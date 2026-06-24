กราดยิงใกล้ "โรงแรมฮิลตัน" ในมอนทรีอัลกลางชุมชนยิว ดับ 2 รวมตำรวจ ส่วนมือปืนโดนวิสามัญตายคาที่

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – กราดยิงราวเที่ยงวันจันทร์(22 มิ.ย)ใกล้โรงแรมฮิลตันในเมืองมอนทรีอัล แคนาดา มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ตำรวจและพลเรือนชาวยิวในชุมชนที่เคราะห์ร้าย ส่วนมือปืนโดนวิสามัญตายคาที่หลังยิงต่อสู้ ส่งแถลงการณ์ยาว 104 หน้าไปตามสื่อ เรียกร้องการปฎิวัติด้วยความรุนแรงเพื่อโค่นล้มสังคมทุนนิยมสมัยใหม่ และโจมตีตำรวจ ชาวยิว ผู้หญิง และภาพลามกอนาจาร พบใช้ปินไรเฟิลคล้ายปืน SKS ของอดีตสหภาพโซเวียตที่ล่มสลาย
เอเอฟพีรายงานวันนี้(23 มิ.ย)ว่า เหตุกราดยิงไม่คาดฝันเกิดขึ้นในย่านชุมชนชาวยิวในเมืองมอนทรีอัลที่สงบเงียบของแคนาดา ต่างจากสหรัฐฯที่การกราดยิงถือเป็นเรื่องปกติ
พลเรือนเคราะห์ร้ายที่เสียชีวิตถูกเปิดเผยว่า เป็นชาวยิวอาศัยในชุมชน
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจแคนาดาปฎิเสธที่จะเปิดเผยต่อแรงจูงใจของมือปืน
สถานีวิทยุแคนาดาภาคภาษาฝรั่งเศสรายงานว่า มือปืนเชื่อมโยงกับแนวคิด Incel
อ้างอิงจาก AI ของกูเกิล พบว่า แนวคิด Incel (Involuntary Celibate)) คือกลุ่มคนในอินเทอร์เน็ต (ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย) ที่ "โสดและไม่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจ" พวกเขามีความคับแค้นใจเพราะต้องการความรักและเซ็กส์แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง
แนวคิดนี้ถูกจัดว่าเป็น ภัยคุกคามทางสังคม (Threat) ในหลายประเทศ เนื่องจากความคับแค้นใจที่สะสมอาจแปรเปลี่ยนเป็นความรุนแรง เช่น การคุกคามทางเพศออนไลน์ (Cyber-harassment) ไปจนถึงการก่อเหตุกราดยิงหรือสังหารผู้หญิงในโลกความเป็นจริง
เยลูซาเลมโพสต์ของอิสราเอลรายงานว่า สื่อท้องถิ่นแคนาดารายงานว่า มือปืน เซธ แฮตฟิลด์ (Seth Hatfield) เป็นชาวอัลเบอร์ตา และเขาขับรถมาใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงมาที่มอนทรีอัลเพื่อก่อเหตุอุกอาจ
สื่อท้องถิ่นแคนาดาชี้ว่า คนร้ายเตรียมแถลงการณ์และได้ส่งให้สื่อต่างๆซึ่งมีความยาวถึง 104 หน้า
โดยในแถลงการณ์ประกาศเรียกร้องให้เกิดการปฎิวัติด้วยความรุนแรงเพื่อโค่นล้มสังคมทุนนิยมสมัยใหม่ และโจมตีตำรวจ ชาวยิว ผู้หญิง และภาพลามกอนาจาร
สื่อยิวรายงานว่า คนร้ายใช้ปืนไรเฟิลที่อาจเป็นปืนไรเฟิล SKS ของอดีตสหภาพโซเวียต
เอเอฟพีรายงานว่า ผู้บัญชาการตำรวจมอนทรีอัล เฟดี แดกเกอร์ (Fady Dagher) กล่าวว่า เหตุกราดยิงวันจันทร์เป็น “โศกนาฎกรรม เป็นฝันร้าย”
