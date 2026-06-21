อย่าคิดว่าจะง้อ!สื่อเขมรตีข่าว'ฮุนมาเนต'เผยพูดต่อหน้า'อนุทิน' ไม่จำเป็นต้องคุยเรื่องเปิดด่านชายแดน

ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรฐมนตรีของไทย ที่เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย และระหว่างนั้นได้เน้นย้ำจุดยืนของกัมูชาในประเด็นชายแดนระหว่าง 2 ชาติ ในนั้นรวมถึงกรณีการปิดด่านทางบก
รายงานของเคทีพีอิงลิช สื่อมวลชนกัมพูชา ระบุว่านายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้เน้นย้ำว่า กัมพูชา ยังคงมุ่งมั่นคลี่คลายประเด็นพิพาททั้งหลายอย่างสันติและตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ
ในด้านเขตแดนทางทะเล ฮุน มาเนต บอกว่าทั้ง 2 ฝ่ายควรเดินหน้าในกระบวนการประนอมภาคบังคับ ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล(UNCLOS) ในสิ่งที่กัมพูชาและไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้ว
ส่วนในเรื่องชายแดนทางบก ฮุน มาเนต เน้นย้ำว่ากัมพูชาอยากใช้กลไกลทวิภาคีที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการกำหนดเขตแดนร่วม (JBC) ตามที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงต่างๆก่อนหน้านี้
เขาเร่งเร้าให้ไทยแต่งตั้งหัวหน้าคณะทำงาน JBC ชุดใหม่และเริ่มต้นการสำรวจร่วม รวมถึงทำงานเกี่ยวกับการปักปันเขตแดน อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามข้อ 3 ของภ้อยแถลงร่วมที่ทั้ง 2 ประเทศ ลงนามกันในวันที่ 27 ธันวาคม 2025
นอกจากนี้แล้ว ฮุน มาเนต ยังกล่าวกับ นายอนุทิน ด้วยว่าในขั้นนี้ "ไม่มีความจำเป็นที่ต้องพูดคุย" เกี่ยวกับการกลับมาเปิดชายแดนทางบก
(ที่มา:เคพีทีอิงลิช)