รบจนร่อยหรอ! 'ทรัมป์' ประกาศดึง 'ค่ายรถยนต์' ให้หันมาผลิต 'ขีปนาวุธ' เติมเต็มคลังแสงสหรัฐฯ

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่า บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐฯ อาจเริ่มผลิตขีปนาวุธและอาวุธอื่นๆ เนื่องจากวอชิงตันกำลังขยายการผลิตทางทหารและเติมเต็มคลังแสงของประเทศ
ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ (22 มิ.ย.) ว่า บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีกำลังการผลิตเหลือเฟือกำลังเจรจาข้อตกลงเพื่อเริ่มต้นผลิตอาวุธ รวมถึงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออต และขีปนาวุธร่อนโทมาฮอว์ก
“พวกเขากำลังเจรจากับ เจเนอรัล มอเตอร์ส พวกเขากำลังเจรจากับฟอร์ด” ทรัมป์ กล่าว “ผมรู้ว่า เจเนอรัล มอเตอร์ส ตื่นเต้นมากกับการสร้างอาวุธในตอนนี้”
ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวเสริมว่า โรงงานบางแห่งของผู้ผลิตรถยนต์ทั้งสองรายคาดว่าจะถูกเปลี่ยนไปผลิตอาวุธทางทหาร โดยอธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “การผลักดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่” เพื่อผลิตอาวุธ
คำกล่าวของ ทรัมป์ เกิดขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) รายงานเมื่อเดือน เม.ย.ว่า เพนตากอนได้ติดต่อกับบริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส, ฟอร์ด, จีอี แอโรสเปซ และ Oshkosh เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโรงงานด้านพลเรือนเพื่อผลิตเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆ
มีรายงานว่า การเจรจาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะวางอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ให้พร้อมสำหรับสิ่งที่ พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกว่า "สถานะพร้อมรบ" ซึ่งเป็นการเลียนแบบการเปลี่ยนโรงงานในดีทรอยต์ไปเป็นการผลิตทางทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ความพยายามครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะของคลังอาวุธสหรัฐฯ หลังจากมีการส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนเป็นเวลาหลายปีภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน และการใช้ขีปนาวุธอย่างหนักในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านเมื่อเร็วๆ นี้
สื่อและสถาบันวิจัยของสหรัฐฯ เตือนว่า วอชิงตันได้ใช้กระสุนที่สำคัญจำนวนมากในช่วงปฏิบัติการกับอิหร่าน รวมถึงขีปนาวุธร่อนโทมาฮอว์ก ระบบสกัดกั้นแพทริออต ขีปนาวุธ THAAD และระบบขั้นสูงอื่นๆ
รอยเตอร์ยังรายงานด้วยว่า คลังอาวุธที่ลดลงอาจทำให้การส่งมอบอาวุธของสหรัฐฯ ให้แก่สมาชิกนาโตล่าช้า
ทรัมป์ ออกมาบรรเทาความกังวลเรื่องการขาดแคลน โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ มีขีปนาวุธ "ค่อนข้างมาก" แต่ต้องการรักษาสต็อกไว้ให้มากขึ้น รัฐบาลของเขาร้องของบประมาณทางทหารสูงสุดเป็นประวัติการณ์ประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2027 โดยคาดว่าส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นจะนำไปใช้ในการเติมเต็มคลังอาวุธและขยายการผลิต
ที่มา: RT