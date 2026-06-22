ระทึก! โรงงานแปรรูป LNG ระเบิดในกาตาร์ เจ็บครึ่งร้อย-สูญหาย 18 คน รัฐยันเป็น 'อุบัติเหตุ'

ทางการกาตาร์รายงานมีผู้บาดเจ็บ 54 คน และสูญหาย 18 คน หลังเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานแปรรูปก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) หลักของกาตาร์ที่เมืองราสลาฟฟานเมื่อวันอาทิตย์ (21 มิ.ย.)
บริษัท QatarEnergy ระบุในถ้อยแถลงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างเริ่มต้นการดำเนินงานที่เมืองอุตสาหกรรมราสลาฟฟาน ส่งผลให้เกิดการระเบิดและไฟไหม้ที่โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติบาร์ซาน (Barzan) เมื่อเย็นวันอาทิตย์ (21) ทางการได้ส่งทีมกู้ภัยฉุกเฉินเข้าไปดับไฟ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์อยู่ในภาวะควบคุมได้แล้ว
กระทรวงมหาดไทยกาตาร์แถลงว่า โศกนาฏกรรมครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 54 คน และทีมกู้ภัยกำลังค้นหาผู้สูญหายอีก 18 คน พร้อมยืนยันว่าการระเบิดเป็นเพียง "อุบัติเหตุทางเทคนิค" และไม่ได้มีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะ
QatarEnergy ยังไม่ได้ชี้แจงว่าการระเบิดได้สร้างความเสียหายใดๆ ต่อโรงงานซึ่งเป็นผู้จัดหาก๊าซให้กับตลาดภายในประเทศหรือไม่
ก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นในกรุงโดฮาซึ่งอยู่ห่างไปทางใต้จากโรงงานในเมืองราสลาฟฟาน
โรงงานผลิตก๊าซบาร์ซานมีกำลังการผลิต 1,400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (bcfd) และส่งก๊าซผ่านท่อไปยังอุตสาหกรรมในประเทศและภาคการผลิตไฟฟ้าของกาตาร์
นอกจากนี้ โรงงานยังมีกำลังการผลิตอีเทน คอนเดนเซต ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และกำมะถันสำหรับตลาดภายในประเทศและส่งออก
โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองอุตสาหกรรมราสลาฟฟาน ซึ่งเป็นสถานที่หลักสำหรับการผลิตและส่งออก LNG ของ QatarEnergy โดยมีกำลังการผลิตรวม 77 ล้านเมตริกตันต่อปี ผ่านสายการผลิต 14 สาย
ระบบรางขนส่ง LNG ของกาตาร์จำนวน 2 สาย และโรงงานแปลงก๊าซเป็นของเหลวหนึ่งแห่งจากสองแห่งได้รับความเสียหายจากเหตุโจมตีในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน ทำให้กำลังการส่งออก LNG ของประเทศลดลง 17% และคาดว่าการซ่อมแซมน่าจะต้องใช้เวลาหลายปี
ที่มา: รอยเตอร์