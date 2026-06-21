งงกันหมด!ทางการบราซิลแจ้งฉุกเฉินผ่านมือถือกลางดึก 'เอเลี่ยนกำลังบุกโจมตีโลก'

ชาวบ้านหลายหมื่นคนในหลายรัฐทั่วบราซิล พากันตกตะลึงและงงงวยต่อประกาศเตือนภัยฉุกเฉินของทางการ ที่แจ้งผ่านทางโทรศัพท์มือถือของพวกเขาในช่วงกลางดึก บางข้อความมีแต่คำพูดไร้สาระและบางข้อความเตือนให้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีจากมนุษย์ต่างดาว ที่กำลังจะเกิดขึ้น สุดท้ายเชื่อว่ามันเป็นฝีมือของพวกแฮกเกอร์
การแจ้งเตือนผิดๆดังกล่าวถูกส่งออกมาในช่วงค่ำคืนวันศุกร์(19มิ.ย.) จนถึงเช้ามืดวันเสาร์(20มิ.ย.) ผ่านแพลตฟอร์มการแจ้งเตือนของหน่วยงานป้องกันพลเรือนแห่งชาติบราซิล ระบบซึ่งปกติแล้วมีไว้เฉพาะกับการแจ้งเตือนภัยร้ายแรง อย่างเช่นอุทกภัย, ดินถล่ม, พายุและสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ
แต่ในเหตุการณ์ล่าสุด ชาวบ้านในหลายเมืองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมา จากเสียงแจ้งเตือนภัยระดับร้ายแรงที่มีข้อความว่า "ความเกลียดชังมนุษย์" ขณะที่บางส่วนได้รับข้อความที่ดูไม่เหมือนการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชน และดูเหมือนเป็นฉากเปิดเรื่องของภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์ทุนต่ำมากกว่า
"มนุษย์โลกจงปกป้องตนเอง เอเลี่ยนโจมตี เราเดินทางมาถึงแล้ว" ข้อความที่ชาวบ้านบางส่วนได้รับ ในเมืองเบโล ฮอริซอนโต เมืองเอกของรัฐมีนัชเจไรช์ ตามรายงานของ G1 Globo สื่อมวลชนท้องถิ่น ส่วนอีกข้อความเตือนเกี่ยวกับพายุทอร์นาโดลูกหนึ่งในพื้นที่ตัวเมือง
พวกเจ้าหน้าที่ชี้แจงในเวลาต่อมา ระบุว่าไม่มีการรุกรานของเอเลี่ยน ขณะที่หน่วยงานป้องกันพลเรือนของบราซิล บอกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินที่แท้จริง ดูจะเป็นเรื่องที่อยู่บนโลกใบนี้มากกว่า นั่นคือแพลตฟอร์มเตือนภัยถูกบุกรุกโดยพวกแฮกเกอร์
หน่วยงานแห่งนี้บอกว่าระบบหลุดจากออนไลน์ไปตอนเวลา 1.30 น.ของวันเสาร์(20มิ.ย.) หลังมีมือมืดที่ไม่ได้รับอนุญาต แฮคเข้ามาเปิดการใช้งานระบบเตือนภัยจากระยะไกล กระตุ้นให้ระบบเตือนภัยทำงานในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ เวลานี้ตำรวจรัฐบาลกลางได้เปิดการสืบสวนแล้ว ขณะที่พวกช่างเทคนิคกำลังเร่งดำเนินการเพื่อกู้คืนแพลตฟอร์มเตือนภัยนี้
สำหรับชาวบราซิลหลายคน ปฏิกิริยาตอบสนองในเบื้องต้นไม่ใช่ความตื่นตระหนก แต่กลับกลายเป็นความขำขัน แต่ก็มีอีกจำนวนมากที่ไม่สนุกกับความผิดพลาดนี้เท่าไหร่ โดยหลายคนชี้ว่าระบบเตือนภัยเช่นนี้มีเจตนาเพื่อเตือนประชาชนยามที่เผชิญกับหายนะที่แท้จริง แต่การส่งข้อความอันเป็นเท็จช่วงกลางดึก อาจก่อความตื่นตระหนกไปทั่ว
รายงานข่าวระบุว่าพวกชาวบ้านในเมืองเบโล โฮริซอนเต พากันโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานป้องกันพลเรือน หน่วยดับเพลิงและตำรวจ ในความพยายามขอคำอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือของพวกเขาดังระงม บางส่วนเผยว่าถึงกับต้องรีบไปปลุกสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว หรือไม่ก็มุ่งไปหลบในห้องที่มีความปลอดภัย หลังได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับพายุทอร์นาโด แต่ก็มีหลายคนที่สงสัยในทันทีว่าอาจเป็นการแจ้งเตือนแบบหลอกๆ หลังจากข้อความบางส่วนในนั้น เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)