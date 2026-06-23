ฟิลิปปินส์สั่งระงับแอปเกมที่มือปืนกราดยิงในโรงเรียนชอบเล่นเป็นประจำ

ทางการฟิลิปปินส์ ระบุในวันอังคาร (23 มิ.ย.) ว่าจะระงับแอปเกมออนไลน์ที่ถูกเล่นเป็นประจำโดยนักเรียนหนึ่งในสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียน เพื่อประเมินว่าแอปดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหรือไม่
นักเรียนสามคนเสียชีวิตและอีก 20 คนได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ที่ผู้ต้องสงสัยสองคน อายุ 14 และ 15 ปี ซึ่งแต่ละคนมีปืนพกเป็นของตนเอง กราดยิงที่โรงเรียนมัธยมซานโฮเซ ในเมืองทาโคลบัน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (22 มิ.ย.)
ศูนย์สืบสวนและประสานงานอาชญากรรมทางไซเบอร์ ระบุว่า การตัดสินใจระงับแอป Gorebox เกิดจากการสืบสวนของตำรวจที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งเป็นผู้ใช้แอปดังกล่าวเป็นประจำ และการดำเนินการนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุได้ว่า “แพลตฟอร์มดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ต้องสงสัยหรือไม่”
อาบอย ปาราอิโซ ผู้อำนวยการศูนย์อาชญากรรมไซเบอร์ ระบุในแถลงการณ์ว่า การตัดสินใจดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไป
“เราไม่สามารถเพิกเฉยต่ออิทธิพลออนไลน์ที่อาจมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้” ปาราอิโซกล่าว โดยไม่ได้ระบุว่าแอปจะถูกบล็อกเป็นเวลานานเท่าใด
แอปเกมดังกล่าวเปิดตัวในปี 2023 และถูกทำการตลาดในฐานะ “เกมแซนด์บ็อกซ์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบฟิสิกส์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งความคิดสร้างสรรค์มาบรรจบกับการทำลายล้างอย่างไม่ยั้งคิด” ศูนย์ฯ ระบุ
ปาราอิโซไม่ได้เอ่ยถึงมาตรการใดๆ ที่จะดำเนินการ หากการประเมินของรัฐบาลสรุปว่าแอปดังกล่าวส่งเสริมความรุนแรงในหมู่ผู้ใช้
“นอกเหนือจากการแบนชั่วคราวนี้ เรากำลังเสริมสร้างความพยายามในการตรวจสอบเพื่อระบุพื้นที่ออนไลน์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้อายุน้อย และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแทรกแซงที่เหมาะสมในทันที สิ่งสำคัญที่สุดของเราคือความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับผลกระทบจากอินเทอร์เน็ต” ปาราอิโซ กล่าว
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนนั้นพบได้บ่อยในฟิลิปปินส์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการแพร่กระจายของอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาต แต่เหตุกราดยิงในโรงเรียนนั้นค่อนข้างหายาก
พลตรี เจสัน คาปอย ผู้บัญชาการตำรวจภูมิภาค ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยได้บอกกับเจ้าหน้าที่สอบสวนว่า พวกเขาจัดฉากการโจมตีเพื่อแก้แค้นที่ถูกรังแกในโรงเรียน อย่างไรก็ตาม เขาและเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นๆ บอกด้วยว่า การสอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามคำสั่งของประธานาธิบดีเฟอร์ดินันด์ มาร์กอส จูเนียร์ จะพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งหมดโดยอิงจากพยานและหลักฐาน รวมถึงอิทธิพลที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มออนไลน์ที่ส่งเสริมการก่อกบฏและพฤติกรรมรุนแรงในหมู่เยาวชน
ผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งได้รับปืนพกขนาด 9 มม. จากป้าของเขา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังถูกสอบสวน ส่วนผู้ต้องสงสัยอีกคนมีปืนลูกโม่ขนาด .38 ที่ได้มาจากพนักงานของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่ง ตำรวจยังบอกด้วยว่า ที่ทั้งสองคนสามารถนำปืนเข้าไปในโรงเรียนได้ เนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอสำหรับนักเรียน 1,600 คน
ในวิดีโอเหตุกราดยิงครั้งนี้ที่ถูกโพสต์ในโลกออนไลน์ จะเห็นนักเรียนที่ซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะในห้องเรียนที่ปิดตาย ได้ยินเสียงกรีดร้องและร้องไห้ ขณะที่มีเสียงปืนดังมาจากข้างนอก มีเด็กบางคนโทรหาแม่
ตำรวจบอกว่า ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นนักเรียน เจ้าหน้าที่สืบสวนพบปลอกกระสุนอย่างน้อย 40 ปลอกในที่เกิดเหตุ
ผู้ต้องสงสัยจะถูกส่งตัวให้เจ้าหน้าที่สวัสดิการของรัฐบาลหลังจากเสร็จสิ้นการสอบสวน เนื่องจากอายุของพวกเขายังอยู่ในฐานะเยาวชน
ผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กอายุ 14 ปี จะได้รับการยกเว้นจากการดำเนินคดีอาญาภายใต้กฎหมายฟิลิปปินส์ปี 2006 ที่กำหนดอายุขั้นต่ำ 15 ปี สำหรับผู้เยาว์ที่จะต้องรับผิดทางอาญา เฉพาะในกรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วว่าผู้ต้องสงสัยรู้ดีถึงอาชญากรรมที่กระทำและผลที่ตามมา
ที่มา เอพี