ภรรยานายกฯสเปนโดนผู้พิพากษาสั่งต้องขึ้นศาลไต่สวนคดีคอร์รัปชัน โดนสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

เอเจนซีส์ – ภรรยาวัย 55 ปีนายกรัฐมนตรีแดนกะทิดุ เปโดร ซานเชซ ล่าสุดโดนผู้พิพากษาคดีคอร์รัปชันวันเสาร์(20 มิ.ย)สั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศและต้องเดินทางมารายงานที่ศาลเดือนละ 2 ครั้งพร้อมกับเตรียมตัวขึ้นไต่สวนในชั้นศาล
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวานนี้(20 มิ.ย)ว่า เบโกญา โกเมซ (Begoña Gómez) ภรรยาของนายกรัฐมนตรีสเปน เปโดร ซานเชซ ก่อนหน้าได้ถูกสั่งฟ้องดำเนินคดีหลังการสอบสวนนานร่วม 2 ปีในคดียักยอกทรัพย์ ใช้อิทธิพลเข้าขัดขวาง คอร์รัปชันในข้อตกลงทางธุรกิจ และการใช้เงินอย่างมิชอบ
อย่างไรก็ตามโกเมซวัย 55 ปีปฎิเสธไม่เคยทำความผิดใดๆในคดีนี้ที่เกิดมาจากกลุ่มคล้ายคลึงกับกลุ่มสหภาพเชื่อมโยงการเมืองปีกขวาชื่อกลุ่มมือสะอาดหรือ Manos Limpias เป็นผู้ยื่นฟ้อง
ผู้พิพากษาคดีนี้ ฮวน คาร์ลอส เปนาโด (Juan Carlos Peinado) อ้างอิงจากคำสั่งศาลที่เผยแพร่ในวันเสาร์(20)ออกคำสั่งให้ภรรยาเปโดรต้องส่งมอบหนังสือเดินทางออกมา และสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ และโกเมซจะต้องขึ้นศาลเพื่อไต่สวนแต่อย่างไม่มีการกำหนดวันที่ออกมา
ที่ผ่านมาซานเชซออกมาเรียกร้องให้คดีความต่อภรรยาเขาต้องตกไปโดยชี้ว่าเป็นคดีที่ไม่มีมูลและอีกทั้งมีแรงจูงใจเพื่อต้องการป้ายสีทางการเมือง
เปโดร ซานเชซ นายกรัฐมนตรีสเปนการเมืองปีกซ้ายฝีปากกล้าออกมากล่าวหาการเมืองฝ่ายตรงข้ามและสื่อฝ่ายตรงข้ามตามล่าครอบครัวของเขาพร้อมตั้งคำถามทางสาธารณะต่อสมาชิกทางยุติธรรมบางส่วนของสเปนว่าไม่เป็นกลาง
พรรคโซชียลลิสต์ของซานเชซไม่รอช้าออกมาโพสต์แสดงความเห็นต่อคำสั่งของพิพากษาบนแพลตฟอร์ม X มีใจความว่า
“(เบโกญา)ถูกการดำเนินคดีทางยุติธรรมและทางการเมืองเป็นเวลา 2 ปี การพัฒนาล่าสุดของวันนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นของกระบวนการนั้น”
คดีนี้เป็นหนึ่งในการสอบสวนระลอกใหญ่ที่สร้างความมัวหมองให้ซานเชซที่ก้าวขึ้นมามีอำนาจในปี 2018 ด้วยการให้คำมั่นจะทำให้การคอร์รัปชันสิ้นสุดและสร้างปัญหาแก่พรรคพีเพิลสเปน PP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลสเปนฝ่ายขวาในเวลานั้น
แต่ในเวลานี้การสอบสวนไม่กี่มากนักในครอบครัวซานเชซและพันธมิตรการเมืองระดับสูงทำให้เกิดการคุกคามว่ารัฐบาลของซานเชซอาจล้มครืนได้
ซานเชซไม่มีชื่อถูกสอบสวนน้องชายของเขา เดวิด (David) ถูกกล่าวหาใช้อิทธิพลเพื่อทำการขัดขวางระหว่างอดีตรัฐมนตรีคมนาคมสเปน โฮเซ ลูอิซ อบาลอส (José Luis Ábalos) ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนในสัญญารัฐ แต่คนทั้งคู่ปฎิเสธไม่ได้ทำอะไรผิดตามข้อกล่าวหา