เกาหลีใต้ประกาศรับตัว 'ทหารโสมแดง' ทุกนายที่ถูกจับเป็นเชลยใน 'ยูเครน' หากสมัครใจย้ายถิ่นฐาน

กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้แถลงเมื่อวันอังคาร (23 มิ.ย.)ว่า เกาหลีใต้จะรับตัวเชลยศึกชาวเกาหลีเหนือทุกคนที่ต่อสู้ให้กับรัสเซียและถูกยูเครนจับตัวไป หากพวกเขายินดีที่ย้ายมาอาศัยในเกาหลีใต้
กระทรวงฯ ระบุเพิ่มเติมว่า เกาหลีใต้คัดค้านการส่งตัวเชลยศึกชาวเกาหลีเหนือกลับไปยังรัสเซียหรือเกาหลีเหนือโดยขัดกับความประสงค์ของพวกเขา
รัฐมนตรีของเกาหลีใต้และยูเครนมีกำหนดจะหารือกันที่กรุงโซลในวันที่ 30 มิ.ย.
สื่อ Inquirer.net อ้างความเห็นจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ที่ระบุเมื่อวันจันทร์ (22) ว่า เกาหลีใต้กำลังพยายามเร่งดำเนินการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ 2 นายที่ถูกกองกำลังยูเครนจับตัวไปขณะต่อสู้ให้กับรัสเซีย ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของรัฐบาลเกาหลีใต้ว่ากำลังดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อนำตัวพวกเขากลับมายังเกาหลีใต้
“เรากำลังพยายามอำนวยความสะดวกในการส่งตัวพวกเขากลับมายังเกาหลีใต้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยสอดคล้องกับความสมัครใจของพวกเขา” เจ้าหน้าที่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามกล่าวกับผู้สื่อข่าว พร้อมเสริมว่าโซลและเคียฟได้บรรลุ "ความเข้าใจเบื้องต้น" ในเรื่องนี้แล้ว และแสดงความหวังว่าจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ของ อันดรี ซีบิฮา รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน ในวันที่ 30 มิ.ย.
ทหารเกาหลีเหนือ 2 นายถูกกองกำลังยูเครนจับกุมในภูมิภาคคูสก์ (Kursk) ของรัสเซียในเดือน ม.ค. ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครนประกาศการจับกุมดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 ม.ค. ซึ่งถือเป็นกรณีแรกที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าทหารเกาหลีเหนือถูกจับเป็นๆ นับตั้งแต่เปียงยางส่งกองกำลังไปช่วยสนับสนุนปฏิบัติการสงครามของรัสเซียในภูมิภาคคูสก์
รัฐบาลเกาหลีใต้ยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า ยินดีรับทหารเกาหลีเหนือที่ถูกจับกุมทุกคนที่แสดงความประสงค์จะมายังเกาหลีใต้ โดยยืนยันว่า ตามรัฐธรรมนูญแล้วพวกเขาถือเป็นพลเมืองเกาหลีใต้ ในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับ ซิบิฮา ในเดือน มี.ค. ปี 2025 โช แท-ยูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ในขณะนั้น ได้ขอความร่วมมือจากยูเครนในการจัดการกับนักโทษ และยืนยันอีกครั้งถึงความเต็มใจของโซลที่จะรับพวกเขา หากพวกเขาประสงค์จะย้ายถิ่นฐาน
ที่มา: รอยเตอร์, Inquirer.net