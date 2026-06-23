ข่มขวัญนาโต? รัสเซียส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ Tu-160 ขึ้นบินเหนือทะเลบาเรนต์-ทะเลนอร์เวย์

กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่า เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ Tupolev Tu-160 ของรัสเซียได้ทำการบินตามกำหนดการเหนือน่านน้ำสากลของทะเลบาเรนต์และทะเลนอร์เวย์ โดยมีเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียง Mikoyan MiG-31 ให้การคุ้มกัน
"เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ Tu-160 ของกองทัพอากาศรัสเซีย ฝ่ายบินระยะไกล ได้ทำการบินตามกำหนดการผ่านน่านฟ้าสากลเหนือน่านน้ำสากลของทะเลบาเรนต์และทะเลนอร์เวย์ การบินใช้เวลาประมาณ 16 ชั่วโมง ในระหว่างภารกิจ ลูกเรือของ Tu-160 ได้ฝึกซ้อมการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ" กระทรวงกลาโหมกล่าว
กระทรวงฯ ยังระบุเพิ่มเติมว่า "การสนับสนุนการคุ้มกันนั้นได้รับจากลูกเรือ MiG-31 ของกองทัพอากาศรัสเซีย"
ด้านสไนักข่าวรอยเตอร์อ้างโพสต์ใน Telegram ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียซึ่งระบุว่า การบินครั้งนี้เป็นการบินทดสอบตามปกติ โดยมีเครื่องบินขับไล่ MiG-31 ของรัสเซียบินคุ้มกัน และมีเครื่องบินขับไล่จากต่างชาติคุ้มกันในบางช่วง โดยไม่ได้ระบุชื่อประเทศที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ รัสเซียมีพรมแดนทางเหนือบางส่วนติดกับนอร์เวย์และฟินแลนด์ ซึ่งเป็นรัฐสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต)
ที่มา:TASS, รอยเตอร์