ตำรวจรวบตัวชายสะสมชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์

ตำรวจฮังการีจับกุมชายวัย 30 ปี ที่เก็บสะสมชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์จากสุสานร้างและจากโรงพยาบาล ซึ่งเป็นที่ทำงานของเขา
ตำรวจเปิดเผยในวันอังคาร (23 มิ.ย.) ว่าสำนักงานสืบสวนแห่งชาติของฮังการี ได้จับกุมชายคนดังกล่าวในกรุงบูดาเปสต์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน หลังจากได้รับข้อมูลว่าเขาเก็บชิ้นส่วนร่างกายไว้ทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน ซึ่งชายคนนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ระหว่างการตรวจค้นอพาร์ตเมนต์ของชายคนนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบและยึดกะโหลกศีรษะ ขาท่อนล่างที่สมบูรณ์ มือ รวมถึงใบหน้าจำลองที่ทำจากผิวหนัง และยังพบชิ้นส่วนกระดูกอื่นๆ ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทาง นอกจากนี้ยังพบหัวใจในโหลแก้ว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบว่าเป็นของมนุษย์หรือสัตว์
ชายคนดังกล่าว ยอมรับระหว่างการสอบสวนว่า ตัวเขาสะสมชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ เขาหลงใหลในชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์เป็นพิเศษ และเคยปรุงอาหารจากชิ้นส่วนเหล่านั้นและรับประทานเข้าไป
เขาถูกควบคุมตัวในข้อหาต้องสงสัยว่าใช้ศพมนุษย์อย่างผิดกฎหมาย โดยในแถลงการณ์ของตำรวจระบุว่า ชายคนนี้ “หลงใหลในกายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยา และชอบผ่าสัตว์” เจ้าหน้าที่คาดว่าเขาได้ชิ้นส่วนร่างกายคนมาจากการทำงานในโรงพยาบาล และการขุดศพในสุสานร้างที่สโลวาเกียและฮังการี
ตำรวจยึดคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ด และการ์ดข้อมูลของชายคนนี้ ด้านชิ้นส่วนร่างกายที่ยึดได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบ
ตำรวจยังบอกด้วยว่า ขอบเขตของข้อกล่าวหาอาจขยายเพิ่มออกไปได้ หลังจากตรวจสอบที่มาของชิ้นส่วนร่างกายทั้งหมดแล้ว
ที่มา เอพี