งานเข้ารัวๆ! “ปูติน” สั่งถอน "ระบบป้องกันภัยทางอากาศ" จากแนวรบ เพื่อปกป้องมอสโกหลัง “เซเลนสกี” ส่งโดรนพลีชีพเผาโรงกลั่นน้ำมัน

เอเจนซีส์ - ระบบต่อต้านอากาศยาน Pantsir ของใหม่มาพร้อมระบบปืนถูกติดตั้งบนตึกใกล้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกสัปดาห์ที่แล้ว เกิดขึ้นหลังกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อโดรนพลีชีพยูเครนยบุกโจมตีเผาโรงกลั่นน้ำมันทำฝนดำตกจากฟ้า
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(23 มิ.ย)ว่า เคียฟได้เพิ่มมาตรการใช้โดรนโจมตีรัสเซียหนักหน่วงมากขึ้นในไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียที่เป็นแหล่งรายได้ให้เครมลินสามารถมีเงินเพื่อทำสงครามกับยูเครน
ปัจจุบันกรุงมอสโกถูกปกป้องโดยระบบยิงต่อต้านภัยทางอากาศไม่ต่ำกว่า 100 ตัว และระบบป้องกันภัยทางอากาศเคลื่อนที่ Pantsir จำนวน 50 ตัว อ้างอิงจากผู้บัญชาการระดับสูงยูเครน โรเบิร์ต บรอฟดี(Robert Brovdi)
การตัดสินใจในการเคลื่อนระบบป้องกันภัยทางอากาศจากแนวรบกลับมาที่กรุงมอสโกจากการที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศ 3 ชั้นที่ใช้อยู่เดิมนั้นล้มเหลวปล่อยให้โดรนยูเครนสามารถผ่านเข้ามาได้และสร้างความอับอายขายหน้าต่อผู้นำรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน
ในวันจันทร์(22) ฝูงโดรนโจมตีสนามบินหลัก 4 แห่งของกรุงมอสโกส่งผลทำให้ต้องมีการหยุดปฎิบัติการชั่วคราว
และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฝูงโดรนโจมตีกรุงมอสโก ทำให้เกิดไฟไหม้ในเมืองหลวงและชานเมืองและทำให้ต้องมีคำสั่งอพยพที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว (Sheremetyevo airport)
โรงกลั่นน้ำมันมอสโกโดนโจมตีเมื่อวันที่ 19 พ.ค ที่ผ่านมา และโรงกลั่นน้ำมัน Ryazan เมื่อวันที่ 15 พ.ค ที่คิดเป็นเกือบ 5% ของจำนวนการกลั่นของรัสเซีย
ขณะที่โรงกลั่นน้ำมันเพิร์ม( Perm )ที่มีการกลั่นน้ำมัน 12.6 ล้านเมตริกตัน ในปี 2024 ต้องหยุดการทำงานเมื่อวันที่ 7 พ.ค หลังโดรนโจมตีทำให้เกิดไฟไหม้และเครื่องมือเสียหาย
กลายเป็รผลกระทบที่เพิ่มมากขึ้นต่อภาคส่วนพลังงานรัสเซียที่ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักในการทำเงินเพื่อให้เครมลินทำสงครามยูเครน
เดลีเมลรายงานว่า ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี เพิ่มการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียเพื่อกดดันรัสเซียให้ต้องเจรจายุติสงคราม