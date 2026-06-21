"ปชช.แอลเบเนีย" จำนวนมหาศาลประท้วงต้าน เมกกะโปรเจกต์ "สร้างรีสอร์ทไฮเอนด์" สุดหรู 1.4 พันล้านยูโรของ “ลูกสาวทรัมป์” บน “เกาะซาซาน” อดีตฐานทัพเก่าหวั่นระบบนิเวศน์นกสายพันธุ์หายากโดนทำลาย

เอเจนซีส์/เอพี/MGRออนไลน์ – ประชาชนแอลเบเนียจำนวนมหาศาลวันเสาร์(20 มิ.ย) เดินมาร์ชผ่านกรุงติรานนาในการประท้วงฟลามิงโกต่อต้านเมกกะโปรเจกต์รีสอร์ทหรู 1.4พันล้านยูโรของอีวองกา ทรัมป์และจาเรด คุชเนอร์ ชี้เปลี่ยนเกาะซาซาน(Sazan Island Resort) อดีตฐานทัพเก่าอิตาลี อดีตสหภาพโซเวียต และแอลเบเนียที่ปัจจุบันเป็นระบบนิเวศน์ล้ำค่ามีนกหายากหลากหลายสายพันธุ์หลายร้อยรวมถึงสัตว์ทะเลนานาชนิดให้กลายเป็นรีสอร์ทหรูสวรรค์ของคนมีเงินเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ ตะโกนเสียงดัง “แอลเบเนียไม่ได้มีไว้ขาย”
อัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานวันอาทิตย์(21 มิ.ย)ว่า การเข้าเกี่ยวข้องของคนตระกูลทรัมป์ต่อเมกะโปรเจกต์รีสอร์ทหรูบนเกาะซาซาน(Sazan Island Resort) ในทะเลไอโอเนียน (Ionian Sea) สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนแอลเบเนียและเหล่านักอนุรักษ์ทั้งหลายและได้เปิดฉากการประท้วงมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ทว่าการประท้วงวันเสาร์(20)กลางกรุงติรานนา ถือเป็นการประท้วงใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
บรรดาผู้ประท้วงแอลเบเนียที่เดินทางรอมแรมมาจากภูมิภาคอื่นมาเข้าร่วมโบกธงชาติแอลเบเนียและธงชาติสหรัฐฯ ปล่อยลูกโป่งสีแดงพร้อมตะโกน “แอลเบเนียไม่ได้มีไว้ขาย” เป็นการรวมตัวที่ด้านหน้าทำเนียบนายกรัฐมนตรีแอลเบเนีย เอ็ดดี รามา (Edi Rama)
“พวกเราไม่ได้ต่อต้านการพัฒนาประเทศ พวกเราต่อต้านต่อความหยิ่งยโสและการปราศจากความโปร่งใสของโครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตพวกเรา” อัลมา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์แสดงความเห็น
ภาพจากเอพีแสดงให้เห็นประชาชนสุดลูกหูลูกตารวมตัวบนถนนวานนี้(20)กลางเมืองหลวงแอลเบเนีย
โปรเจกต์รีสอร์ทหรูของจาเรด คุชเนอร์ สามีของ อีวองกา ทรัมป์ บุตรสาวประธานาธิบดีสหรัฐฯคนปัจจุบัน โดนัลด์ เจ ทรัมป์ มีแผนผุดรีสอร์ทเชิงนิเวศน์หรูมูลค่า 1.4 พันล้านยูโรบนเกาะซาซานที่ปัจจุบันเป็นระบบนิเวศน์ล้ำค่ามีเป็นที่วางไข่นกหายากหลากหลายสายพันธุ์หลายร้อยรวมนกฟลามิงโก และที่อาศัยสัตว์ทะเลนานาชนิด
การประท้วงภายใต้ชื่อการประท้วงฟลามิงโกสั่นสะเทือนไปถึงเก้าอี้ผู้นำแอลเบเนีย โดยผู้ประท้วงตะโกนขับไล่ประธานาธิบดีรามาเช่นกัน
อย่างไรก็ตามสื่อกาตาร์รายงานว่า รามาที่ยืนหยัดในเรื่องนี้อย่างท้าทายได้กล่าวในการประชุมพรรคว่า เขาจะไม่ลาออกพร้อมกับโต้ว่า การประท้วงกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเกิดมาจากการมีชื่อคุชเนอร์เข้ามาข้องเกี่ยวและเงาของทรัมป์มากกว่าเป็นปัญหามาจากโปรเจกต์เอง
เอพีรายงานว่า ในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับเอพี ประธานาธิบดีแอลเบเนียกล่าวโต้ว่า “มีการบิดเบือนมากมาย มีเรื่องจริงแค่ครึ่งเดียวที่กลายเป็นคำโกหกใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆภายในแค่ชั่วโมงเดียว”
ด้านเจ้าหน้าที่สหภาพนยุโรปกล่าวว่า EU กำลังเฝ้าจับตาสถานการณ์เพื่อทำให้มั่นใจว่า จะเป็นไปตามคำขอแอลเบเนียในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
การประท้วงที่แต่เดิมจุดกระแสด้านสิ่งแวดล้อมแต่กลายเป็นการเมืองมากขึ้นในเวลาต่อมา เรียกร้องให้เมกกะโปรเจกต์ของอีวองกา ทรัมป์และสามีต้องหยุดถูกพัฒนาเป็นข้อเรียกร้องโดยมีศูนย์กลางมาอยู่การขับไล่ผู้นำแอลเบเนียและการสั่งเลือกตั้งล่วงหน้า
เอพีชี้ว่า ลูกสาวทรัมป์และลูกเขยทรัมป์บังเอิญค้นพบเกาะซาซานโดยบังเอิญระหว่างการพักผ่อน โดยอิวองกา ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับเดวิด เซนรา(David Senra)ทางพ็อดแคสต์ว่า เป็นการค้นพบที่ตั้งรีสอร์ทโปรเจกต์ด้วยความบังเอิญ
ทั้งนี้เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว รัฐบาลเซอร์เบียผ่านกฎหมายพิเศษเพื่ออนุญาตการก่อสร้างอาคารหรูในกรุงเบลเกรด โดยเป็นโปรเจตก์ที่มีเม็ดเงินมาจากบริษัทการลงทุนเกี่ยวข้องกับคุชเนอร์
แต่ทว่าในเดือนถัดมา อัยการเซอร์เบียแผนกอาชญกรรมองค์กรได้สั่งดำเนินคดี 4 คน รวมระดับรัฐมนตรีในข้อหาใช้อำนาจโดยมิชอบและปลอมแปลงเอกสารเพื่อปูทางสำหรับการก่อสร้างอาคารหรูดังกล่าว
และในเวลาต่อมา ลูกเขยทรัมป์ถอนตัวออกจากแผนการลงทุนมูลหลายล้านดอลลาร์
เอพีชี้ว่า ย้อนกลับมาที่แอลเบเนียพบว่า กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆจากทั้งในแอลเบเนียและที่อื่นๆในยุโรปออกมาประณาม พร้อมกับกลุ่มแอลเบเนียท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงชี้ว่า โปรเจกต์จะทำให้ระบบนิเวศวิทยาที่ได้รับการปกป้องจะถูกทำลายอย่างไม่สามารถกู้กลับคืนได้
ด้านสำนักงานอัยการพิเศษแอลเบเนียด้านต่อต้านคอร์รัปชันและอาชญากรรมองค์กรได้ยืนยันการเปิดสอบสวนเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์รีสอร์ทหรูของคนตระกูลทรัมป์แต่ยังไม่เปิดเผยในรายละเอียด