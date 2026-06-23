ไต้หวันเริ่มการฝึกซ้อมทางทหาร 5 วัน รถถังวิ่งเต็มถนน

ไต้หวันเริ่มต้นการฝึกซ้อมทางทหารเป็นเวลา 5 วันเมื่อวันจันทร์ (22 มิ.ย.) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความพร้อมรบของเกาะในกรณีที่ถูกจีนโจมตี
ในเมืองเถาหยวน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ รถถังได้วิ่งไปตามถนนในเมืองและทางหลวง ภาพถ่ายและวิดีโอของการฝึกซ้อมแสดงให้เห็นว่ายานเกราะจากกองพลทหารราบที่ 269 ของกองทัพบกได้ทำการลาดตระเวนเพื่อเพิ่มความพร้อมรบในช่วงเช้า
การฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความพร้อมรบฉับพลันนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบว่าหน่วยทหารสามารถเคลื่อนพลได้อย่างรวดเร็วเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่อาจมีการยกระดับสงครามในเขตสีเทาของจีนอย่างฉับพลัน ยุทธวิธีในเขตสีเทาหมายถึงยุทธวิธีที่ก้าวร้าวหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การลาดตระเวนของเรือรบไปจนถึงการบินโดรน แต่ยังไม่ถึงขั้นการสู้รบโดยตรง
การฝึกซ้อมซึ่งประกาศเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมจริง กระทรวงกลาโหมกล่าวในแถลงการณ์ โดยเน้นที่ “เวลาจริง การยิงจริง และในสถานที่จริง”
สำนักข่าวกลางของไต้หวันรายงานว่า การฝึกซ้อมเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อจำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่กองกำลังข้าศึกจะส่งเรือรบออกไป การฝึกซ้อมชุดนี้อาจรวมถึงการฝึกซ้อมแบบฉับพลันในอนาคต รวมถึงการตอบโต้แบบเรียลไทม์ต่อการฝึกซ้อมทางทหารของจีนด้วย
กระทรวงกลาโหมของไต้หวัน ระบุว่า กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนส่งเครื่องบิน 23 ลำมุ่งหน้าไปยังไต้หวันตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ โดยมีเรือรบของกองทัพเรือ 7 ลำ และเรือของรัฐบาลจีนอีก 5 ลำติดตามไปด้วย จีนส่งเครื่องบินรบ โดรน และเรือรบไปยังเกาะไต้หวันเป็นประจำทุกวัน
ไต้หวันทำการฝึกซ้อมความพร้อมรบเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ ท่ามกลางแรงกดดันทางทหารอย่างต่อเนื่องจากจีน ซึ่งอ้างว่าเกาะที่ปกครองตนเองแห่งนี้เป็นดินแดนของตน และไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังเพื่อนำไต้หวันมาอยู่ภายใต้การควบคุมของตน
ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน ไต้หวันได้ยิงจรวดไปในทิศทางของจีนเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมทางทหาร
ที่มา เอพี