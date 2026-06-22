จะยอมเสียหน้าไหม!อิหร่านขีดเส้น'ทรัมป์'ต้องขอโทษ ถึงจะกลับสู่โต๊ะเจรจายุติสงคราม

คณะผู้แทนอิหร่านที่เข้าร่วมเจรจากับคณะผู้แทนจากสหรัฐฯ ในสวิตเซอร์แลนด์ จะไม่กลับเข้าสู่โต๊ะหารือ จนกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของอเมริกา ออกถ้อยแถลงขอโทษและอิสราเอลต้องถอนกำลังออกจากทางใต้ของเลบานอน
อัลมายาดีน สื่อมวลชนของเลบานอน ไม่เจาะจงลงรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขข้างต้น แต่บอกว่าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านจะไม่กลับสู่โต๊ะเจรจาจนกว่าข้อเรียกร้องต่างๆเหล่านั้นของพวกเขาจะได้รับการตอบสนอง
ก่อนหน้านี้ อัลมายาดีน รายงานว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านต้องหยุดชะงักไป สืบเนื่องจากถ้อยแถลงข่มขู่ต่างๆนานาของทรัมป์ แม้การติดต่ออย่างไม่เป็นทางการ ณ โรงแรมที่พัก ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่าน ยืนยันว่าอิหร่านไม่ให้ค่าคำขู่ของสหรัฐฯ และเตือนว่าอเมริกาควรระมัดระวังถ้อยแถลงต่างๆนานาของพวกเขา เนื่องจากกองทัพอิหร่านพร้อมตอบโต้ในแนวทางที่ต่างออกไป
กาลีบาฟ ยังตั้งคำถามถึงประสิทธิผลของวาทกรรมของสหรัฐฯ เย้ยหยันว่าอเมริกาไม่รู้จริงๆหรือว่าคำขู่เหล่านั้นไม่ได้ส่งผลอะไรเลย เพราะว่าถ้ามันได้ผล พวกเขาคงไม่ตกอยู่ในสภาวะสิ้นหวังอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และท้ายที่สุดแล้ว เขาเน้นย้ำว่ามันไม่สำคัญว่าอเมริกาจะพูดอย่างไร เพราะอิหร่านต่างหากที่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงในภาคสนาม
ทาสนิมส์ สื่อมวลชนกึ่งรัฐของอิหร่าน รายงานก่อนหน้านี้ว่า คณะผู้แทนเจรจาของอิหร่าน วอล์คเอาต์ออกจากโต๊ะเจรจา เพื่อประท้วงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ที่ส่งเสียงข่มขู่ไม่หยุดระหว่างการเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์ อ้างว่าคำพูดดึงกล่าวเข้าองค์ประกอบของการละเมิดบันทึกความเข้าใจระหว่างเตหะรานกับวอชิงตัน
ข้อกำหนดแรกในบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน กำหนดให้สหรัฐฯต้องอดทนอดกลั้นจากการข่มขู่ใดๆ และทางทาสนิมส์ รายงานว่าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่าน ตัดสินใจเดินทางออกจากเวทีเจรจากับสหรัฐฯ หลังจาก ทรัมป์ ส่งเสียงขู่
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ ขู่โจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงมากๆอีกครั้ง ถ้าเตหะรานหยุดพวกกลุ่มตัวแทนของพวกเขา ที่ได้รับค่าจ้างสูงๆ จากการก่อปัญหา อย่างทันทีทันใด "ถ้าพวกเขาไม่ทำ เราจะโจมตีอิหร่านหนักหน่วงมากๆอีกรอบ อย่างเช่นที่เราทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่หนักหน่วงกว่าเดิม" ประธานาธิบดีสหรัฐฯโพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียล
ต่อมา สำนักข่าวฟ็อกซ์ รายงานว่า ทรัมป์ ได้พูดกับอิหร่านเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา และเตือนว่าถ้าพวกเขาปิดช่องแคบฮอร์มุซ "คุณจะไม่มีประเทศอีกต่อไป คุณจะไม่ได้กลับไปประเทศห่วยๆของคุณ เราอาจเข้ายึดช่องแคบ ถ้าเราจำเป็นต้องทำ" ทรัมป์กล่าว
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ ทรัมป์ ยังเอ่ยปากเตือนถึง มาซูด เปเซชเคียน ปะธานาธิบดีอิหร่าน ผู้ซึ่งยืนกรานว่าอิหร่านมีสิทธิ์เสริมสมรรถนะยูเนียม โดยระบุว่า "ระวังปากไว้ดีกว่า เขาควรปรับปรุงตัวซะ ไม่งั้นเราจะยึดส่วนที่เหลือของประเทศ"
ฟาร์สนิวส์ สื่อมวลชนกึ่งรัฐของอิหร่าน รายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับคณะเจรจาของอิหร่าน เปิดเผยว่าการเจรจา 4 ฝ่ายรอบแรก ที่ประกอบไปด้วย อิหร่านกับสหรัฐฯ และคนกลางอย่างกาตาร์กับปากีสถาน ในสวิตเซอร์แลนด์ ปิดฉากลงไปแล้วในวันอาทิตย์(21มิ.ย.) อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดถูกเผยแพร่ออกมา เช่นเดียวกับข้อมูลเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้นเมื่อไหร่
(ที่มา:อนาโดลู/อัลมายาดีน)