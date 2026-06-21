ลบหลู่เกียรติ!อิตาลีเดือดยกเลิกเยือนสหรัฐฯ โมโหทรัมป์โม้ไปเรื่อยนายกฯหญิงอ้อนวอนขอถ่ายรูปด้วย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ โหมกระพือความขัดแย้งระหว่างเขากับ จอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรีอิตาลี ให้เดือดดาลขึ้นไปอีกในวันเสาร์(20มิ.ย.) หลังเน้นย้ำคำอ้างที่ว่าผู้นำหญิงรายนี้อ้อนวอนขอถ่ายภาพกับเขาระหว่างการประชุมซัมมิตจี7 ในฝรั่งเศส เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ แม้มันก่อความโกรธเคืองแก่โรม ที่ถึงขั้นยกเลิกแผนการเดินทางเยือนอเมริกาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
"จอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรีอิตาลี ขอถ่ายรูปกับผมซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างการประชุมกลุ่ม G-7 ในฝรั่งเศส" ทรัมป์เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์อีกรอบ พาดพิงถึงผู้นำรายหนึ่งซึ่งเป็นพันธมิตรยุโรปสำคัญของสหรัฐฯ
เขาอ้างว่า เมโลนี คะแนนนิยมกำลังดำดิ่ง บ่งชี้ว่ามันเป็นผลจากการที่เธอไม่ยอมช่วยสหรัฐฯ ในศึกความขัดแย้งกับอิหร่าน
อย่างไรก็ตามผู้นำอิตาลีรุดปฏิเสธคำกล่าวอ้างของ ทรัมป์ อย่างรวดเร็ว บอกว่าคำพูดของเขานั้นไร้สาระและแนะนำให้ประธานธิบดีรายนี้หันไปให้ความสนใจกับคะแนนนิยมของตนเองจะดีกว่า แทนที่จะมาใส่ใจกับคะแนนนิยมของเธอ
"ท่านประธานาธิบดีทรัมป์ การโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไร้เหตุผลเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระ" เมโลนีเขียนบนเฟซบุ๊ก พร้อมระบุว่ามิตรภาพระหว่างเธอกับผู้นำสหรัฐฯไม่เคยเป็นตัวส่งเสริมคะแนนนิยมของเธอ ตามที่ประธานาธิบดีอเมริกากล่าวอ้าง
ผู้นำหญิงฝ่ายขวารายนี้เน้นย้ำว่าคะแนนนิยมของเธอ มาจาก "ความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ" ซึ่งเธอชี้ว่า มันคือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมให้สหรัฐฯเข้าถึงฐานทัพทหารของอิตาลีเมื่อช่วงต้นปี "ไม่ว่ากรณีใดๆ คะแนนนิยมของฉัน ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลย ฉันแนะนำให้คุณหันไปใส่ใจกับคะแนนนิยมของตนเองจะดีกว่า"
คำพูดรอบล่าสุดของทรัมป์ มีขึ้นหลังจาก อันโตนิโอ ทาจานี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลี แถลงเมื่อวันศุกร์(19มิ.ย.) ว่าเขากำลังยกเลิกแผนเดินทางเยือนสหรัฐฯ จากเดิมที่มีกำหนดพบปะกับ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกา พูดคุยคลี่คลายประเด็นโต้เถียงเผ็ดร้อนดังกล่าว
ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับ La7 TV ของอิตาลี เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ ว่า เมโลนี อ้อนวอนขอถ่ายภาพกับเขาระหว่างการประชุมซัมมิต และเขายอมทำตามเพราะรู้สึกสงสารเธอ "เธอวิงวอนให้ผมถ่ายภาพคู่กับเธอ เธอต้องการถ่ายภาพคู่กับผมอย่างมาก ผมไม่ได้ตอบรับ แต่ผมรู้สึกสงสารเธอ"
เมเลโนี ปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าว ด้วยถ้อยคำที่ดุเดือด ในวิดีโอที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ตอนเช้าวันศุกร์(19มิ.ย.) พร้อมบอกว่าจากคำกล่าวอ้างดังกล่าว จำเป็นต้องตอบโต้ในทันที "คำพูดของทรัมป์ เป็นการกุเรื่องขึ้นมาโดยสิ้นเชิง ฉันรู้สึกช็อคมาก ฉันไม่รู้ว่าทำไมประธานาธิบดีสหรัฐฯถึงมีพฤติกรรมเยี่ยงนี้กับพันธมิตรของเขาเอง และมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น"
"ฉันพูดได้เพียงว่า น่าเสียดายที่เขาไม่มีความมุ่งมั่นแบบเดียวกันนี้กับศัตรูของโลกตะวันตก กับศัตรูของสหรัฐฯ กับพวกผู้นำเหล่านั้น ที่ดูเหมือนว่าเขาจะใจกว้างและยอมอ้อนข้อง่ายกว่า" เธอระบุ "แต่คุณควรพึงระลึกไว้อย่างหนึ่ง อิตาลีและฉันไม่เคยอ้อนวอน" เมโลนีกล่าว
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับเอ็นบีซีนิวส์ในวันศุกร์(19มิ.ย..) ทรัมป์ ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เมโลนี อีกรอบ บอกว่า "ผมไม่ต้องการให้เธอเป็นแฟนคลับ เพราะเธอเช่นเดียวกับกลุ่มนาโต ไม่อยู่ที่นั่น ไม่ทำอะไรเลยกับช่องแคบฮอร์มุซ" อ้างถึงจุดยืนที่ไม่สนับสนุนสหรัฐฯระหว่างทำสงครามกับอิหร่าน
นี่ไม่ใช่ศึกวิวาทะครั้งแรกระหว่างทรัมป์กับเมโลนี โดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปี เมโลนี เคยตำหนิ ทรัมป์ ที่ออกมาวิจารณ์จุดยืนต่อต้านสงครามกับอิหร่านของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ว่า "เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้" กระตุ้นให้ ทรัมป์ ตอบโต้กลับ วิจารณ์ เมโลนีและอิตาลี ในสิ่งที่เขาเรียกว่าล้มเหลวไม่ดำเนินการอย่างเพียงพอในการช่วยสหรัฐฯในความขัดแย้งกับอิหร่าน แม้ผู้นำยุโรปส่วนใหญ่คนอื่นๆ ก็พยายามปลีกตัวออกจากห่างสงครามดังกล่าวเช่นกัน
(ที่มา:ซีเอ็นเอ็น)