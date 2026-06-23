'ทรัมป์' ลงนามคำสั่งให้สหรัฐฯ เร่งสร้าง 'คอมพิวเตอร์ควอนตัม' ที่ทรงพลัง รับมือการแข่งขันกับจีน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สั่งการในวันจันทร์ (22 มิ.ย.) ให้เร่งสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมประสิทธิภาพสูงสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเร่งความพยายามในการปกป้องระบบของรัฐบาลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นการเสริมสร้างความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะแข่งขันกับจีนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งอาจพลิกโฉมวงการวิทยาศาสตร์และความมั่นคงทางไซเบอร์
“เราเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ภายในปี 2028” ไมเคิล คราตซิโอส ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งทำเนียบขาว กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อชี้แจงถึงมาตรการดังกล่าว และเอ่ยถึงคอมพิวเตอร์ควอนตัม
ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งบริหาร 2 ฉบับ หนึ่งในนั้นมีเป้าหมายเพื่อปกป้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัม โดยตั้งเป้าหมายที่จะย้ายระบบคอมพิวเตอร์สำคัญของรัฐบาลไปสู่การเข้ารหัสแบบหลังควอนตัม (post-quantum cryptography) ภายในปี 2030 หรือ 2031
คอมพิวเตอร์ควอนตัมใช้กฎของฟิสิกส์ควอนตัมในการประมวลผลข้อมูลในลักษณะที่สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนบางอย่างได้เร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเสียอีก พวกมันอาจถอดรหัสที่ปกป้องคอมพิวเตอร์จากการแฮ็ก ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่รุนแรง
คำสั่งดังกล่าวเน้นย้ำถึงการที่รัฐบาล ทรัมป์ ให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นผู้นำของสหรัฐฯ ในการแข่งขันด้านควอนตัมกับจีน ซึ่งอาจผลักดันความก้าวหน้าในด้านปัญญาประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์วัสดุ และเคมี ในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ที่เกิดจากเทคโนโลยีนี้ด้วย
คำสั่งดังกล่าวยังเรียกร้องให้กระทรวงกลาโหมติดตั้งเซ็นเซอร์ควอนตัมภายในปี 2028 เซ็นเซอร์ดังกล่าวสามารถช่วยนำทางเครื่องบินในเขตสงครามที่ระบบระบุตำแหน่งทั่วโลก (GPS) ถูกรบกวน และเมื่อติดตั้งในดาวเทียม ก็สามารถใช้ตรวจจับกิจกรรมใต้ดิน เช่น การก่อสร้างอุโมงค์หรือฐานยิงขีปนาวุธจากอวกาศได้
“มีสิ่งน่าสนใจมากมายที่การตรวจจับควอนตัมสามารถนำมาได้ก่อนการคำนวณควอนตัม” แมทธิว คินเซลลา ซีอีโอของ Infleqtion ซึ่งเข้าร่วมพิธีลงนามคำสั่งในห้องทำงานรูปไข่กล่าว “เป็นไปได้ที่จะทำตามกรอบเวลาเหล่านี้”
เมื่อเดือนที่แล้ว กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศว่าจะเข้าถือหุ้นมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในบริษัทด้านคอมพิวเตอร์ควอนตัม 9 แห่ง รวมถึงบริษัทร่วมทุนใหม่ของ IBM
คราตซิโอส กล่าวว่า คำสั่งฉบับหนึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและมาตรการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน "เนื่องจากคู่แข่งและศัตรูพยายามบ่อนทำลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติสหรัฐฯ"
มาตรการอีกประการหนึ่งที่รวมอยู่ในแพกเกจนี้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาแผนสำหรับการใช้งานเซ็นเซอร์และเครือข่ายที่ใช้ควอนตัมภายใน 5 ปีข้างหน้า
ที่มา: รอยเตอร์