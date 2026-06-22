"สตาร์เมอร์" เสียงเครือประกาศ “ลาออก” จากตำแหน่งผู้นำพรรคแรงงานอังกฤษ แดนผู้ดีจะมีนายกฯคนใหม่ไม่เกินสิ้นสิงหา เปิดชื่อ "แอนดี เบิร์นแนม"

เอเจนซีส์/MGRออไลน์ - “นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์” ออกแถลงการณ์หน้าถนนดาวนิงเช้าวันจันทร์(22 มิ.ย) ตามเวลาท้องถิ่นประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้นำพรรคแรงงานที่สามารถนำพรรคกลับเข้ากุมบังเหียนรัฐบาลอังกฤษได้เป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี ยอมรับตัวเองไม่ใช่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไป จะรักษาการนายกรัฐมนตรีอังกฤษไปจนกว่าพรรคจะได้ผู้นำคนใหม่ไม่เกินสิ้นสิงหาคมนี้ เปิดชื่อผู้นำอังกฤษคนต่อไป แอนดี เบิร์นแนม ( Andy Burnham)
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(22 มิ.ย)ว่า นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ ออกแถลงการณ์ที่โพเดียมด้านหน้าถนนดาวนิงก่อนเวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในวันจันทร์(22) ยืนยันว่า เขาขอลาออกจากตำแหน่งผู้นำพรรคแรงงานอังกฤษ และได้เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลการตัดสินใจต่อพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษในเช้านี้แล้ว
ในการออกแถลงการณ์เขากล่าวว่า ผู้นำพรรคคนใหม่ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษต่อจากเขาจะเข้าทำหน้าที่ในช่วงกลางกรกฎาคมหากว่า แอนดี เบิร์นแนม ( Andy Burnham) สามารถเข้ารับตำแหน่งได้ทันทีหรือหากมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษจะเห็นผู้นำอังกฤษคนใหม่เข้าทำหน้าที่ภายในสิ้นสิงหาคม
“ผมจะร้องขอคณะกรรมการบริหารพรรคแรงงานอังกฤษช่วยวางแผนกำหนดการโดยมีการเสนอชื่อเปิดในวันที่ 9 ก.ค และจะสิ้นสุดภายในสมัยสภาพักฤดูร้อน”
และเสริมว่า “และหากมีการเลือกตั้งผู้นำพรรคแรงงานเกิดขึ้น นี่จำให้มั่นใจว่าจะมีผู้นำคนใหม่เกิดขึ้นก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะกลับมาเปิดอีกครั้งในกันยายน”
สตาร์เมอร์ย้ำว่า “ผมจะยังคงรักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษไปจนกว่าการคัดเลือกจะเสร็จสมบูรณ์ และผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจเป็นไปได้ด้วยดี”
เดอะการ์เดียนรายงานว่า สภาสามัญชนอังกฤษหยุดพักฤดูร้อนมีกำหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค เป็นต้นไป และหากว่าตัวเลือกผู้นำพรรคแรงงานอังกฤษคนใหม่คือ แอนดี เบิร์นแนม ไม่มีผู้ท้าชิงขัดขวาง คาดว่าเขาจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ได้ภายในกลางเดือนกรกฎาคม
แต่หากมีการคัดสรรค์เพื่อเลือกผู้นำพรรคแรงงานอังกฤษคนใหม่แล้ว นายกฯคนใหม่คาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งภายในสิ้นเดือนสิงหาคม สอดคล้องกับการสิ้นสุดการหยุดพักร้อนของรัฐสภาอังกฤษที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 ก.ย
สตาร์เมอร์กล่าวว่า เขายอมรับอย่างมีเกียรติยศว่า เขาไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเป็นผู้นำพรรคแรงงงานในการเลือกตั้งอังกฤษครั้งหน้า
“ทุกการตัดสินใจของผมที่ได้กระทำนั้นในการนำประเทศอันเป็นที่รักของผมไว้เป็นอันดับ 1 นี่เป็นสาเหตุที่ทำไมผมจึงลาออกจากการเป็นผู้นำพรรคแรงงานอังกฤษ” เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ กล่าวผ่านแถลงการณ์
เขาย้ำด้วยเสียงสั่นเครือว่า การได้เป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษถือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตที่ได้นำพรรคแรงงานอังกฤษกลับมาเป็นรัฐบาลอังกฤษได้อีกครั้งในรอบ 14 ปี
ทั้งนี้อังกฤษนับตั้งแต่เกิดวิกฤต BREXIT สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เดวิด คาเมรอน เมื่อปี 2016 พบว่าแดนผู้ดีเปลี่ยนผู้นำบ่อยมากและหากเบิร์นแนมสามารถฝ่าขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ได้สำเร็จเขาจะกลายเป็นผู้นำอังกฤษคนที่ 7 (2026) ในรอบ 10 ปี