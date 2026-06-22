นักท่องเที่ยวไทยฟังไว้ “โตเกียว” ประกาศขึ้นค่า “วีซ่าญี่ปุ่น” 5 เท่าเป็น 3,062 บาท อ้างเงินเยนอ่อน-ไม่เคยปรับเลยมาตั้งแต่ปี 1978

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – รัฐบาลญี่ปุ่นล่าสุดประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 5 เท่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 50 ปี ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าครั้งเดียวจาก 3,000 เยน(612 บาท) มาอยู่ที่ 15,000 เยน (3,062 บาท) และวีซ่าเข้าหลายครั้งจาก 6,000 เยน ( 1,224 บาท) มาอยู่ที่ 30,000 เยน (6,123 บาท)
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(21 มิ.ย)ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น โทชิมิตสึ โมเตกิ (Toshimitsu Motegi) แถลงต่อนักข่าวเมื่อวันศุกร์(19)ว่า การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่านี้ถือเป็นการปรับครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1978 เพื่อสะท้อนต่อสภาพเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน
การบังคับใช้ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่นใหม่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค ที่จะถึงนี้
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าครั้งเดียว (single-entry visa) จาก 3,000 เยน(612 บาท) มาอยู่ที่ 15,000 เยน(3,062 บาท) และวีซ่าเข้าหลายครั้ง (multi-entry visa) จาก6,000 เยน ( 1,224 บาท) มาอยู่ที่ 30,000 เยน (6,123 บาท) อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันจันทร์(21) 100 เยน เท่ากับ 20.41 บาท
รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่า “พวกเราไม่คาดหวังว่ามันจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวขาเข้าในทันที”
ทั้งนี้ค่าเงินเยนญี่ปุ่นยังคงอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2021 และปัจจุบันทำสถิติต่ำสุดในรอบเกือบ 40 ปี
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อท่องเที่ยวหรือธุรกิจสามารถพำนักได้ไม่เกิน 15 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า หากวางแผนพำนักเกิน 15 วัน หรือเดินทางด้วยจุดประสงค์อื่น เช่น ทำงาน หรือศึกษาต่อ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า
สื่ออังกฤษชี้ว่า และจากปัจจัยนี้และการรีบาวด์กลับมาของการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19 ส่งอานิสงค์ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นบินเข้าญี่ปุ่น
ปี 2025 พบว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วม 42.7 ล้านคน
และพฤษภาคมล่าสุด สภาสูงญี่ปุ่นได้ไฟเขียวผ่านกฎหมายเพิ่มค่าธรรมเนียมอื่นๆเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
กฎหมายฉบับแก้ไขกำหนดให้ค่าธรรมเนียมยื่นขอกรีนการ์ดญี่ปุ่นเพิ่ม 30 เท่ามาอยู่ 300,000 เยน จากแต่เดิม 10,000 เยน
และนอกจากนี้ยังเพิ่มค่าธรรมเนียมในการขอต่ออายุกรีนการ์ดขอขยายเวลาการพำนักในญี่ปุ่นมาอยู่ที่ 100,000 เยนจากแต่เดิม 10,000 เยน
เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นที่ผลักดันการเพิ่มค่าธรรมเนียมอ้างว่า ญี่ปุ่นต้องกำหนดให้ค่าวีซ่าญี่ปุ่นและค่าธรรมเนียมผู้พำนักถาวรในญี่ปุ่นนั้นใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียมที่กำหนดในกลุ่มประเทศ G7 ทั้งสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และแคนาดา
บีบีซีรายงานว่า สำหรับค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทไม่ใช่ย้ายถิ่นฐานของสหรัฐฯจาก 185 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 315 ดอลลาร์ ส่วนค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษระยะสั้น 6 เดือนอยู่ที่ 135 ปอนด์ เป็นต้น