ถึงขั้นสิ้นชาติ!อิหร่านเชื่อถ้าไม่มีขีปนาวุธ คงถูกสหรัฐฯและยิวรุมขยี้พังพินาศเหมือน'กาซา'

ประธานาธิบดีเมซูด เปเซชเคียน แห่งอิหร่าน เชื่อว่าถ้าไม่มีขีปนาวุธ ประเทศแห่งนี้ คงลงเอยไม่ต่างจาก "ฉนวนกาซา" พร้อมประกาศกร้าวว่าโครงการขีปนาวุธของพวกเขาเป็นสิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้
"ถ้าเราไม่มีขีปนาวุธป้องกันตนเอง อิสราเอลกับสหรัฐฯคงจะโจมตีถล่มอิหร่านเหมือนกับที่ทำกับกาซา จะไม่มีการแสดงความปรานีกับทั้งคนชราและคนหนุ่มสาว" เขากล่าวระหว่างเดินทางเยือนปากีสถาน คนกลางในการเจรจาระหว่างเตหะรานกับวอชิงตัน ที่กำลังหาทางยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างถาวร
"เราจะไม่มีวันต่อรองกับใคร ไม่ว่าจะกรณีใดๆ เกี่ยวกับศักยภาพการป้องกันตนเองของเรา" เขาระบุ
ก่อนหน้าสงคราม สหรัฐฯพยายามที่จะรวมโครงการขีปนาวุธ เช่นเดียวกับกรณีเตหะรานสนับสนุนกลุ่มตัวแทนติดอาวุธ ในการเจรจาเกี่ยวกับกิจกรรมทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน แต่เตหะรานยืนกรานปฏิเสธ
อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ดูเหมือนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะอ่อนข้อลงในจุดยืนเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์ "ผมอยากบอกว่า ถ้าประเทศอื่นๆมีมัน มันก็คงจะไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่ ที่อิหร่านจะไม่สามารถมีขีปนาวุธ" เขาบอกกับที่ประชุมซัมมิตจี 7 ในฝรั่งเศส เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
(ที่มา:ไทม์สออฟอิสราเอล)