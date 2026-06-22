เป็นเรื่อง!กลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลย์โดนด่ายับ ถ่ายคลิปล้อคนจีน'ตัวเหม็น-ไม่อาบน้ำ'

กลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ต้องเผชิญเสียงด่าย้อนเข้าตัวอย่างดุเดือด หลังถ่ายคลิปคนแปลกหน้า ล้อเลียนพวกชาวบ้านท้องถิ่นในจีน "ตัวเหม็น" พฤติกรรมที่ก่อประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับมารยาทในการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศ
คลิปดังกล่าวที่โพสต์ครั้งแรกโดยผู้ใช้ TikTok นามว่า@ekyn.wong ดูเหมือนเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พูดจาเป็นภาษามาเลเซียดูหมิ่นชาวบ้านท้องถิ่น ขณะที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวจีน
This Week in Asia รายงานว่า ต่อมานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ลบคลิปดังกล่าวออกจากบัญชีบนสื่อสังคมออนไลน์แล้ว แต่ดูเหมือนจะไม่ทันการณ์ มันกลายเป็นคลิปไวรัลบนสื่อสังคมออนไลน์มาเลเซีย ซึ่งผู้คนจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่พวกเขาเรียกว่าพฤติกรรมหยาบคายและเห็นแก่ตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ในวิดีโอ ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 920,000 วิวและมีผู้แสดงความคิดเห็นหลายพันความคิดเห็น ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นว่า "พวกคุณทุกคนเหม็นมาก เหม็นจริงๆ พวกคุณไม่เคยอาบน้ำหรือไง" ซึ่งเป็นการพูดใส่บรรดานักเดินทางชาวจีนที่กำลังรอขึ้นรถบัสคันหนึ่ง ส่วนอีกคลิปเป็นภาพที่เธอกำลังบ่นเกี่ยวกับการพูดเสียงดังของชาวบ้านท้องถิ่นบนรถไฟ
นอกจากนี้แล้ว ยังมีอีกคลิปที่เธอพูดกับเพื่อนๆบนรถรับส่งผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอปพลิเคชัน เหมือนกล่าวเหน็บแนมคนจีน โดยบอกว่า "กรุณาใช้โรลออนระงับกลิ่นกายด้วยนะคะ มันเหม็นมาก"
แม้คลิปเหล่านั้นถูกลบทิ้งไปแล้ว แต่มันเรียกเสียงประณามจากชาวมาเลเซียจำนวนมาก ที่ระบุว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาติเดียวกันกลุ่มนี้ แสดงถึงการขาดความเคารพ และมันก่อความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของประเทศในต่างแดน
"คุณไปประเทศอื่นแล้วนำมารยาทแบบนี้ไปด้วยหรือ? มันขาดความเคารพอย่างสูง โปรดระมัดระวังพฤติกรรมของคุณเมื่ออยู่ในประเทศของผู้อื่น" ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายหนึ่งเขียน
เหตุการณ์นี้มีขึ้นท่ามกลางการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างมาเลเซียกับจีน สืบเนื่องจากการผ่อนกฎระเบียบ ยื่นขอวีซ่าง่ายขึ้น
(ที่มา:เซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์)