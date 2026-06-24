น้ำมันลงต่อหวังกระแสเชื้อเพลิงไหลออกฮอร์มุซ หุ้นสหรัฐฯปิดลบ-ทองขยับลง

ราคาน้ำมันขยับลงต่อเนื่องในวันอังคาร(23มิ.ย.) นักลงทุนยังคงจับตากระแสน้ำมันดิบที่ไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ตามหลังสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ส่วนวอลล์สตรีทและทองคำปิดลบ ท่ามกลางความคาดหมายว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 65 เซนต์ ปิดที่ 73.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 82 เซนต์ ปิดที่ 77.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดน้ำมันยังคงแกว่งตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากที่ร่วงลงหนัก 3% เมื่อวันจันทร์(22มิ.ย.)หลังสหรัฐฯอนุมัติละเว้นมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานอิหร่านเป็นเวลา 60 วัน ตามหลังการเจรจาสันติภาพในเบื้องต้น เช่นเดียวกับพวกเจ้าหน้าที่รายงานว่าสถานการณ์ความเป็นปรปักษ์ระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนค่อนข้างสงบลง ภายใต้ข้อตกลงอย่างกว้างๆฉบับหนึ่ง
ในวันอังคาร(23มิ.ย.) โอมานและอิหร่านเห็นพ้องเดินหน้าการหารือเกี่ยวกับอนาคตของการบริหารการล่องเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯเน้นย้ำในวันเดียวกันว่า อิหร่าน จะไม่สามารถเก็บค่าผ่านทางในน่านน้ำอันสำคัญทางยุทธศาสตร์แห่งนี้ ส่วนหนึ่งในข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับสหรัฐฯ และบอกว่าข้อตกลงลักษณะดังกล่าวจะเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันอังคาร(23มิ.ย.) โดยดาวโจนส์และเอสแอนด์พี 500 แตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ถูกฉุดจากการที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดัคเตอร์ร่วงลงหนัก ในขณะที่นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI ที่ได้รับเงินทุนจากการกู้ยืม และเตรียมพร้อมรับมือกับความเคลื่อนไหวแข็งกร้าวมากกว่าเดิมของธนาคารกลางอเมริกา(เฟด)
ดาวโจนส์ ลดลง 45.87 จุด (0.09 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 51,666.84 เอสแอนด์พี ลดลง 107.33 จุด (1.44 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,365.46 จุด แนสแดค ลดลง 579.56 จุด (2.21 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,587.04 จุด
ความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI ที่ได้รับเงินทุนจากการกู้ยืมเป็นปัจจัยที่กระตุ้นการเทขายในวอลล์สตรีท โดยที่ สเปซเอ็กซ์ ของ อีลอน มัสก์ ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงกลางเดือน กลายบริษัทยักษ์ล่าสุดที่ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้
อีกด้านหนึ่งนักลงทุนคาดหมายกันมากขึ้นว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม จากเดิมที่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นเพียงครั้งเดียว ระดับ 0.25% เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ในขณะที่นักลงทุนคาดหมายว่าเฟดภายใต้การนำของ เควิน วอร์ช ประธานคนใหม่ จะใช้นโยบายการเงินที่แข็งกร้าวกว่าเดิม
ความคาดหมายว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบ ผลักให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี ปัจจุบันนี้ฉุดราคาทองคำปรับลดในวันอังคาร(23มิ.ย.) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 1.3 % ปิดที่ 4,149.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)