อย่างเหี้ยม!หนุ่มอังกฤษโยนเด็กเล็กลงบ่อจระเข้ในสวนสัตว์ ด่ายับตร.ให้ประกันตัวเพราะคุยไม่รู้เรื่อง

ตำรวจสหราชอาณาจักรอนุญาตให้ชายคนหนึ่งประกันตัวออกไป ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าโยนเด็กเล็กรายหนึ่งลงไปในบ่อจระเข้ หลังประเมินแล้วว่าเขาไม่มีสภาพความพร้อมในการเข้ารับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจเคมบริดจ์เชียร์ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแรพ่เมื่อวันศุกร์(19มิ.ย.)
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนสัตว์จอห์นสันส์ ออฟ โอลด์ เฮิร์สท์ ในแคมบริดจ์เชียร์ เมื่อวันพฤหัสบดี(18มิ.ย.) เด็กชายวัย 3 ขวบเดินทางไปชมบ่อจระเข้พร้อมกับครอบครัว ระหว่างนั้นหนูน้อยถูกผู้ต้องสงสัยจับโยนลงไปในบ่อจระเข้ที่มีรั้วกั้นสูง 4 ฟุต เด็กน้อยตกลงไปเบื้องล่างที่อยู่ต่ำลงไปกว่า 12 ฟุต ท่ามกลางฝูงจระเข้
รายงานข่าวระบุว่า เทรซีย์ จอห์นสัน ภรรยาของเจ้าของสวนสัตว์ กระโดดลงไปช่วยเด็กรายนี้ในทันที และพาตัวหนูน้อยขึ้นมาจากบ่อจระเข้ได้สำเร็จ "เธอยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องคนอื่น เธอเป็นผู้หญิงที่พิเศษและกล้าหาญมากๆ" คริส นิวแมน ผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติเพื่อสวัสดิภาพสัตว์เลื้อยคลาน ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบีบีซี
เด็กรายดังกล่าวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง ในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสและอยู่ในขั้นวิกฤต แต่อาการทรงตัว จากการเปิดเผยของตำรวจ ทั้งนี้หนูน้อยสงสัยว่าน่าจะกระดูกแตกร้าวบริเวณแขนและกระดูกเชิงกราน หลังตกลงไปกระแทกพื้นคอนกรีต และถูกโจมตีโดยจระเข้ตัวหนึ่ง ตามรายงานของเดอะซัน
ผู้ก่อเหตุ ชายวัย 30 ปีจากเมืองนอร์ฟอล์ค ถูกจับกุมฐานต้องสงสัยพยายามฆ่า แต่ต่อมาได้รับการประกันตัว หลังได้รับการประเมินว่าไม่มีสภาพความพร้อมในการเข้ารับการสอบสวน โดยตำรวจระบุว่าชายคนนี้มีปัญหาด้านการรับรู้
การปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยโหมกระพือความเดือดดาลบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้คนจำนวนมากโต้แย้งว่าชายรายนี้เป็นอันตรายกับสังคม "ไม่อยากจินตนาการเลยว่า ฉันอยู่ในประเทศหนึ่งๆที่อาจถูกจำคุกทันทีทันใดเพียงเพราะโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ แต่สามารถได้รับการประกันตัว หลังถูกจับกุมตามคำกล่าวหาโยนเด็กวัย 3 ขวบลงไปในบ่อจระเข้" ผู้ใช้รายหนึ่งเขียน
รัฐบาลพรรคเลเบอร์ของสหราชอาณาจักร ต้องเผชิญกับคำกล่าวหาตำรวจบังคับใช้กฎหมาย 2 มาตรฐาน มาตั้งแต่เหตุจลาจลที่เมืองเซาท์พอร์ทปี 2024 โดยคราวนั้นผู้คนถูกจับกุมไปหลายร้อยรายต่อกรณีโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่บรรดาอาชญากรได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนด เพื่อเปิดที่ว่างในเรือนจำรองรับพวกผู้ต้องขังรายใหม่
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)