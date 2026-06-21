สื่อคาด“สตาร์เมอร์”เตรียมลาออกวันจันทร์ หลังคู่แข่งสำคัญจ่อท้าชิงตำแหน่งผู้นำพรรค

รอยเตอร์ - ปีเตอร์ ไคล์ รัฐมนตรีธุรกิจอังกฤษ เผยนายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ กำลังทบทวนความเป็นจริงทางการเมือง หลังแอนดี เบิร์นแฮม คู่แข่งร่วมพรรค ชนะการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาซึ่งเปิดทางให้สามารถท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานอย่างเป็นทางการ ขณะที่สื่อดังเผยสตาร์เมอร์อาจประกาศลาออกอย่างเร็วที่สุดในวันจันทร์ (22 มิ.ย.)
ไคล์ให้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ (21 มิ.ย.) ว่าเขาไม่เชื่อว่า สตาร์เมอร์มีแผนประกาศลาออกในวันจันทร์ แต่ยอมรับว่า ตำแหน่งของสตาร์เมอร์กำลังถูกคุกคาม
อย่างไรก็ดี เขายืนยันว่า สตาร์เมอร์ยังคงมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเช่นเดิม แต่ขณะเดียวกันก็พยายามหาโอกาสเพื่อคิดทบทวนความเป็นจริงทางการเมือง ตลอดจนถึงความท้าทายและโอกาสที่เผชิญอยู่
ความท้าทายต่อตำแหน่งของสตาร์เมอร์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากเบิร์นแฮม นายกเทศมนตรีเกรทเตอร์แมนเชสเตอร์ ชนะการเลือกตั้งซ่อมเขตเมเกอร์ฟิลด์และได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (19 มิ.ย.) ซึ่งทำให้เขาสามารถท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการ
คะแนนนิยมที่ตกต่ำของสตาร์เมอร์ฟ้องชัดจากการที่พรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาลพ่ายแพ้ราบคาบในการเลือกตั้งท้องถิ่นเดือนพฤษภาคม และผลสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกพรรคชี้ว่า เบิร์นแฮมจะเป็นผู้ชนะหากเปิดศึกท้าชิงตำแหน่งจากสตาร์เมอร์
หนังสือพิมพ์ดิ อ็อบเซิร์ฟเวอร์รายงานเมื่อคืนวันเสาร์ (20 มิ.ย.) ว่า สตาร์เมอร์กำลังหารือเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองกับภรรยาที่เช็กเกอร์ บ้านพักตากอากาศอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้าย ขณะที่สมาชิกอาวุโสหลายคนของพรรคแรงงานคาดว่า จะมีการออกแถลงการณ์อย่างเร็วที่สุดในวันจันทร์
แหล่งข่าวในรัฐบาลกล่าวถึงรายงานข่าวนี้ว่า นายกรัฐมนตรียังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ทางด้านไคล์ให้สัมภาษณ์กับสกายนิวส์เกี่ยวกับข่าวสตาร์เมอร์เตรียมลาออกว่า เขาไม่เชื่อว่า เป็นเรื่องจริง และสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินมาเป็นการคาดเดาทั้งนั้น
เขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดการพูดคุยอย่างเปิดอกกับสตาร์เมอร์เมื่อวันศุกร์ แต่บอกว่า มีการพูดคุยกันเป็นเวลานาน และสตาร์เมอร์ไม่เคยสนใจผลประโยชน์ส่วนตัว แต่มักคิดถึงประเทศชาติเสมอ อย่างไรก็ตาม ระหว่างให้สัมภาษณ์กับบีบีซีในเวลาต่อมา ไคล์ยอมรับว่า ตำแหน่งของสตาร์เมอร์กำลังถูกคุกคาม
ทางด้านอดีตรัฐมนตรี เจสส์ ฟิลลิปส์ ที่สนับสนุนเวส สตรีทติง รัฐมนตรีสาธารณสุขและเป็นอีกคนที่อาจท้าชิงตำแหน่งสตาร์เมอร์ เปิดเผยกับบีบีซีว่า เขารู้สึกเหมือนเดินมาสุดทางแล้ว และจะเป็นการดีที่สตาร์เมอร์จากไปอย่างสง่างามที่สุด โดยก่อนหน้านี้สตาร์เมอร์ประกาศว่า จะเข้าร่วมแข่งขันหากมีการท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานเพื่อแทนที่เขา
ทั้งนี้ ผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำพรรคจะต้องรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรคแรงงานที่เป็นสมาชิกรัฐสภาให้ได้ถึง 81 เสียง หรือ 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด เพื่อท้าชิงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