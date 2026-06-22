ตาต่อตาฟันต่อฟัน! จีนเพิ่มชื่อบริษัทอเมริกันลงบัญชีควบคุมส่งออก ฐานเอี่ยวกองทัพสหรัฐฯ

รัฐบาลจีนได้เพิ่มรายชื่อบริษัทอเมริกันจำนวน 10 แห่งที่เชื่อมโยงกับกองทัพสหรัฐฯ ลงในบัญชีควบคุมการส่งออก เพื่อตอบโต้ที่วอชิงตันได้เพิ่มบริษัทจีนหลายแห่งลงในบัญชีดำลักษณะเดียวกันในเดือนนี้
บริษัท Aveox ผู้ผลิตมอเตอร์เฉพาะทางสำหรับงานสำคัญ รวมถึงบริษัทผู้ผลิตแร่หายาก MP Materials และ USA Rare Earth เป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทที่ถูกเพิ่มลงในบัญชีดำ ซึ่งห้ามไม่ให้ผู้ส่งออกจีนขายสินค้าสองวัตถุประสงค์ (dual-use items) ให้กับบริษัทเหล่านี้
MP Materials ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และเป็นผู้ดำเนินการเหมืองแร่หายากแห่งเดียวที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ในสหรัฐฯ รวมถึงบริษัท USA Rare Earth ต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เหมืองแร่ไปจนถึงแม่เหล็ก
บริษัททั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ยังไม่ออกมาให้ความเห็นเนื่องจากอยู่นอกเวลาทำการ
กระทรวงพาณิชย์จีนแถลงเมื่อวันจันทร์ (22) ว่า มาตรการเหล่านี้เป็นการตอบโต้ "การกระทำที่เป็นอันตรายของรัฐบาลสหรัฐฯ" และเป็นไปเพื่อปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น การไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์
คำแถลงระบุเพิ่มเติมว่า "องค์กรและบุคคลในประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ ถูกห้ามมิให้โอนหรือจัดหาสินค้าสองวัตถุประสงค์ที่ผลิตในจีนให้กับหน่วยงานเหล่านั้น" พร้อมเสริมว่า กิจกรรมการส่งออกควรยุติลงทันที
การดำเนินการครั่งนี้เท่ากับเป็นการห้ามส่งออกสินค้าสองวัตถุประสงค์ไปยังบริษัทที่ระบุชื่ออย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความเข้มงวดจากกฎระเบียบก่อนหน้านี้ที่กำหนดเรื่องใบอนุญาตส่งออกเท่านั้น
เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน สหรัฐฯ ได้เพิ่มบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง Alibaba ผู้ให้บริการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต Baidu และผู้ผลิตรถยนต์ BYD และ NIO เข้าไปในรายชื่อบริษัทที่เชื่อว่าให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ปักกิ่ง
“บริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสหรัฐฯ หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐฯ... บริษัทเหล่านั้นจะไม่ทำธุรกิจในจีน ดังนั้นผลกระทบจึงค่อนข้างเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์” จอร์จ เฉิน หุ้นส่วนประจำภูมิภาคจีแผ่นดินใหญ่ของเอเชียกรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาด้านภูมิรัฐศาสตร์ กล่าว
“การเคลื่อนไหวของปักกิ่งในวันนี้เป็นการตอบโต้ที่เหมาะสมต่อบัญชีรายชื่อ 1260H ของกระทรวงกลาโหม”
ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังของจีนก็ได้ออกประกาศแยกต่างหากระบุว่า ได้ตัดสินใจที่จะใช้มาตรการกับบริษัทสหรัฐฯ อีก 46 แห่งด้วย โดยขณะนี้ผู้ซื้อชาวจีนถูกห้ามไม่ให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผลิตโดยบริษัทเหล่านี้ แต่บริษัทที่ได้รับเงินทุนจากสหรัฐฯ ซึ่งดำเนินงานในจีนยังคงสามารถทำได้
ที่มา: รอยเตอร์