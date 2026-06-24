มาเลเซียเตรียมให้บริการ 'โดรนขนส่งสินค้า-ผู้โดยสาร' เชิงพาณิชย์ภายในปี 2030

มาเลเซียเปิดตัวแผนให้บริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารด้วยโดรนในระดับความสูงต่ำเชิงพาณิชย์ภายในปี 2030 โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการขนส่งสินค้าในปริมาณจำกัดได้ในช่วงต้นปีหน้า
แอนโทนี โลค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาเลเซีย ระบุว่า หน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินซึ่งเป็นผู้นำโครงการริเริ่มนี้ได้รับคำสั่งให้พัฒนากรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุม ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแบบแผนสำหรับภาคส่วนที่กำลังเติบโตนี้
โลค กล่าวในงานเปิดตัวว่า "กรอบการกำกับดูแลนี้จะวางรากฐานที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการบูรณาการน่านฟ้าที่ปลอดภัย การกำกับดูแลการดำเนินงาน การพัฒนาอุตสาหกรรม และทางออกสำหรับการคมนาคมในอนาคต"
เขาย้ำว่า มาเลเซียควรพัฒนามาตรฐานการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และการดำเนินงาน (MRO) และมาตรฐานการผลิตของตนเองสำหรับเศรษฐกิจการบินระดับต่ำ (low-altitude economy) ซึ่งยังไม่ถึงระดับที่เติบโตเต็มที่เหมือนในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแบบดั้งเดิม
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งมาเลเซียกำหนดให้พื้นที่น่านฟ้าสูงถึง 3,000 เมตร (9,840 ฟุต) เหนือพื้นดินเป็นระดับความสูงต่ำ (low altitude)
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งมาเลเซีย (CAAM) ตั้งเป้าที่จะให้บริการเชิงพาณิชย์แบบจำกัดสำหรับโดรนขนส่งสินค้าภายในไตรมาสแรกของปี 2027 โดยระบุว่าต้องมีการศึกษาและทดสอบเพิ่มเติม ก่อนที่จะเริ่มอนุมัติโดรนโดยสารและแท็กซี่ทางอากาศ
โนราซมัน มาห์มุด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CAAM กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า บริษัทจีนหลายแห่งแสดงความสนใจที่จะเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมการบินระดับต่ำของมาเลเซีย แต่จะต้องร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นเพื่อเริ่มดำเนินการ โดยยังไม่ได้ระบุชื่อบริษัทใดๆ
ที่มา: รอยเตอร์