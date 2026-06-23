น้ำมันลงอีก$2-ทองคำปรับลด หุ้นสหรัฐฯปิดผสม หลังUS-อิหร่านเจรจาสันติภาพคืบหน้า

ราคาน้ำมันขยับลงมากกว่า 3% ในวันจันทร์(22มิ.ย.) คลายความกังวลทางอุปทาน หลังรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ เผยว่ามีความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่านและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ปัจจัยนี้ทำให้ทองคำปรับลด ขณะที่วอลล์สตรีทปิดผสมผสาน ถูกฉุดจากหุ้นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม ลดลง 1.78 ดอลลาร์ ปิดที่ 74.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 2.67 ดอลลาร์ ปิดที่ 77.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯและอิหร่านปิดฉากการเจรจารอบแรกในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันจันทร์(22มิ.ย.) ตามการเปิดเผยของคนกลาง ทั้งนี้การพูดคุยเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์(21มิ.ย.) ภายใตเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจฉบับหนึ่งที่เห็นพ้องกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในการขยายกรอบเวลาหยุดยิงที่บรรลุกันเมื่อเดือนเมษายน ออกไปอีกอย่างน้อย 60 วัน
กระทรวงการคลังสหรัฐฯแถลงในวันจันทร์(22มิ.ย.) อนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมันได้แล้ว เปิดทางขายน้ำมันดิบ ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีต้นทางจากอิหร่าน ไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม
ส่วนราคาทองคำในวันจันทร์(22มิ.ย.) ปรับลดเล็กน้อย ท่ามกลางความคืบหน้าในการเจราสันติภาพระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 1.0 % ปิดที่ 4,202.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันจันทร์(22มิ.ย.) โดย เอสแอนด์พี 500 และ แนสแดค ลดลง ถูกฉุดจากหุ้นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ในนั้นรวมถึงอัลฟาเบท ขณะที่นักงทุนประเมินความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่าน
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 148.01 จุด (0.29 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 51,712.71 เอสแอนด์พี ลดลง 27.79 จุด (0.37 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,472.79 จุด แนสแดค ลดลง 351.33 จุด (1.32 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,166.60 จุด
มุมมองในแง่บวกเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เป็นตัวสนับสนุนการดีดตัวขึ้นของวอลล์สตรีทเมื่อเร็วๆนี้ แต่พวกนักวิเคราะห์เน้นว่าบรรดานักลงทุนยังมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลไปกับการขยายโครงสร้างพื้นฐานของบรรดาบริษัทผู้ให้บริการไฮเปอร์คลาวด์
ตลาดถูกฉุดจากการแกว่งตัวลงของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ในนั้นรวมถึง อัลฟาเบท ที่ปิดลบ 5% ส่วน เมตา, แอมะซอน และ ไมโครซอฟต์ ปิดลบระหว่ง 2.3% ถึง 4.7%
(ที่มา:รอยเตอร์ส)