งามหน้า!สื่อกัมพูชาได้ทีตีข่าวใหญ่ตะเพิดคนไทย49ราย โทษฐานเกี่ยวข้องสแกมออนไลน์

กัมพูชาเนรเทศคนไทย 49 ราย ที่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับปฏิบัติการสแกมออนไลน์ ส่งมอบคนเหล่านี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ไทย ผ่านจุดผ่านแดนระหว่างประเทศปอยเปต จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่เขมรในวันอังคาร(23มิ.ย.)
รายงานข่าวของเคทีพี อิงลิช สื่อมวลชนกัมพูชาภาคภาษาอังกฤษ ระบุว่าการเนรเทศครั้งนี้เกิดขึ้นในตอนเช้าวันที่ 23 มิถุนายน และภายใต้การประสานงานกันระหว่างคณะทำงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา
เคทีพี อิงลิช ระบุว่าปฏิบัติการนี้นำโดยพลตำรวจตรี Yoeum Man รองผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวน ปราบปราม และบังคับใช้กฎหมาย และนายพลจัตวา Eng Lihour รองผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดบันเตียเมียนเจย
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชา ได้กำหนดมาตรการแบนบุคคลทั้ง 49 รายเป็นการชั่วคราว ในนั้น 43 ราย ห้ามเดินทางกลับเข้าไปยังกัมพูชาเป็นเวลา 3 ปี ส่วนอีก 6 คน ถูกห้ามกลับเข้าไปยังกัมพูชาเป็นเวลา 5 ปี
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง พวกผู้ถูกเนรทศได้ถูกส่งมอบอย่างป็นทางการแก่ตำรวจไทย ที่จุดผ่านแดนระหว่างประเทศบ้านคลองลึก ในจังหวัดสระแก้ว ตามรายงานของเคทีพี อิงลิช
สื่อมวลชนแห่งนี้อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในยุทธการระดับชาติในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ โดมีเป้าหมายขุดรากถอนโคนเครือข่ายสแกมออนไลน์ ปกป้องพลเรือนและชาวต่างชาติ รวมถึงช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์หรือพวกที่ถูกหลอกให้เข้าร่วม
รายงานข่าวระบุด้วยว่า ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกคำสั่งให้เดินหน้าปราบปรามอย่างไม่มีข้อยกเว้น แม้กระทั่งวันหยุด จนกว่ากัมพูชาจะปลอดแก๊งสแกมโดยสิ้นเชิง
ภายใต้คำสั่งของนายกรัฐมนตรีรายนี้ ทางการได้ออกกรอบกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น ในนั้นรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฉ้อโกงโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ อันนำมาซึ่งการสมัครใจเดินทางออกนอกประเทศหลายพันคนและเนรเทศอีกหลายหมื่นคน สำนักข่าวเคพีที อิงลิช รายงานปิดท้าย
(ที่มา:เคพีที อิงลิช)