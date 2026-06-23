ใครอ่วมกันแน่!กัมพูชากลุ้มนักท่องเที่ยวต่างชาติหนีหาย ลดฮวบเกือบ50%ช่วง5เดือนแรก

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเยือนกัมพูชา ลดลงฮวบฮาบในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2026 ลดลงถึง 47.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงการท่องเที่ยวเขมร ผลกระทบจากความตึงเครียดตามแนวชายแดนกับไทยและสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา เผยว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ทั้งหมด 1.54 ล้านราย สะท้อนถึงความท้าทายต่างๆนานาที่ภาคการท่องเที่ยวต้องเผชิญในปัจจุบัน ท่ามกลางความไม่แน่นอนในภูมิภาคและแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง
จีน ยังคงเป็นแหล่งต้นทางใหญ่ที่สุด สำหรับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเยือนกัมพูชา โดยมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเยือนประเทศแห่งนี้เกือบ 400,000 คนในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2026 หรือคิดเป็นสัดส่วน 26% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ตามมาด้วย เวียดนาม จำนวน 381,062 ราย คิดเป็นสัดส่วน 24% และอันดับ 3 ได้แก่สหรัฐฯ หลังมีนักท่องเที่ยวอเมริกาเดินทางเยือนกัมพูชา มากกว่า 91,000 ราย
จากนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศขาเข้าทั้งหมด มีอยู่ราวๆ 975,769 ราย หรือเกือบ 64% เดินทางเข้ากัมพูชาผ่านสนามบินนานาชาติ แต่ลดลงเกือบ 20% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่นักเดินทางเขาเข้าผ่านชายแดนทางบกและทางน้ำ ประสบปัญหาลดลงมากกว่า โดยลดลงถึง 67.5%
แม้ดูเหมือนว่าภาคการท่องเที่ยวจะอยู่ในภาวะเสื่อมถอย แต่พวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลยังคงมองในแง่บวกเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวในระยะยาวของภาคอุตสาหกรรรมนี้ โดย Huot Hak รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องที่ยว บอกว่ารัฐบาลกำลังเร่งใช้มาตรการต่างๆ เพื่อกอบกู้นักท่องเที่ยวขาเข้า ขณะเดียวกันก็กำลังมุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงกว่าเดิม
"ทางกระทรวงฯได้ยกระดับการโปรโมทการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชน ยกระดับการเชื่อมต่อด้านการเดินทางทางอากาศ และส่งเสริมการบริการที่ได้มาตรฐานทั่วภาคการท่องเที่ยว" Huot Hak กล่าว
อย่างไรก็ตามพวกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยังคงจับตาสถานการณ์ในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทนำเที่ยวทั้งหลาย ชี้ว่าพบเห็นสัญญาณความอ่อนแอของนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้า มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2025 อ้างว่าปัจจัยสำคัญก็คือ ความตึงเครียดตามแนวชายแดนกับไทย และปัญหาเศรษฐกิจโลก
Khiev Thy ตัวแทนจากสมาคมไกด์นำเที่ยวนครวัด ในจังหวัดเสียมราฐ ยินดีกับความพยายามครั้งใหม่ของกระทรวงการท่องเที่ยว แต่เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องแทรกแซงอย่างเร่งด่วนและเจาะจงเป้าหมายมากกว่าเดิม
"การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ แสดงสัญญาณในทางลบมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว สืบเนื่องจากความตึงเครียดชายแดนและแรงกดดันต่างๆจากสถานการณ์โลก" เขาให้สัมภาษณ์กับขแมร์ไทม์ส พร้อมแนะให้รัฐบาลพิจารณามาตรการลดหย่อนภาษีชั่วคราวและมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมการเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)