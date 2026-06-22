ขู่คืนระหว่างเจรจา!ทรัมป์เตือนถล่มอิหร่านไม่เหลือซาก ถ้าไม่ห้ามปรามฮิซบอลเลาะห์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่โจมตีรอบใหม่เล่นงานอิหร่านอย่างหนักหน่วง ถ้าไม่ห้ามปราบพวกฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน ที่กำลังทำศึกสู้รบกับอิสราเอล พันธมิตรสำคัญของอเมริกา ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นระหว่างที่รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ กำลังนั่งร่วมโต๊ะกับคณะผู้แทนของเตหะราน ในการเจรจาสันติภาพ ในสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันอาทิตย์(22มิ.ย.)
ทรัมป์โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ในวันอาทิตย์(22มิ.ย.) "อิหร่านต้องหยุดพวกกลุ่มตัวแทนของพวกเขา ที่ได้รับค่าจ้างสูงๆ จากการก่อปัญหา ในทันที ถ้าพวกเขาไม่ทำ เราจะโจมตีอิหร่านหนักหน่วงมากๆอีกครั้ง อย่างที่เราเพิ่งทำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีแต่หนักหน่วงขึ้น!!!"
หนึ่งวันก่อนหน้านี้ กองทัพอิหร่านแถลงปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกรอบ สืบเนื่องจากการที่อิสราเอลยังคงโจมตีในเลบานอน เล่นงานพวกนักรบฮิซบอลเลาะห์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเตหะราน ทางอิหร่านอ้างว่าอเมริกาล้มเหลวในการควบคุมอิสราเอล ที่ละเมิดเงื่อนไขในข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเจาะจงให้ต้องยุติการสู้รบในทุกแนวหน้า
ในวันอาทิตย์(21มิ.ย.)เช่นกัน รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ เดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์ในตอนเช้า และได้พบปะกับบรรดาตัวแทนจากปากีสถาน ชาติที่เป็นคนกลางการเจรา ในนั้นรวมถึงนายกรัฐมนตรีเชห์บาซ ซารีฟ และเจ้าหน้าที่ระดับสูง อาซิม มูนีร์
นอกเหนือจากคณะผู้แทนอิหร่านแล้ว บรรดาตัวแทนจากคนกลางอย่างกาตาร์ และ ราฟาเอล กรอสซี ผู้อำนวยการทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ก็เข้าร่วมการประชุมเช่นกัน
การเจรจามุ่งเน้นไปที่บันทึกความเข้าใจที่ทั้งสหรัฐฯและอิหร่านเพิ่งลงนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทว่านับตั้งแต่นั้นตกอยู่ภายใต้ความตึงเครียดอย่างหนัก ขณะที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกรอบ ตอบโต้กรณีที่อิสราเอลยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในเลบานอน แต่ทางกองบัญชาการกลางสหรัฐฯอ้างว่าการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ยังคงเป็นไปตามปกติ
นอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งประเด็นถกเถียง โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก็จะถูกหยิบยกมาหารือเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ยืนกรานในตอนเช้าวันอาทิตย์(21มิ.ย.) ว่า "สิ่งที่แน่นอนคือ เราจะไม่ยอมถอยจากสิทธิในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม และอีกฝ่ายก็จำเป็นต้องยอมรับมันเช่นกัน" ทั้งนี้เตหะรานยืนกรานมาตลอดว่าโปรแกรมนิวเคลียร์ของพวกเขาเป็นโครงการเพื่อสันติ
แม้แถลงเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงหนึ่งเมื่อวันศุกร์(19มิ.ย.) แต่กองกำลังอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ยังโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างหนักตลอดทั้งวันอาทิตย์(21มิ.ย.) ก่อแรงกดดันเพิ่มเติมใส่การเจรจา
อย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียด ทาง แวนซ์ อ้างว่าการเจรจากำลังเป็นไปด้วยดี และบอกกับผู้สื่อข่าวในวันอาทิตย์(21มิ.ย.) "เรามีความคืบหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังสุด และผมคาดหมายว่าเราจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในอีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะมาถึง"
แวนซ์ บอกว่ามีความคืบอย่างอย่างยอดเยี่ยมในช่วง 2 วันหลังสุด และ "สิ่งเหล่านี้มักจะยุ่งยากเล็กน้อยอยู่เสมอ" เมื่อถูกถามว่าเขาได้ข้อความใดหรือไม่ จาก เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล "แน่นอนว่า บางครั้งก็มีความเห็นต่างบ้างเกี่ยวกับแนวทางที่แน่ชัดในการมุ่งสู่จุดนั้น แต่ผมรู้สึกดีจริงๆเกี่ยวกับจุดที่เราเป็นอยู่ในเลบานอน ยังเหลืออุปสรรคอีกเล็กน้อย แต่เราจะเดินหน้าทำงานกันต่อไป"
รองประธานาธิบดีแวนซ์ กล่าวอ้างว่า "สหรัฐฯได้ดำเนินการพยายามหยุดความขัดแย้งในเลบานอน มากกว่าทุกรัฐบาลไหนๆในโลกใบนี้"
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 16 คน ในนั้นรวมถึงพลเรือน จากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลเมื่อวันเสาร์(20มิ.ย.) ตามการเปิดเผยของสำนักข่าวแห่งชาติเลบานอน ทางอิสราเอลอ้างว่าการโจมตีเป็นการตอบโต้กรณีที่พวกฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดเข้าใส่กองกำลังของพวกเขาในช่วงกลางดึกวันเสาร์ ส่วนฮิซบอลเลาะห์ระบุได้ยิงตอบโต้เข้าใส่กองกำลังอิสราเอลที่กำลังเคลื่อนพลมุ่งหน้าสู่เขตแดนเลบานอน
อย่างไรก็ตามในวันอาทิตย์(21มิ.ย.) รักษาการผู้บัญชาการกองกำลังรักษาสันติภาพชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในเลบานอน เปิดเผยว่าถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์เริ่มขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม ที่กองกำลังรักษาสันติภาพไม่พบเห็นการโจมตีใดๆจากทั้ง 2 ฝ่าย
(ที่มา:รอยเตอร์ส/เอ็นพีอาร์)