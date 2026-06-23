ข้อแม้ต้องใช้ดอลลาร์!สหรัฐฯปลดคว่ำบาตรไฟเขียวอิหร่านขายน้ำมัน แลกตรวจสอบนิวเคลียร์-เปิดฮอร์มุซไม่เก็บเงิน

สหรัฐฯเมื่อวันจันทร์(22มิ.ย.) อนุมัติให้อิหร่านขายน้ำมัน ความเคลื่อนไหวผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรที่มีมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ ในขณะที่พวกเขาผลักดันมุ่งหน้าสู่ข้อตกลงสันติภาพขั้นท้ายที่สุดกับเตหะราน แลกกับคำมั่นสัญญาอ้าแขนรับคณะผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์และปล่อยเรือล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่คิดค่าผ่านทาง
ใบอนุญาตทั่วไป ซึ่งแถลงโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดทางให้การขายน้ำมันดิบ ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่มีต้นทางจากอิหร่าน ไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม และน้ำมันจากอิหร่าน สามารถนำเข้าสู่สหรัฐฯได้เมื่อจำเป็น เพื่อดำเนินการขาย ส่งมอบ หรือขนถ่ายให้เสร็จสมบูรณ์
ทั้งนี้สหรัฐฯไม่ได้นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านในปริมาณมาก มาตั้งแต่วอชิงตันกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานเตหะราน หลังเหตุการณ์ปฏิวัติอิสลามปี 1979
"ตามกรอบการเจรจาที่ผลิดอกออกผลในสวิตเซอร์แลนด์ อิหร่านมุ่งมั่นปิดการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซโดยเสรี และอนุญาตให้คณะผู้ตรวจสอบของสำนักงานทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ(ไอเออีเอ) เดินทางเข้าไปใประเทศ" สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
"ในฐานะส่วนหนึ่งของกรอบการทำงาน กระทรวงการคลังออกใบอนุญาตทั่วไปชั่วคราว 60 วัน อนุญาคตให้ผลิต ส่งมอบและขายน้ำมันอิหร่าน" ถ้อยแถลงระบุ
ภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามกันระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทางสหรัฐฯเห็นพ้องละเว้นมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและตราสารอนุพันธ์ รวมไปถึงบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมทางธนาคาร การรับประกันและการขนส่ง
อ้างอิงจากใบอนุญาต การชำระเงินใดๆแก่อิหร่าน จะต้องดำเนินการโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ คิวบา, เกาหลีเหนือ และไครเมีย ไม่ถูกนับรวมในใบอนุญาตนี้
วอชิงตันกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานอิหร่านครั้งแรกในปี 1979 ครั้งที่ขบวนการนักศึกษาปฏิวัติในอิหร่าน บุกยึดสถานทูตสหรัฐฯในเตหะราน จับบรรดานักการทูตเป็นตัวประกัน จากนั้นได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่างๆนานาเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและกรณีที่เตหะรานให้การสนับสนุนกลุ่มต่างๆที่อเมริกามองว่าเป็นองค์กรก่อการร้าย
ที่ผ่านมา บรรดาโรงกลั่นเอกชนของจีนคือผู้ซื้อรายใหญ่น้ำมันอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร ฉวยความได้เปรียบจากการลดราคาอย่างมาก เนื่องจากชาติอื่นๆหลีกเลี่ยงการซื้อน้ำมันจากเตหะราน ทั้งนี้ อินเดีย, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, อิตาลี, กรีซ, ไต้หวัน และ ตุรกี ต่างก็เคยเป็นผู้ซื้อรายสำคัญของน้ำมันดิบอิหร่าน ก่อนที่สหรัฐฯจะกลับมากำหนดมาตรการคว่ำบาตรอีกรอบในปี 2018
บรรดาคนกลางเปิดเผยในวันจันทร์(22มิ.ย.) ว่าวอชิงตันและเตหะราน "มีความก้าวหน้าอย่างมีความหวัง" ณ การเจรจารอบแรก ที่มีเป้าหมายบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้าย การเจรจาเริ่มต้นภายใต้เงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจที่เห็นพ้องกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่ขยายกรอบเวลาข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายน ออกไปอีกอย่างน้อย 60 วัน
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างแรง ครั้งที่ อิหร่าน เริ่มปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งกระตุ้นให้สหรัฐฯตอบโต้ด้วยการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน อย่างไรก็ตามหลังมีข้อตกลงชั่วคราว ราคาน้ำมันขยับลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ก่อนสงครามเริ่มขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)