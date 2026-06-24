อาการไม่ดี!รัสเซียคิดนำเข้าเชื้อเพลิง-แบนส่งออกดีเซล หลังโครงสร้างพลังงานถูกยูเครนโจมตีหนัก

รัสเซียกำลังพิจารณาแบนการส่งออกดีเซล จากการเปิดเผยของอเล็กซานเดอร์ โนวัค รองนายกรัฐมนตรีในวันอังคาร(23มิ.ย.) ขณะที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อจัดการกับปัญหาขาดแคลน หลังถูกยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนัก โดยเฉพาะในไครเมีย ดินแดนที่ต้องเข้มงวดมาตรการจำกัดบริการและกิจกรรมสาธารณะมากขึ้น
ขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นครั้งแรก เกี่ยวกับกรณีที่ถูกยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนหลายระลอกเมื่อเร็วๆนี้ ในนั้นรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันในมอสโก โดยบอกว่าการโจมตีเหล่านั้นเป็นอุบายก่อความไร้เสถียรภาพทางสังคม
เขาเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการต่างๆเพิ่มเติม เพื่อชดเชยผลกระทบจากการถูกโจมตี
หลายภูมิภาคทั่วรัสเซีย ชาติผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก รายงานว่าได้จำกัดการขายเชื้อเพลิง ราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันดีดตัวสูงขึ้นและพบเห็นผู้คนต่อแถวยาวเหยียดตามสถานีบริการต่างๆ
โดยปกติแล้ว รัสเซียส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันหลากหลายชนิด อย่างไรก็ตามการโจมตีของยูเครนที่เล็งเป้าเล่นงานโรงกลั่นน้ำมันทั้งหลายของพวกเขา บีบให้พญาหมีขาวต้องแบนการส่งออกเบนซินและน้ำมันเครื่องบินไปก่อนหน้านี้
หนังสือพิมพ์ Vedomosti ระบุว่าการนำเข้าถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในฐานะเป็นทางเลือกหนึ่ง ระหว่างการประชุมที่มีรองนายกรัฐมนตรีโนวัค เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์(22มิ.ย.)
ระหว่างกล่าวกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี ปูติน เป็นประธานในวันอังคาร(23มิ.ย.) โนวัค กล่าวว่า รัสเซีย กำลังพิจารณาเปิดตัวมาตรการแบนการส่งออกดีเซลและแก้ไขกฎหมายภาษี เพื่อช่วยตลาดเชื้อเพลิงภายในประเทศ
โนวัค ยังบอกอีกว่าบรรดาบริษัทน้ำมันต้องเลื่อนงานบำรุงรักษาตามโรงกลั่นต่างๆ และกำลังใช้เชื้อเพลิงสำรองเพื่อรองรับอุปสงค์ "เรากำลังใช้คลังสำรองที่เราไม่ได้ระบายออกมาก่อนหน้านี้ และสนับสนุนให้เพิ่มปริมาณอุปทานเพิ่มเติมสำหรับตลาดภายในประเทศ ขณะเดียวกันยังได้เตรียมการแก้ไขกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง ในความร่วมมือกับรัฐบาล"
การส่งออกดีเซลและน้ำมันแก๊สออยล์ของรัสเซีย ที่ส่งออกทางทะเล ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 8% จากเดือนมีนาคม เป็นราวๆ 3.25 ล้านเมตริกตัน ลดลงเล็กน้อยจากระดับ 3.3 ล้านเมตริกตัน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
แหล่งข่าวในภาคอุตสาหกรรมบอกกับรอยเตอร์ส ว่ากำลังมีการพิจารณาอุดหนุนเชื้อเพลิงนำเข้า โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมเพดานราคาเชื้อเพลิง ซึ่งถือเป็นประเด็นอ่อนไหวสำหรับประชาชน ขณะที่ราคาน้ำมันที่พุ่งสูง เสี่ยงโหมกระพือเงินเฟ้อในวงกว้าง
เมืองเซวาสโตโพล ในไครเมีย ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซีย เผยว่าได้ใช้มาตรการจำกัดเวลาให้บริการของการขนส่งสาธารณะ, ร้านค้า, คาเฟ่และไฟส่องสว่างตามท้องถนน นอกจากนี้แล้วยังห้ามจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เพิ่มเติมจากคำแถลงควบคุมการจำหน่ายเชื้อเพลิงก่อนหน้านี้
กำลังผลิตเบนซินของรัสเซียในสัปดาห์ที่แล้ว ลดลงจากระดับเฉลี่ยรายวันของเดือนมิถุนายน ปี 2025 ประมาณ 25% แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมระบุ
แหล่งข่าวบริษัทผู้ให้บริการข้อมูลและการตลาด LSEG การส่งออกผลิตภันฑ์น้ำมันที่ส่งมอบทางทะเลของรัสเซีย ลดลงราวๆ 15% ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายน เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม สืบเนื่องจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงกลั่นนอกแผนงาน หลังถูกโจมตีด้วยโดรนซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ในสัปดาห์ที่แล้ว แหล่งข่าวในอุตสาหกรรม 4 คน บอกว่ารัสเซียเตรียมนำเข้าเชื้อเพลิงทางทะเลในเดือนมิถุนายน ในขณะที่พวกเขาหาทางบริหารจัดการรับมือกับภาวะขาดแคลนเบนซิน
(ที่มา:รอยเตอร์ส)