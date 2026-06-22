ไม่ทันขาดคำ!คณะผู้แทนเตหะรานวอล์คเอาต์โต๊ะเจรจาสหรัฐฯ หลังทรัมป์ขู่โจมตีอิหร่านหนักหน่วงมากๆ

คณะผู้แทนอิหร่านในวันอาทิตย์(21มิ.ย.) ลุกออกเวทีในสวิตเซอร์แลนด์ สถานที่ที่พวกเขากำลังเจรจากับสหรัฐฯ สำหรับมุ่งสู่ข้อตกลงหยุดยิงอย่างถาวรในสงครามตะวันออกกลาง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งอเมริกา ขู่โจมตีสาธารณรัฐอิสลามอย่างหนักหน่วง ต่อกรณีที่ให้การสนับสนุนพวกฮิซบอลเลาะห์
การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ก่อความปั่นป่วนไปทั่วภูมิภาคและสั่นคลอดเศรษฐกิจโลก มีเจตนาใช้ช่วงเวลา 60 วัน สำหรับหาทางออกในประเด็นต่างๆที่ครอบคลุมกว่าเดิม ที่คอยรังควานความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านมานานหลายทศวรรษ
อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ฝ่ายยังมีความเห็นไม่ลงรอยในประเด็นสำคัญๆ และคำขู่สู้รบรอบใหม่ในเลบานอนกลายเป็นตัวถ่วงการเจรจา โดยที่ทั้งวอชิงตันและเตหะรานต่างส่งเสียงขู่ตอบโต้กันไปมาระหว่างการพูดคุย
"คณะผู้แทนของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน หลังจากพบปะกับคณะตัวแทนของกาตาร์ หนึ่งในคนกลาง ได้ออกจากตัวอาคารที่ใช้จัดการเจรจา" สำนักข่าวไออาร์เอ็นเอ สื่อมวลชนแห่งรัฐของอิหร่านรายงาน "ในขณะที่การเจรจาเริ่มต้นขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์ ทาง โดนัลด์ ทรัมป์ เผยแพร่ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ซึ่งเขาข่มขู่และแสดงความเห็นต่อต่านอิหร่านซ้ำๆ"
อย่างไรก็ตามนักการทูตรานหนึ่งที่รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจา เปิดเผยกับเอเอฟพีว่า อิหร่านยังไม่ถึงขั้นถอนตัวจากโต๊ะเจรจา "คณะตัวแทนของอิหร่านยังคงมีส่วนร่วมในการเจรจา และไม่ได้บ่งชี้ว่าบรรดาคนกลาง เกี่ยวกับเจตนาใดๆที่จะถอนตัว"
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ ขู่โจมตีอิหร่าน ถ้าเตหะรานหยุดพวกกลุ่มตัวแทนของพวกเขา ที่ได้รับค่าจ้างสูงๆ จากการก่อปัญหา อย่างทันทีทันใด
ทว่า อิหร่าน ตอบโต้กลับด้วยคำเตือนของตนเองเช่นกัน "มันจะดีว่าที่พวกเขาจะระมัดระวังในการออกถ้อยแถลงต่างๆ กองกำลังของเราพร้อมตอบโต้พวกเขาในวิถีทางที่ต่างออกไป ไม่สำคัญว่าพวกเขาพูดอะไร เราคือผู้ที่ลงมือทำ" โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ หัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านกล่าว
ขณะเดียวกันท่าทีของอิสราเอลยังทำให้การเจรจาดำเนินการไปอย่างยากลำบากยิ่งขึ้น โดยช่วงเวลาเดียวกันนั้น นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ประกาศว่าทหารอิสราเอลจะปักหลักอยู่ในทางใต้ของเลบานอนต่อไป "ตราบที่จำเป็น" และส่งเสียงแข็งกร้าวว่าจะไม่ยอมปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
"เราจะยังอยู่ในโซนความมั่นคงทางใต้ของเลบานอน ตราบใดที่มีความจำเป็น เพื่อปกป้องพลเรือนทางเหนือและพลเมืองทั้งหมดของอิสราเอล ไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนคำมั่นสัญญานี้" เนทันยาฮูกล่าว "และในเรื่องอิหร่านนั้น ไม่ว่าจะมีพัฒนาการทางการเมืองใดๆเกิดขึ้นก็ตาม ผมจะไม่ปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ตราบใดที่ผมทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอล มันจะไม่มีวันเกิดขึ้น"
ระหว่างกล่าวในช่วงค่ำวันอาทิตย์(21มิ.ย.) เนทันยาฮู เน้นย้ำว่าอิสราเอลบรรลุเป้าหมายสำคัญ ในการขัดขวางอิหร่านจากการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ระหว่างทำศึกสงครามในตะวันออกกลาง
"เราขัดขวางอิหร่านจากการดำเนินการตามแผนที่จะทำลายล้างพวกเขา และในวันนี้ พวกเขาคงต้องใช้ระเบิดปรมาณูถึงจะทำเช่นนั้นได้" เขากล่าว "เราขัดขวางไม่ให้มันเกิดขึ้น เราปลดอันตรายที่เสี่ยงก่อความอยู่รอด ถ้าเราไม่ลงมือ อิหร่านจะมีระเบิดปรมาณูและผมขอพูดอะไรบางอย่าง พวกเขาจะใช้มัน"
เนทันยาฮู อวดอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอล ได้ก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกยาวนานในการฟื้นฟูกองทัพ นอกจากนี้แล้วเขายังบอกด้วยว่ากองกำลังอิสราเอล ได้เล็งเป้าหมายเล่นงานพวกก่อการร้ายอิซบอลเลาะห์ในเลบานอน ในการโจมตีที่พยายามลดความสูญเสียของพลเรือนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
(ที่มา:เอเอฟพี)