แค้นฝังหุ่น!ทรัมป์กร้าวเอาคืนจะไม่ช่วย'นาโต'แม้อ้อนวอน ป้องปลดคว่ำบาตรอิหร่านเพื่อคนอเมริกา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันจันทร์(22 มิ.ย.) เปิดเผยว่าเขาจะปฏิเสธมอบความช่วยเหลือแก่บรรดาชาตินาโต เอาคืนกรณีที่ประเทศสมาชิกเหล่านั้นไม่ยอมให้การสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของอเมริกาในอิหร่าน พร้อมปกป้องการปลดมาตรการคว่ำบาตรเตหะราน โดยอ้างว่าก็เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรสหรัฐฯเอง
"เราใช้เงินไปมากมายขนาดนี้ แล้วพอเราอยากได้ความช่วยเหลือในเรื่องเล็กๆน้อยๆ ก็ยังหาคนมาช่วยไม่ได้ พวกเขาบอกว่าไม่ เราไม่อยากช่วย" ทรัมป์กล่าวระหว่างแถลงข่าวในห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาว "มันเป็นคำพูดที่โง่เขลา เพราะในทางกลับกัน เราสามารถพูดแบบนั้นกับพวกเขาก็ได้ถ้าเราอยากพูด และเราอาจจะพูดจริงๆก็ได้"
แม้มีความสัมพันธ์อันตึงเครียดกับบรรดาพันธมิตร แต่ ทรัมป์ เตรียมเดินทางไปร่วมประชุมซัมมิตนาโตในอังการา ในเดือนหน้า
ขณะเดียวกัน ทรัมป์ ยังใช้โอกาสนี้ ปกป้องการปลดมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานอิหร่าน แลกกับคำมั่นสัญญาอ้าแขนรับคณะผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์และปล่อยเรือล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่คิดค่าผ่านทาง รวมถึงปลดอายัดทรัพย์ในต่างแดน โดยชี้ว่ามันจะก่อประโยชน์แก่เกษตรกรอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ พร้อมเตือนว่าเตหะรานต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ไม่เช่นนั้นจะต้องเผชิญกับผลสนอง
ระหว่างกล่าวกับพวกผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ ทรัมป์บอกว่าอิหร่านมีประชากรมากกว่า 90 ล้านคน ที่ต้องเผชิญความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างร้ายแรง และการปลดอายัดเงินใดๆผ่านการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร จะถูกใช้ในการนำเข้าทางการเกษตรจากอเมริกา
"หากมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร เงินก็จะไหลเข้ามาในประเทศนี้" ทรัมป์กล่าวอ้าง "เงินทั้งหมดจะไหลกลับเข้ามาในรูปแบบของการจัดซื้ออาหาร ซึ่งพวกเขาต้องการเป็นอย่างยิ่ง เงินที่เรายกเลิกคว่่ำบาตร จะไหลสู่เกษตรกรของเรา ส่วนใหญ่แล้วไหลสู่เกษตรกรของเรา"
ทรัมป์ กล่าวอ้างด้วยว่าช่องแคบฮอร์มุซ "เปิดโดยสมบูรณ์แล้ว" โดยอ้างว่าสหรัฐฯตรวจพบการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ จำนวนมากในวันอาทิตย์(21มิ.ย.) มากที่สุดในวันเดียว เมื่อเทียบกับที่ผ่านๆมา
"เมื่อวานเรามีน้ำมันออกมา มากกว่าที่ผ่านๆมา ที่เคยล่องผ่านช่องแคบแห่งนี้" เขากล่าว "เรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไป แต่เราได้มา 2 อย่าง เราได้การเปิดช่องแคบ และเราได้ประเทศหนึ่งๆ ที่จะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์ ผมคิดว่าการปิดล้อมมีผลกระทบทรงพลังมากกว่าการทิ้งระเบิด" ทรัมป์ระบุ
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ เตือน อิหร่าน ให้ทำตามคำมั่นสัญญา โดยขู่ว่าวอชิงตันจะตอบโต้ ถ้า เตหะราน ล้มเหลวไม่ยอมทำตามที่รับปากไว้ "ถ้าอิหร่านไม่ทำตามข้อตกลงของพวกเขา หรือมีพฤติกรรมไม่ดี ผมจะทำในสิ่งที่ผมต้องทำ" เขากล่าว
เกี่ยวกับเลบานอน ทรัมป์ถูกถามกรณีที่ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ออกถ้อยแถลง ประกาศกร้าวว่า กองกำลังอิสราเอลจะไม่ถอนตัวออกจากประเทศแห่งนี้ "ผมเป็นนักคลี่คลายปัญหา ผมแก้ไขปัญหาได้เร็วมาก ในนั้นรวมถึงกับบีบี(เนทันยาฮู)" ทรัมป์ระบุ
(ที่มา:ตุรกีทูเดย์)