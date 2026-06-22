“พระเจ้าชาร์ลส์” เศร้าพระทัยเหตุโศกนาฎกรรม “รถไฟพุ่งชนอัดท้ายขบวนแรก" ในเบดฟอร์ด คนขับวัย 60 เสียชีวิต ส่วนผดส.ร่วมร้อยบาดเจ็บ

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – วังบักกิงแฮมออกแถลงการณ์พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษทรงเศร้าพระทัยในเหตุโศกนาฎกรรมรถไฟชนกันที่เมืองเบดฟอร์ด ทางเหนือของกรุงลอนดอนในวันศุกร์(19 มิ.ย) คนขับรถไฟวัย 60 ปี ณอน เบอร์ตัน(Shaun Burton) เสียชีวิต ผู้โดยสารบาดเจ็บราว 100 คนรวมวิกฤตหนัก 22 คน เจ้าหน้าที่สอบสวนพุ่งเป้าประเด็นคนขับรถไฟลืมเปิดสัญญาณเตือน
เอเอฟพีรายงานวันเสาร์(21 มิ.ย)ว่า กลายเป็นเหตุสะเทือนขวัญไปทั่วแดนผู้ดีเมื่อรถไฟ 2 ขบวนเกิดพุ่งชนในเวลาหลัง 17.00 น.ของวันศุกร์(20) ใกล้เมืองเบดฟอร์ด ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือราว 90 ก.ม
รถไฟที่ชน 2 ขบวนเป็นรถที่กำลังเดินทางเข้ากรุงลอนดอนอยู่บนรางเดียวกัน อ้างอิงจากบริษัทรถไฟอีสต์ มิดแลนด์ส EMR ( East Midlands Railway)ที่ให้บริการ
ด้านรัฐมนตรีคมนาคมอังกฤษ ไฮดี อเล็กซานเดอร์ (Heidi Alexander) แถลงว่า “มันเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ต่อสาเหตุการชน” ในขณะเดียวกันประกาศที่จะทำการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อทำให้มั่นใจว่าจะเป็นบทเรียนที่ต้องเรียนรู้
ผู้บัญชาตำรวจรถไฟอังกฤษ ลูซี ดีออร์ซี (Lucy D'Orsi) แถลงความคืบหน้าวันเสาร์(21)ใกล้จุดเกิดเหตุว่า มีไม่ต่ำกว่า 80 คนรักษาอาการบาดเจ็บในโรงพยาบาลและอีก 28 คนยังอยู่ที่โรงพยาบาล
“ 9 คนยังอยู่ในขั้นสาหัส” ผู้บัญชาการตำรวจรถไฟเสริม
เมโทรของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(22)ว่า คนขับรถไฟ ณอน เบอร์ตัน วัย 60 ปี ถูกเปิดเผยชื่อ
ครอบครัวเบอร์ตันกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “พวกเราหัวใจสลายจากการต้องสูญเสียเขาไป ความคิดคำนึงของพวกเราอยู่กับคนต่างๆที่ได้ผลกระทบในเหตุการณ์นี้”
ทั้งนี้รถไฟสายเทมส์ลิงค์จะยังไม่เปิดให้บริการที่ทางเหนือของลูตัน(Luton) และไม่มีบริการรถไฟบริษัทรถไฟอีสต์ มิดแลนด์ส EMRทางใต้ของเบดฟอร์ด
เมโทรรายงานว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนกำลังพุ่งเป้าไปที่การไม่เปิดระบบเตือนจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 รายเป็นคนขับรถไฟและผู้โดยสารร่วมร้อยบาดเจ็บ
ภาพข่าวหลังการชนพบรถไฟ 2 ขบวนที่พบว่า อีกขบวนที่อยู่บนรางเดียวกันพุ่งชนอัดท้ายขบวนหน้า
เมโทรรายงานวันอาทิตย์(21)ว่า ยอดเสียชีวิตล่าสุด 1 คนและบาดเจ็บอีก 100 คน โดยมี 11 คนในขั้นร้ายแรงและอีก 22 คนขั้นวิกฤต บริการร บริการรถพยาบาลฉุกเฉินอีสออฟอิงแลนด์ (East of England Ambulance Service) กล่าว
ทังนี้พบว่าคนขับรถไฟจากน็อตติงแฮมได้รายงานความผิดปกติกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์เมื่อรถไฟอีกขบวนพุ่งชนอัดท้าย
เชื่อว่ารถไฟขบวรที่ 2 ที่พุ่งชนอาจลืมเปิดระบบเตือนฉุกเฉินอัตโนมัติที่ตามปกติจะเตือนหากรถไฟผ่านไฟเหลืองหรือไฟแดงโดยที่ไม่มีการเบรก
แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดในเวลานี้ว่านี่จะเป็นสาเหตุอุบัติเหตุนี้หรือไม่
เอเอฟพีรายงานว่าในขณะเดียวกัน วังบักกิงแอมออกแถลงการณ์ พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษทรงมีความเสียพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อเหตุโศกนาฎกรรมที่ไม่คาดฝัน
พร้อมกันนี้พระองค์ได้ส่งความคิดคำนึงและความอาลัยไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
บริการรถพยาบาลฉุกเฉินอีสออฟอิงแลนด์ส่งรถพยาบาลออกไปที่จุดเกิดเหตุกว่า 20 คันพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญโซนอันตราย และฮ.อพยพการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศอีก 6 ลำ
ส่วนสำนักงานดับเพลิงในพื้นที่เปิดเผยว่า ส่งรถดับเพลิงและรถพิเศษเข้าไปจุดเกิดเหตุกว่า 20 คันและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีกกว่า 70 คน