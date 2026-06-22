ไม่ไว้หน้ากันแล้ว!เยอรมนีโวยวาย'ทรัมป์' ชี้คนเดียวล้วนๆต้นตอปิดฮอร์มุซอีกรอบ

บอริส พิสโตริอุส รัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมนี ในวันอาทิตย์(21 มิ.ย.) กล่าวโทษประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สำหรับการปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกรอบ พร้อมเน้นย้ำเสียงเรียกร้องให้กลับมาเปิดน่านน้ำที่สำคัญแห่งนี้
"ในท้ายที่สุดแล้ว อุปสรรคที่ขวางกั้นช่องแคบฮอร์มุซนั้น เกิดจากฝีมือของโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ใช่เรา แต่เราก็มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะนำมันออกมาอีกครั้ง" พิสโตริอุส กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ARD
ช่องแคบฮอร์มุซ ถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก แต่มันแทบถูกปิดตายระหว่างความเป็นปรปักษ์ที่เริ่มขึ้นจากการที่สหรัฐฯและอิสราเอล เปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
เตหะรานเห็นพ้องกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นที่ลงนามโดยทรัมป์ และ มาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน และการจราจรของเรือขนส่งสินค้าเริ่มกลับมาพื้นตัว
อย่างไรก็ตามในวันเสาร์(20มิ.ย.) อิหร่านเผยว่าพวกเขากลับมาเปิดเส้นทางเดินเรืออันสำคัญแห่งนี้อีกครั้ง ตอบโต้กรณีที่อิสราเอลโจมตีเลบานอน
"การเปิดช่องแคบฮอร์มุซ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การผ่านช่องแคบอย่างปลอดภัย เป็นประโยชน์กับยุโรป เป็นประโยชน์ในแง่อุปทานพลังงานของเราและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเรา" พิสโตริอุสระบุ พร้อมเน้นว่าข้อตกลงใดๆในการกลับมาเปิดช่องแคบ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและโอมาน
ที่ผ่านมา เบอร์ลิน ปลีกตัวเองออกห่างจากยุทธการเล่นงานอิหร่านของทรัมป์มาตลอด แต่พวกเจ้าหน้าที่ไม่ถึงขั้นกล่าวโทษสหรัฐฯ สำหรับความขัดแย้งนี้
ครั้งที่ ทรัมป์ กดดันบรรดาพันธมิตรให้ช่วยเปิดช่องแคบหรือคุ้มกันเรือล่องผ่านฮอร์มุซในเดือนเมษายน นายกรัฐมนตรีฟรีดริช เมร์ซ แห่งเยอรมนี บอกว่าสงครามนี้สงครามไม่ใช่เรื่องที่นาโตจะเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทั้ง เมร์ซ และ พิสโตริอุส ยังได้วิพากษ์วิจารณ์สหรัฐฯ ต่อกรณีที่ไม่ปรึกษาหารือบรรดาพันธมิตร ก่อนเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน
(ที่มา:อาลาราบียาห์)