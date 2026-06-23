"อลัน กรีนสแปน" อดีตประธานเฟดสหรัฐฯมือขวาของ “เรแกน-บุช-คลินตัน” เสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนขณะที่มีอายุ 100 ปี

เอเจนซีส์MGRออนไลน์ - อลัน กรีนสแปน (Alan Greenspan) อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED นานถึง 19 ปีรับใช้ประธานาธิบดีสหรัฐฯถึง 4 คนทั้งรีพับลิกันและเดโมแครตเริ่มตั้งแต่สมัยเรแกน เสียชีวิตในวันจันทร์(22 มิ.ย)ด้วยโรคแทรกซ้อนของโรคพาร์กินสันในขณะที่มีอายุ 100 ปี
CNBC ของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(22 มิ.ย)ว่า อลัน กรีนสแปน ( Alan Greenspan)ถือเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและมือขวาของผู้นำสหรัฐฯทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเริ่มตั้งแต่อดีตประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน อดีตประธานาธิบดี จอร์จ เอช.ดับเบิลยู บุช ผู้พ่อ อดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชผู้ลูก และอดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน
ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED นานถึง 19 ปีเริ่มตั้งแต่สิงหาคม ปี1987 ถึงมกราคม ปี 2006
แอนเดรีย มิตเชลล์ (Andrea Mitchell) หัวหน้าฝ่ายข่าวกรุงวอชิงตัน ดีซี และหัวหน้าฝ่ายข่าวต่างประเทศของ NBC News ของสหรัฐฯ และเป็นภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของกรีนสแปนมานาน 29 ปี กล่าวผ่านแถลงการณ์ในการเสียชีวิตของสามีว่า
กรีนสแปนเสียชีวิตในขณะที่มีอายุ 100 ปีที่บ้านพักจากโรคแทรกซ้อนของโรคพาร์กินสัน
“เขาเป็นยักษ์ใหญ่ที่ช่วยปรับปรุงเศรษฐกิจสหรัฐฯมานานหลายสิบปีจากทั้ง 2 พรรค แต่ยังคงซื่อสัตย์ต่อความผิดพลาดของตัวเอง” มิตเชลล์กล่าว
กรีนสแปนขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเฟดครั้งแรกโดยเรแกนเมื่อปี 1987 และลงจากตำแหน่งในปี 2006 สมัยคลินตัน ถือเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐฯที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นอันดับ 2
ความเป็นอัจฉริยะของกรีนสแปนทางเศรษฐศาสตร์เกิดมาจากเขาหลงรักในวิชาเลขจากความรุ่มหลงในสถิติเกมส์การแข่งเบสบอลได้รับความชื่นชมในการตอบโต้ต่อเหตุตลาดหุ้นตกแบล็กมันเดย์ปี 1987 หรือแค่ 2 เดือนหลังเพิ่งเข้ารับตำแหน่ง
รอยเตอร์รายงานว่า กรีนสแปนเป็นผู้ดูแลการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ ที่มีการเติบโตนาน 10 ปีอย่างไม่มีการสะดุดตั้งแต่มีนาคมปี 1991 จนถึงมีนาคม ปี 2001 เขาตัดสินใจให้เศรษฐกิจยังคงเดินหน้าถึงแม้จะมีแรงกดดันเพื่อบีบให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อต้านภัยคุกคามเงินเฟ้อและจากทั้งหมดทั้งมวล กรีนสแปนได้รับฉายา ‘’ไมสโตร" (Maestro) หรือ ปรมาจารย์แห่งนโยบายการเงินยุคใหม่
ทั้งนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯภายใต้บังเหียนของผู้ว่าการคนใหม่ เควิน วอร์ช( Kevin Warsh) ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งต่อจากอดีตประธานเฟดระดับตำนาน เจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Pawell) ออกแถลงการณ์เช้าวันจันทร์(22) กล่าวสดุดีต่อ อลัน กรีนสแปน ในการจากไปของเขาว่า เป็นความโศกเศร้าอย่างลึกซึ้ง และคุณูปการของเขาที่มีต่อนโยบายการเงินและเศรษฐกิจที่อยู่ในสถาบันทางการเงินของสหรัฐฯแห่งนี้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ที่กว้างขวางและต่ออเมริกา
CNBC News ของสหรัฐฯรายงานว่า หลังจากกรีนสแปนเกษียณจากการทำงานที่ FEF เขายอมรับต่อยุทธศาสตร์การใช้ภาษาคลุมเครือและการอธิบายที่ชัดเจน เพื่อที่ป้องกันไม่ให้มีการตั้งคำถามที่บางทีอาจตอบไม่ได้
ฝ่ายศรีภรรยา แอนเดรีย มิตเชลล์ นักข่าวมือฉมังประจำ NBC News อ้างอิงจากรอยเตอร์ ยอมรับว่า สามีนั้นมักจะพูดจาที่วกไปวนมาและไม่รู้เรื่อง และเธอฟังไม่เข้าใจเมื่อไม่กี่ครั้งแรกที่กรีนสแปนขอแต่งงาน เกิดหลังทั้งคู่คบหาดูใจมายาวนาน 12 ปีก่อนแต่งงานและอยู่กินมานานร่วม 29 ปี
รอยเตอร์ชี้ว่า กรีนสแปนมักถูกยกว่าเป็นอันดับ 2 ของผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของอเมริกาตามหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯจากการที่ความสามารถของธนาคารกลาง FED ในการส่งอิทธิพลทางเศรษฐกิจผ่านการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนั่นเอง