เขาเปิดเผยว่า ตำรวจมอนทรีอัลได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุยิงในย่าน Cote-des-Neiges ของเมืองมอนทรีอัลราว 11.30 น.ตามเวลาท้องถิ่นในวันจันทร์(22)
ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุและได้เกิดการยิงปืนตอบโต้กับคนร้ายที่ยิงปืนยาวออกมาจากข้างตึก
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า เหตุเกิดขึ้นที่โรงแรมในย่านชุมชนชาวยิวของมอนทรีอัล
ผู้บัญชาการตำรวจมอนทรีอัลเปิดเผยว่า มีพลเมืองดีแจ้งโทรศัพท์ฉุกเฉินเมื่อเวลาราว 11.35 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์(22) ว่ามีคนกำลังส่องปืนออกนอกหน้าต่างโรงแรมฮิลตัน
เมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุและโดนเป็นเป้านิ่งในการยิงของคนร้าย โดยภาพที่ถูกถ่ายไว้ได้แสดงให้เห็นว่า มือปืนอยู่ด้านนอกโรงแรมเช่นกัน สื่ออังกฤษชี้
เอเอฟพีรายงานต่อว่า พยานในเหตุการณ์ แฟรงก์ โวแกส (Frank Vogas) กล่าวว่า เขากำลังเลือกซื้อสีที่ร้านในพื้นที่เมื่อเสียงปืนดังขึ้น
“ผมเห็นตำรวจบุกเข้ามา มาจากทุกทิศทุกทาง และพวกเขาต่างชักปืนขึ้นมา” โวแกส วัย 71 ปีเปิดเผย พร้อมอธิบายว่า เจ้าหน้าที่ได้บอกให้คนที่อยู่ในร้านพยายามหลบให้ต่ำที่พื้น
ขณะที่แดนนี วิลค์ (Danny Wilk) อาศัยในเขต Cote-des-Neiges ได้ให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพีว่า เขาเห็นเหตุการณ์กราดยิง
“ผมอยู่บนถนนใกล้บ้านเมื่อผมได้ยินเสียงดังขึ้น 1 นัด และหลังจากนั้นอีกไม่กี่นัดตามมา”
และเสริมว่า “ผมพยายามหาที่หลบภัยที่ร้านพิซซ่าใกล้ๆ และทำให้ผมได้เห็นมือปืนที่ดูเหมือนพร้อมจะยิงสวมชุดลายพรางคล้ายทหาร”
และเขากล่าวต่อว่า ได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตที่พื้นก่อนที่มือปืนจะถูกตำรวจทำวิสามัญสังหาร โดยเดอะการ์เดียนชี้ว่า คนร้ายในชุดลายพรางโดนยิงตายระหว่างกำลังปรับเปลี่ยนหรือกำลังโหลดกระสุนอยู่
มีการประมาณว่าเสียงปืนดังราว 30 นัด- 40 นัด
ผู้บัญชาการตำรวจมอนทรีอัลยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 นายเป็นชายที่เสียชีวิต และในเวลาต่อมาได้รับการเปิดเผย โมฮาเหม็ด ลามีน เบนเรดูน (Mohamed Lamine Benredoune) ถูกยิงเสียชีวิต
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงแก่ชีวิต
แดกเกอร์ยืนยันว่า คนร้ายที่เป็นมือปืนนั้นสวมชุดลายพรางคล้ายทหาร
นายกรัฐมนตรีแคนาดา มาร์ค คาร์นีย์ แถลงถึงเหตุกราดยิงมอนทรีอัลว่า เขารู้สึกสยดสยองต่อความรุนแรง
ทั้งนี้ศูนย์เพื่ออิสราเอลและกิจการยิวสัมพันธ์ CIJA (Centre for Israel and Jewish Affairs) ซึ่งเป็นองค์กรชาวยิวที่มีชื่อเสียงในแคนาดาได้เปิดเผยชื่อเหยื่อพลเรือนเคราะห์ร้ายคือ ไมเคิล โมเช มิซราฮี (Michael Moshe Mizrahi) โดยกล่าวว่า เขาเป็นที่รักในสังคมชาวยิวของมอนทรีอัล
เหตุกราดยิงเกิดขึ้นในชุมชนที่มีทั้งศูนย์เพื่อการศึกษา และโรงแจกอาหาร(food bank)