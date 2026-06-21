ชาวโลกปวดหัว!ทรัมป์ขู่เก็บค่าผ่านทางฮอร์มุซเสียเอง ถ้าข้อตกลงอิหร่านขั้นท้ายสุดไม่บรรลุใน60วัน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในช่วงบ่ายวันเสาร์(20มิ.ย.) ขู่เก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซ ถ้าข้อตกลงขั้นท้ายสุดกับเตหะรานไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 60 วัน คำเตือนที่มีขึ้นหลังจากอเมริกาและอิหร่าน ต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้างว่าเป็นคนควบคุมเส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อันมีความสำคัญยิ่งในทางยุทธศาสตร์แห่งนี้
ทรัมป์ อ้างในข้อความที่โพต์บนทรุธโซเชียล ว่า "จะไม่มีการเก็บค่าผ่านทาง" ในน่านน้ำแห่งนี้ ทั้งระหว่างและหลังช่วงเวลาข้อตกลงหยุดยิง จนกว่าทั้ง 2 ฝ่ายล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงขั้นท้ายสุด
"จะไม่มีการเก็บค่าผ่านทาง หลังช่วงเวลา 60 วันหมดอายุลง เว้นแต่ว่ามันจะถูกกำหนดโดยและเพื่อสหรัฐอเมริกา หากข้อตกลงไม่เสร็จสมบูรณ์" ทรัมป์โพสต์ พร้อมระบุว่า "อเมริกาได้ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์แก่ประเทศต่างๆในตะวันออกกลางมาตลอด และหากมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางในอนาคต ก็อาจเพื่อจุดประสงค์ชดเชยค่าใช้จ่ายจากภารกิจที่สหรัฐฯ ได้ดำเนินการในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต"
โพสต์ของทรัมป์ น่าจะพาดพิงถึงความริเริ่มทางทหารของสหรัฐฯ ที่ช่วยคุ้มกันนำพาเรือสินค้าหลายทั้งล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ในนั้นรวมถึงปฏิบัติการในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ที่เขาอวดอ้างว่าสามารถนำพาน้ำมันดิบออกมาได้อย่างลับๆมากกว่า 100 ล้านบาร์เรลและเรืออีก 200 ลำ
ช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ถูกอิหร่านใช้เป็นเครื่องมืองัดข้อสำคัญในความขัดแย้งกับสหรัฐฯ
การปิดกั้นที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ได้ตัดขาดเส้นทางการขนส่งอุทาน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงเฉียดใกล้ระดับ126 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงปลายเดือนเมษายน
ราคาน้ำมันลดลงมาในสัปดาห์นี้ จากข่าวช่องแคบจะกลับมาเปิดอีกรอบ ส่วนหนึ่งในเงื่อนไขของข้อตกลงที่เห็นพ้องกันระหว่าง 2 ชาติ และรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ อ้างในวันเสาร์(20มิ.ย.) ว่าน้ำมันถึง 16 ล้านบาร์เรล เคลื่อนผ่านน่านน้ำแห่งนี้ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา "หนึ่งที่สิ่งที่ท่านประธานาธิบดีวางไว้ให้เราทำในฐานะสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญลำดับสูงสุดก็คือ การเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้ว" แวนซ์ระบุ
อย่างไรก็ตามคำกล่าวอ้างของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ สวนทางกับถ้อยแถลงของกองบัญชาการร่วมของอิหร่าน ที่ประกาศกร้าวว่ามีความตั้งใจปิดเส้นทางเดินเรือแห่งนี้อีกรอบ สืบเนื่องจากการที่อิสราเอลยังคงไม่หยุดโจมตีเลบานอน ซึ่งยังคงเกิดขึ้นแม้ว่าทั้ง 2 ฝ่ายตกลงหยุดสู้รบกันแล้วก็ตาม
"เนื่องจากสหรัฐอเมริกาแสดงเจตนาไม่สุจริตและละเมิดพันธกรณีอย่างชัดเจน โดยไม่ปฏิบัติตามข้อแรกของบันทึกความเข้าใจยุติสงคราม และเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ระบอบไซออนิสต์ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทางใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น จึงขอประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซจะถูกปิดสำหรับการเดินเรือ" กองบัญชาการกลางกองกำลังคาทัม อัล-อันบียา ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯโต้แย้งคำกล่าวอ้างดังกล่าว ซึ่งมีขึ้นในขณะที่บรรดาตัวแทนจากทั้ง 2 ชาติ เตรียมจัดการพูดคุยในระดับเทคนิครอบแรกในสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มในวันอาทิตย์(21มิ.ย.) ซึ่งคณะผู้แทนของอเมริกาประกอบไปด้วย แวนซ์, สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษและ จาเรด คุชเนอร์ ลูกเขยของทรัมป์
(ที่มา:เดอะฮิลล์)