็นอิสระในรูปแบบใดๆ”
จีนได้จัดการซ้อมรบเต็มรูปแบบครั้งล่าสุดรอบๆ ไต้หวันเมื่อปลายเดือน ธ.ค.
ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวัน กำลังผลักดันการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย รวมถึงเป้าหมายที่จะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็น 5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ก่อนปี 2030
“ผมขอให้บรรดานายพลอาวุโสทุกคนนำการเปลี่ยนแปลงกองทัพด้วยความคิดสร้างสรรค์” ไล่ กล่าวในพิธีเลื่อนยศทางทหารสำหรับนายพลเมื่อวันพุธ (24)
เขาเสริมว่า สภาพการณ์ในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความท้าทายที่ซับซ้อนและไม่เป็นไปตามแบบแผนดั้งเดิมหลายมิติ ทำให้ความพยายามดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดหาอาวุธที่สำคัญที่สุดของไต้หวันมาโดยตลอด แม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ ก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อแผนการของรัฐบาลในการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม
เรย์มอนด์ กรีน นักการทูตอาวุโสของสหรัฐฯ ประจำไทเป กล่าวในความเห็นที่เผยแพร่โดยสถานทูตสหรัฐฯ ในวันอังคาร (23) ว่า พันธมิตรของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้เห็นพ้องต้องกันถึงความจำเป็นในการป้องกัน "เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้น และสร้างการป้องปรามที่แข็งแกร่ง"
"เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อรักษาสถานะที่เป็นอยู่ของแนวเกาะแรก และต่อต้านความพยายามใดๆ ในการยึดครองไต้หวันด้วยกำลัง" กรีน กล่าวในการสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ยูไนเต็ดเดลีนิวส์ของไต้หวัน
แนวเกาะแรก (first island chain) นั้นเป็นคำเรียกพื้นที่ที่ทอดยาวจากญี่ปุ่นลงไปถึงไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และบอร์เนียว
ที่มา: รอยเตอร์