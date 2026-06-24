'ผู้นำคิม' ตั้งเป้าสร้างเรือรบขนาด 5,000 ตันให้ได้ปีละ 2 ลำ ภายใน 5 ปีข้างหน้า

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ กล่าวในพิธีประจำการเรือพิฆาตลำใหม่เมื่อวันอังคาร (23 มิ.ย.) ว่า เกาหลีเหนือควรสร้างเรือรบขนาดใหญ่เท่ากับเรือโชฮยอน (Choe Hyon) ขนาด 5,000 ตัน ให้ได้ปีละ 2 ลำในอีก 5 ปีข้างหน้า
สำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานว่า คิม เข้าร่วมพิธีที่ท่าเรือนัมโปเพื่อเฉลิมฉลองการประจำการเรือโชฮยอน ซึ่งเป็นเรือพิฆาตอเนกประสงค์ลำใหม่
KCNA รายงานเพิ่มเติมว่า เรือพิฆาตลำนี้ผ่านการทดสอบปฏิบัติการทางทหารอย่างประสบความสำเร็จในช่วง 14 เดือนที่ผ่านมา
รายงานระบุด้วยว่า รัฐคอมมิวนิสต์แห่งนี้วางแผนที่จะประจำการเรือพิฆาตขนาด 5,000 ตันอีกหนึ่งลำชื่อ คังคอน (Kang Kon) ในเร็วๆ นี้ พร้อมกับเรือรบเชิงยุทธศาสตร์ขนาด 10,000 ตัน
เรือคังคอนได้รับการซ่อมแซมเมื่อปีที่แล้วหลังจากประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำบางส่วนระหว่างพิธีปล่อยลงน้ำ
ผู้นำ คิม กล่าวว่า กองทัพเรือเป็นภาคส่วนที่ยังอ่อนแอที่สุดของกองทัพเกาหลีเหนือ และเสริมว่าจากนี้ไปขีดความสามารถของกองทัพเรือจะ "เหนือจินตนาการอย่างเหลือเชื่อ"
คิม กล่าวด้วยว่า "การสร้างฐานทัพเรือที่ทันสมัยถือเป็นภารกิจที่จำเป็น และเร่งด่วน" พร้อมเสริมว่าเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกลางพรรคแรงงานผู้ปกครองได้หารือแผนการสร้างฐานทัพเรือใหม่ในการประชุมเมื่อวันจันทร์ (22)
คิม ย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดสำหรับกองทัพเรือคือการเปลี่ยนแปลงสถานะ บทบาท และขอบเขตการปฏิบัติการ โดยไม่ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
เขากล่าวว่าการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของกองทัพเรือ "กำลังดำเนินไปตามแนวทางของตนเอง" ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนระบบป้องปรามทางนิวเคลียร์ของประเทศ
ที่มา: รอยเตอร์