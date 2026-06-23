ยุโรปเกรียม! ฝรั่งเศสดับอย่างน้อย 18 คน หลาย ปท.เตือนภัยคลื่นความร้อนขั้นสุด

ฝรั่งเศสพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 18 คนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงเด็กเล็ก 2 คน จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดเพราะคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมยุโรป ทั้งนี้หลายประเทศออกประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดแล้ว
เจ้าหน้าที่สำนักงานบริการฉุกเฉินในเมืองการ์ปองทราส ทางใต้ภาคใต้ฝรั่งเศสเปิดเผยในวันจันทร์ (22 มิ.ย.) ว่า เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้ง ปรากฏว่าเด็กอายุ 2 ปี และ 4 ปี ซึ่งคุณแม่พบหมดสติอยู่ในรถของครอบครัวที่จอดอยู่หน้าบ้าน อยู่ในสภาพหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและไม่สามารถปั๊มหัวใจช่วยชีวิตได้
นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในแคว้นบอร์โดซ์พบผู้สูงวัย 3 คน อายุระหว่าง 80-95 ปี เสียชีวิตในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จากปัญหาสุขภาพซึ่งเกิดจากคลื่นความร้อน
ด้านเจอโรม บูลองเช โฆษกสำนักงานบริการความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศส แถลงว่า มีผู้จมน้ำเสียชีวิต 13 คน ระหว่างวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ที่ผ่านมา (21-22)
ทั้งนี้ จำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นถึง 172% เมื่อปีที่แล้ว ในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อน และประชาชนพากันออกไปว่ายน้ำดับร้อน
หน่วยรับมือเหตุฉุกเฉินของฝรั่งเศสออกคำเตือนประชาชนงดลงเล่นน้ำในบริเวณที่ไม่มีผู้ดูแล เช่น ทะเลสาบหรือแม่น้ำ
นอกจากฝรั่งเศส ทางด้านเยอรมนีก็ออกคำเตือนในลักษณะเดียวกัน หลังจากตำรวจพบผู้เสียชีวิต 5 คนจากอุบัติเหตุขณะว่ายน้ำในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แคลร์ บาร์นส์ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านอากาศและสภาพอากาศสุดขั้วของมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ระบุว่า พื้นที่กว้างขวางในยุโรปกำลังเผชิญคลื่นความร้อนที่เรียกกันว่า โอเมกาบล็อก ซึ่งหมายถึงปรากฏการณ์ที่มวลความร้อนพุ่งขึ้นตรงกลางและมีอากาศเย็นทั้งสองด้านคล้ายตัวอักษรโอเมกาของกรีก
บาร์นส์เสริมว่า สถานการณ์ขณะนี้เกิดจากมวลความร้อนจากทะเลทรายซาฮาราที่เคลื่อนเข้าสู่ยุโรป โดยมีการเคลื่อนตัวช้ามากจึงไม่มีลมช่วยระบายความร้อน และสำทับว่า ปัจจุบันคลื่นความร้อนและพายุมีความรุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและฝนตกมากขึ้น
คลื่นความร้อนระลอกล่าสุดที่กำลังโจมตียุโรปส่งผลให้มีการยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้ง การเดินทางขนส่งชะงัก โรงเรียนปิด และบริษัทหลายแห่งแจ้งให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน ขณะที่เจ้าหน้าที่ออกประกาศเตือนเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อป้องกันผู้สูงวัยและผู้มีความเสี่ยง
เมเตโอ-ฟรองซ์ หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศส ระบุว่า อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมิ.ย.ของฝรั่งเศสทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ที่ 29.2 องศาเซลเซียส ทำลายสถิติสูงสุดเดิมที่ทำไว้เมื่อวันที่ 30มิ.ย. 2025
ที่เมืองบอร์โดซ์มีรายงานว่า อุณหภูมิพุ่งแตะ 41.9 องศาเซลเซียส ทำลายสถิติเดิมเมื่อเดือนส.ค.ปีที่แล้ว ส่วนที่กรุงปารีสอุณหภูมิอยู่ที่ 38.4 องศาเซลเซียส และมีแนวโน้มทำสถิติสูงสุดใหม่สำหรับเดือนมิ.ย.
เมเตโอ-ฟรองซ์ออกคำเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงสุดใน 54 เขต ขณะที่โรงเรียนกว่า 1,350 แห่งทั่วประเทศปิดทำการเนื่องจากอุณหภูมิที่ร้อนจัด
ด้านนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียง เลอกอร์นู ของฝรั่งเศสมีกำหนดจัดประชุมฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันอังคาร (23) พวกผู้ช่วยของเขาเปิดเผย
สำหรับที่กรุงมาดริด เมืองหลวงของสเปน ซึ่งอุณหภูมิพุ่งแตะ 40 องศาเซลเซียสในวันจันทร์ ศาลาว่าการเมืองได้จัด “ที่หลบภัยสภาพอากาศ” สำหรับคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบาง ในช่วงเวลาระหว่าง 12.00-20.00 น. ซึ่งจะมีน้ำ อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยให้บริการ
ที่อิตาลี วันอังคาร กระทรวงสาธารณสุขของประเทศนี้ออกคำเตือนคลื่นความร้อนระดับสูงสุดใน 15 เมือง ซึ่งรวมถึงมิลานและโรม และเผยว่า อาจเพิ่มเป็น 16 เมืองในวันพุธ (24 ) พร้อมแนะนำให้ประชาชนกินอาหารเบาๆ อยู่ภายในอาคารในช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน และใช้น้ำเย็นปะพรมตัวเพื่อคลายร้อน
อังกฤษเตือนภัยสูงสุด
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษออกคำเตือนระดับสูงสุดเกี่ยวกับความร้อนรุนแรงที่อาจมีความเสี่ยงถึงชีวิต และมีความเป็นไปได้ในการปิดให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เช่น ถนนและทางรถไฟ
นับเป็นครั้งที่ 2 ที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษออกประกาศเตือนระดับสูงสุด โดยมีการคาดว่า อุณหภูมิอาจพุ่งแตะ 40 องศาเซลเซียสในวันพุธและพฤหัสฯ (24-25 )
คำเตือนดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ 9.00 น. วันพุธ จนถึง 21.00 น.วันพฤหัสฯ ในบริเวณตอนกลางและตอนใต้ของประเทศที่รวมถึงลอนดอนและเบอร์มิงแฮม สองเมืองใหญ่ที่สุดของอังกฤษ
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)